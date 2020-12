Der Seher Alois Irlmaier hatte vorausgesagt, dass wir aktuell in einer Zeit sein werden, in der wir die Wahrheit nicht mehr wirklich aus dem Strom der vielen Fakten erkennen könnten (siehe z.B. hier). Es kam nun ein Text an mir vorbei, den ich hier gerne zur Diskussion stellen möchte, geht es doch um eine Gruppierung von Weltbildern, denen wir Menschen aktuell zugeordnet werden könnte. Was meint Ihr?

Die Herausforderung und Chance unterschiedlicher Bewusstseinsstände

In 2020 erleben wir in der Menschenfamilie eine noch nie dagewesene Heterogenität im individuellen Bewusstsein aller Menschen. Das Zusammenleben ist mittlerweile für Viele kaum noch zu ertragen.

Gruppe 1 ist noch komplett gefangen in der Matrix. Die medial-politische Illusion wird fälschlich als Realität verstanden. Politiker und sogenannte „Experten“ werden als wohlwollende Vertreter des Volkes wahrgenommen. Lebenslange Indoktrination und Manipulation z.B. durch Erziehung, Schule, Fernsehen, Medien, bestimmen vollumfänglich das Bewusstsein. Ängste versklaven diese Gruppe in dem panischen Glauben wie zum Beispiel an ein existierendes Gesundheitsrisiko. Die Angst vor dem Tod bestimmt das komplette Leben, sodass sogar ein Kontaktverbot mit der eigenen Familie befürwortet wird.

Gruppe 2 hat begriffen, dass die tödliche Pandemie so nicht sein kann. „Wer unbedingt getestet werden muss, ob er ein tödliches Virus in sich hat“, ist schon ein Widerspruch in sich. Sie beginnt sich zwar innerlich davon zu lösen, bleibt aber unverändert verhaftet in dem indoktrinierten begrenzten Sklavenareal und macht trotzdem bei dem Irrsinn weiter, aus Angst vor Ausgrenzung. Die subtile Angst vor einem Identitätsverlust bremst diese Gruppe die richtigen Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Trotz innerliche Kämpfe werden sie noch von der Gruppen- und Gesellschaftdynamik in eine fremde Abhängigkeit gedrängt.

Gruppe 3 beginnt die Zusammenhänge der satanischen Agenda (NWO, Agenda 2030) zu erkennen. Sie entwickelt Panik vor den ursprünglich geplanten Zielen und lehnt sich gegen Zwangsimpfung, Verchippung, 5G und Totalüberwachung auf. Anstatt zentriert zu bleiben, gehen sie in Konfrontation mit ihren Mitmenschen und staatlichen Behörden. Sie werden vom Mainstream als Aluhutträger und Querulanten bezeichnet.

Gruppe 4 ist wiederum ein Stück weiter. Diese Menschen beginnen das versklavende Gesamtsystem zu verstehen. Sie gehen nicht mehr so stark in Konfrontation mit dem System, sondern versuchen es von innen heraus zu verändern. Sie engagieren sich in positiven Gruppen. Ihr Ego verhindert noch wahre Veränderungen im Außen. Hier kommt es oftmals zu Spaltungen dieser Gruppen.

Gruppe 5 hat zumindest in Teilen die Existenz der White Hats und den übergeordneten Plan von „Q“ verstanden. US Präsident Donald J. Trump spielt für sie in diesem Szenario eine wesentliche Rolle. Es wird erkannt, dass Trump moralische Werte in Taten folgen lässt. Ihr empathisches Verständnis für die vorangegangenen Gruppen beginnt zu wachsen. Ihr Fokus gilt der Entschlüsselung der Geheim-Militäroperation um “Q”, was eine militärische und zivile Kooperation darstellt. Es herrscht trotzdem noch eine Unsicherheit aufgrund der äußeren Erscheinungen auf der Weltbühne.

Gruppe 6 begreift allmählich die Existenz des göttlichen Plans hinter den Geschehnissen und Entwicklungen. Hier kommen erste spirituelle Aspekte ins Spiel. Vertrauen, Zuversicht und Glaube spielen eine wesentliche Rolle im Inneren der Menschen dieser Gruppe. Sie verstehen, dass das Kollektiv aufgerüttelt werden muss.

Gruppe 7 betrachtet kommende Entwicklungen über das 3D Hologramm der Matrix hinaus. Sie haben verinnerlicht, dass die Selbst-Liebe und die daraus resultierende Nächsten-Liebe die stärkste Kraft im Universum ist. Zeitlinien und Parallelwelten sind dieser Gruppe bekannt und sie wissen durch ihre Intuition, dass sie sich in der Zeitlinie für die bestmögliche Entwicklung der Menschheit befinden. Diese Menschen beschäftigen sich mit der Existenz nicht-menschlichen Wesen gleichwie Außerirdischer und sie betrachten einen kommenden Aufstieg von einer 3D in eine 5D Bewusstseinsebene. Diese Menschen beschäftigen sich mit kosmischen Entwicklungen in dem Wissen, dass diese für uns in Kürze eine Rolle spielen werden. Durch Meditation und Gebete heben sie ihr eigenes und das kollektive Bewusstseinsfeld täglich an.

Sie sind der Auslöser für die Befreiung der Menschheit aus der Knechtschaft eines jahrtausendalten Sklavensystems.

*** Ende des Textes ***

Nun, zu QAnon bin ich nach wie vor ambivalent. Das Spiel mit dem Jesuiten Trump erinnert mich an das Spiel des guten und des bösen Jungen, inszeniert von Jenen, die seit Jahrtausenden über die Methode des Herrschens und Teilens in der Lage sind, von sich selbst als den Profitierenden abzulenken, sprich dass sich ihre Untertanen gegenseitig beschäftigen und so nicht wahrnehmen, wer sie am Ende am Nasenring durch die Manage führen.

Der Theorie der Matrix mit Zeitlinien allerdings kann ich etwas abgewinnen, auch wenn ich hier für mich noch keine endgültige Klarheit habe.