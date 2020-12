Steht die Menschheit vor dem nächsten großen Bewusstseinssprung?

Egal, was passiert, es geht immer weiter. Fragen Sie sich daher in einer scheinbar ausweglosen Situation, was denn nun der nächste sinnvolle Schritt ist. Richten Sie ihre Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten in der Krise, und damit zeigt sich schnell die Lösung und sie meistern diese Situation. Das Leben ist unzerstörbar, es geht immer weiter. Kurt Tepperwein – in ‚Über den planetaren Bewusstseinswandel und das Erwachen der Menschheit‘

Kurt Tepperwein steht in diesem zweiteiligen Video auf viele Fragen des Bewusstseins, des Selbst und des Ichs ein. Er sieht die Erde als Schule zur Bewusstwerdung, in die unser Selbst immer wieder zurückkehrt und so Schritt für Schritt ins Wachwerden zu kommen. Wir haben hier einen Körper mit einem Denker, dem Ich, der sich im Fall des Schlafens über das Selbst legt. Kinder bis 3 Jahre sind sich ihres Selbst noch bewusst. Unsere gesellschaftlichen Framing sorgt jedoch in der Regel, dass das Ich sich stark über das Selbst legt. Wer aber im Selbst bleiben kann, für den ist das Ich nur ein guter Helfer auf dieser Erde. Im zweiten Teil geht es um das Verhalten Erwachter im Kontext der Corona-Maßnahmen. Die Metapher des Schlafs passt recht gut. Wenn Schlafende zu früh aufgeweckt werden, dann sind sie sehr mürrisch und ungehalten, daher solle man Schlafende besser schlafen lassen.

Der zweite Teil war für ich noch inspirierender als der erste. Spannend fand ich die Lösung, wie man es in Deutschland erreichen kann, von der Schulpflicht befreit zu werden, damit Mensch seine Kinder selbst unterrichten kann. Theoretisch könnten Kinder unter 10 Jahre in Tunesien angemeldet werden. Ab dann beginnt die Schulpflicht. Danach in Marokko, dort endet sie. Der gescheitere Weg ist, die Kinder in der Diplomatenschule anzumelden. Das Konzept hier ist auf Homescholing ausgerichtet.

Und was die neue Bewusstseinsausrichtung angeht, was sie auslöst und in welche Richtung unsere Gesellschaft gehen könnte, dazu das folgendes Video:

In der anschließenden Diskussionsrunde wünscht sich eine Dame, dass nun der Beitrag von Axel Burkart anschließend müsste. Nun, das mache ich dann mal hier:

Wir müssen organisch zu denken lernen. Axel Burkart zur sozialen Dreigliederung