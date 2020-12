Von Aufwachern und Schlafschafen, und fleißigen Helfern …

Ich möchte gerne eine Mail ins Regal stellen mit einem Text, in den ich gut reinfühlen kann. Danke Beate

Liebe Mitmenschen,

hier ist – zur Abwechslung – ein bisschen Musik von Asa:

https://www.youtube.com/watch?v=OQuQV6u8-tk

Die Lyrics dazu sind hier:

https://www.azlyrics.com/lyrics/asa/jailer.html

Kann man sich ggf. mit deepl übersetzen lassen..

Warum ich das schicke? Ich habe mich in den letzten Wochen wieder mal bei so manchem herzlosen Gedanken, bei so mancher herzlosen bzw. unreflektierten Äußerung ertappt. „Maskenpolizei“ beim Buchladen und ich dachte „Wie kann man nur so doof sein“…später erschrak ich, wie schon so oft, vor mir selbst! Wenn es heißt „Es wachen immer mehr auf“ – aus was eigentlich? Dass die Massenmedien mehrheitlich propagandistisch unterwegs sind, ist nichts Neues, dass Geld die Welt regiert, auch nicht. Solange uns die Rettung des Geldes mehr interessiert als die der Kinder (und so war es ja lange genug und ist heute noch so), „träumen“ wir den Albtraum als Kollektiv weiter.

Was wir alle, insbesondere auch die so gen. alternativen Medien, nicht vergessen sollten: Da draußen sind Millionen Menschen, die trotz der schwierigen Umstände dafür sorgen, Tag für Tag, Woche für Woche, von früh bis spät, dass wir immer noch unser Brot, unsere Butter etc. einkaufen können, auch die „Uniformierten“ kommen, wenn wir einen Unfall bauen, die Feuerwehr rückt an, wenn ein Haus brennt usw. Das sind keine Schlafschafe! Das sind Menschen, die seit Monaten teils unter sehr anstrengenden Bedingungen arbeiten und „nebenbei“ noch ihre Familien etc. versorgen, Menschen, die abends einfach zu müde sind, um noch alle möglichen Medien auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und viele der Professoren, die seit Monaten das „Verhalten“ der Menschen mit Masken analysieren, sie in Schubladen zu stecken versuchen, sollten nicht vergessen, dass sie nicht zuletzt aufgrund der arbeitenden Bevölkerung die Privilegien genießen, die sie (oft inzwischen im Ruhestand) haben. Ob sie vor 30 Jahren selbst die Courage gehabt hätten, an der Uni ohne Maske herumzulaufen und „Bußgelder“ zu riskieren, wäre die Frage…

Daher finde ich, sollten wir zur Abwechslung vielleicht auch einfach mal DANKBAR sein für all die Menschen an der Basis, die keine Zeit haben, um QAnon etc. zu deuten. Die QAnon-Szene propagiert ja: WWG1WGA – aber wenn die Menschen an der Basis von vielen als Schlafschafe bezeichnet werden, dann kann die QAnon-Bewegung sich ihr WWG1WGA in die Tonne kloppen.

Dieses profitorientierte System haben wir alle mehr oder weniger geschaffen!