Ecce servus — die Maske der Wahrheit

Eine Form der Sklaverei, eine andere ist die Staatssteuer. Ca. 70% der Arbeitszeiten gehen so von 90% der Menschen an die anderen 10%.

Sie zerrt uns vor den Spiegel und zeigt uns, wer wir in Wahrheit sind. Nein-nein, sie zeigt uns NICHT, zu was man uns zu machen jetzt erstmals beabsichtigen würde. Nein-nein-nein, sie zeigt uns, wer oder was wir jetzt bereits schon SIND und von Klein-auf an immer schon waren: Etwas mit einem bezifferbaren Wert: Ding, Unfreier, Sklave.

Doch wehe dem, der uns beweist, dass wir Sklave sein WOLLEN! Unser Ego liebt die Lüge, den Selbstbetrug. Es hasst die Wahrheit. Jene Wahrheit, immer schon einverstanden gewesen zu sein. Jene Wahrheit, seit wir denken können, immer schon Ware sein zu WOLLEN! Ein Ding mit einem bezifferbaren Wert, ein Sklave. Und eben dies von auch allen Anderen einzufordern. Als sei es eine höhere Moral: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen! Und wer „ar-bei-ten“ sagt, der meint: für Lohn arbeiten, für Geld.

Unwiderlegbar und logisch nachgewiesen ist: Der Wert jenes Dings namens Arbeitskraft bemisst sich in der physikalischen Zeiteinheit Sek./Min./Std. So Marx, und Punkt! Arbeitskraft ist ein wertlich bezifferbares Ding, und jener Wert findet seinen Ausdruck in Geld. Und der, der sie herstellt, die Ware, ist ganz so wie diese selbst ein ebenfalls wertlich und so denn zugleich geldlich exakt bezifferbares Ding. Sklaven sind mit Geld zu kaufende Dinge.

Schau! Schau da in den Spiegel! Das Ding, das du da siehst, das bist du: ein Sklave. Und du bist einverstanden, einer zu sein. Warst es immer schon. Und darum glaubst du selbst die dämlichste Lüge deiner Herren. Weil du dir einbilden können möchtest, sie hätten Respekt vor dir und würden dich niemals belügen. Weil du glauben können möchtest, ein Freier zu sein. Du Opfer! Du Opfer einer kollektiven Traumatisierung, die dich erst zum Sklaven konditioniert hat. Du dummgläubiges Opfer der Staatsschule!

Und die nicht dummgläubigen Opfer der Staatsschule? Ihre gebildeten Opfer, jene „Besseren“? Die Protestierer, Krakeeler, Aufständischen, Revoluzzer! Ha! — Als ob erst die Maske dich zum Sklaven machen würde, du Traumtänzer! Nein, Freundchen, freue dich über die Maske! Endlich kannst du dich nicht mehr vor dir selbst verstecken: Ecce servum!

Sie zeigt dir, wer du bist und wer du immer schon warst, du gesellschaftlich meist bloß etwas arrivierteres Opfer der Staatsschule. Du obertraumatisiertes Oberopfer der Staatsoberschule. Du universitärer Supertraumtänzer, der du dümmlich glaubst, weiter oben zu sein im Bildungsrange, würde zum Freien machen!

Einer, der für Lohn arbeiten will, WILL Sklave sein. Die aber, welche die Lüge lieben, den Selbstbetrug, die hassen den, der ihnen die Wahrheit bewiesen hat: dass sie Sklaven sind. Und so sind die fanatischsten Sklaven die, welche am lautesten gegen die Maske krakeelen und zum Volksaufstand aufrufen. Sie rufen nicht zum Aufstand gegen die Sklaverei auf, nein-nein-nein! Sie rufen zum Aufstand gegen jenen Spiegel auf, der ihnen zeigt, was sie immer schon waren: Opfer, Traumatisierte und darum WILLFÄHRIGE SKLAVEN! Und das wollen sie bleiben. Sie wollen es ALLE, ob Krakeeler oder spießig-brave Querdenker oder wildtuende radikale Rechte. Insgeheim sind sie sich vollkommen einig mit den Linken. Die noch nie Schwierigkeiten hatten, Sklaven zu sein. Denen Sklaverei noch nie peinlich und immer schon offenes Bekenntnis war: Credo in unum Dominum, den zentralistisch-bürokratischen Einheitsstaat.

Und diese Opfer alle hassen nicht nur den großen Wahrheits- und Freiheitskämpfer Karl Marx. Sie hassen auch Rudolf Steiner, der zustimmend Bezug auf Karl Marx genommen hat, als er sagte, Menschen dürften keine Dinge sein. Weil sie geistige Wesen sind, die zu Wahrheit, Freiheit und Brüderlichkeit berufen seien. Und nicht dazu, einer superreichen Elite, einem Duce, Führer, Diktator oder irgendeiner anderen – auch wenn demokratisch gewählten – Machtfigur alleruntertänigst den Schw… zu lutschen.

All ihr Opfer der staatsschulischen Traumatisierung… — wer oder was ihr euch auch immer einbildet zu sein… — ob Rechte, Linke oder Mitte; ob Arbeiter, Angestellte, Selbständige oder was auch immer „Besseres“: Anne Querrien lesen, «l’ensaignement»! Über die Entstehungsgeschichte der Staatsschule. Wie sie wurde, was sie ist: eine Einrichtung, um euch so sehr zu traumatisieren und zu konditionieren, dass ihr Sklaven sein WOLLT!

Deutsche Übersetzung hier ==> Elementare Untersuchung über die Grundschule

Hört auf, euch gegenseitig anzugehen! Werdet ein einiges Kollektiv, das sich geschwisterlich an die Heilung der großen Wunde macht, welche die Staatsschule euren kindlichen Körpern und Seelen geschlagen hat mit dem Ziel, euch zu Dingen zu machen, zu willfährigen und fanatischen Anhängern von Selbstversklavung — zu Opfern, deren Traumatisierung und Konditionierung erlaubt, sie beinahe nach Belieben an den Nasen herumzuführen und zu missbrauchen. Und zu Tätern zu machen. Oder fangt hinten an, ganz am anderen Ende, und fragt euch, warum etwas so Simples und Praktikables wie Rudolf Steiners «Dreigliederung des sozialen Organismus» nicht längst schon Wirklichkeit geworden ist.

Hier ==> Bund für Soziale Dreigliederung

Die Maske ist nur Spiegel!

Euer No_NWO