Sind Menschen dumm, oder können sie nicht lesen?

Mir ist gestern der folgende Text mit entsprechenden Quellenangabe über den Weg gelaufen. Er zeigt nochmals gut die Perspektive jener Eliten auf, die hinter unserem politischen Bühnenbild die Fäden ziehen. Als auch das ab ins Regal, dass Jeder für sich seine eigenen Schlüsse ziehen mag:

Macher des „Great Reset“, dem die Menschheit sich nun fügen soll:

Henry Kissinger und Klaus Schwab

US-Außenminister Henry Kissinger schrieb wenige Monate vor der UNO-Weltbevölkerungskonferenz am 30. August 1974 in Bukarest in einem geheimen NSS-Memorandum 200:

DAS OBERSTE GEBOT DER US-AUSSENPOLITIK IST DIE BEVÖLKERUNGSREDUKTION – IN ANDEREN LÄNDERN. Quellen [1] [2] [3]

Auch Bill Gates will bekanntlich durch weltweite Impfungen die Bevölkerungsexplosion besiegen [4]. Er propagiert eine drastische Reduktion der Bevölkerungszahl. In einer Rede aus dem Jahre 2010 schätzt er, dass durch „neue Impfstoffe und bessere Gesundheitsversorgung vor allem im Bereich der Fortpflanzung“ die bald 9 Milliarden zählende Weltbevölkerung um zwischen 10 bis 15 Prozent verringert werden könnte [5]. Dafür hat er in den vergangenen 20 Jahren seinen „Masterplan“ entwickelt [6], und seine Freunde Klaus Schwab und Henry Kissinger werden ihm selbstverständlich mit dem Great Reset tatkräftig dabei helfen [7].

Den „Philanthropen“ ist es auch schon gelungen, viele andere Promis, die natürlich nur Gutes im Schilde führen, von ihren gigantischen Plänen zu überzeugen und mit an Bord ihrer transhumanen Titanic zu nehmen [8] [9].

Selbstverständlich werden SIE bei ihrer Mission auch vom Militär unterstützt, das ihren „Krieg gegen Viren“ notfalls auch mit Waffengewalt unterstützen [10].

Gott sei Dank sind Schwab, Kissinger und Gates keine Freunde von Donald Trump, denn der US-Präsident und seine Delegation hatten ihre Teilnahme am WEF in Davos abgesagt [11]. Deswegen will der Gründer des Weltwirtschaftsforum das #WEF2022 auch reduzieren und von Teilnehmern, die ihm schon lange ein Dorn im Auge sind, „säubern“ [12].

Mit historischen Säuberungsaktionen steht das jedenfalls in keinster Weise in irgendeinem Zusammenhang, denn Ihnen geht es schließlich nur um die Ausrottung der extremen Armut in der Welt, und nicht um Menschen [13], „vor allem, weil die Bevölkerung Afrikas so schnell wächst.“ „Wir müssen uns zentral mit Afrika beschäftigen“ sagt auch Angela Merkel [14]. Deswegen liefert die Kanzlerin zum Glück ja auch immer mehr Waffen nach Afrika [15], denn die Pandemie führte auf diesem „unhygienischen“ Kontinent zu aller Erstaunen zu keiner Übersterblichkeit [16] [17] …

Wie gut, dass Klaus und Henry einen so schlauen und mächtigen Freund wie Billy haben, der Dank seines weltumspannenden Netzwerkes Milliarden durchsichtiger Fenster seit Jahrzehnten alles sammelt und daher genau weiß, wie der Betrieb des Systems und all seine Nutzer funktionieren… Was wären wir nur ohne ihn, und seine Medien, die ihn bereits zum Gott gekrönt haben? [18]

