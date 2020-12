Was zu Ludwig Gantz‘ Abriss zur Befreiung der Menschheit zu bemerken ist …

No_NWO hat einen Kommentar an einem Artikel hier auf dem Blog hinterlassen, deren Perspektive auf einen Teil der Geschichte rund um die Begriffe Kapitalismus und Kommunismus es Wert sind, als eigenständig hier ins Regal gestellt zu werden:

Danke für Direktlink zur soeben aufmerksam gelesenen pdf von Ludwig Gantz über „Die kurz bevorstehenden Durchbrüche zur Befreiung der Menschheit“ ==> ELITENKRIEG! Höchst interessante Überlegungen, die mir in dieser Pointiertheit und Ausarbeitung bisher unbekannt waren! Ja, da könnte etwas dran sein, sagt mir mein vom wahren Marx/Engels (politische Ökonomie des Kapitals) und vom wahren Lenin (politische Ökonomie des Imperialismus‘) unterfüttertes Verständnis der Weltvorgänge. Also größten Dank an deine Adresse, werter Axel!

Wie schon gesagt, sind Marx/Engels/Lenin, ganz so wie alle großen Geister in der Menschheitsgeschichte, von deren Gegenseite vereinnahmt worden. Und deswegen ist dem Ludwig Gantz vollauf zuzustimmen, dass das, was er – ganz landläufig – als „Marxismus“ auffasst, abzulehnen ist! Wo Gantz von „Weltkommunismus“ spricht, übersetze ich allerdings still und leise für mich als NWO — meint dasselbe, aber sagt es anders. Weiß ich doch, dass die UdSSR nie ein Sozialismus sein konnte und wollte, sondern eine nachholende Entwicklungsdiktatur war, für welche Marx/Engels nur als mythenbildendes Feigenblatt zu dienen hatten, als Opium fürs russische Volk (und für die Weltöffentlichkeit). Und selbstverständlich musste ein industrialisiertes Rußland späterhin dann den logischen Weg allen privatbesitzlichen industriellen Kapitals hin zur Ausbildung einer Finanzoligarchie gehen. Und dass Putin diese letztere als deren nach außen hin sichtbare Marionette repräsentiert, ist dann auch nur logisch. (Ganz so wie wohl alle anderen Regierungschefs bloß solche Marionetten fürs Volks-Kasperletheater sind.) Und dass sich die militärisch schwächeren solchen Oligarchien dann alle gemeinsam gegen die stärkste, die US-Elite, verbünden müssen, ist dann auch bloß nichts weiter als logisch. Und siehe da: Schon haben wir genau jenen Elitenkrieg vorliegen, von dem Ludwig Gantz erzählt: Das sich seit Mao auf China stützende Geldelitenbündnis gegen die sich seit 1913 (Gründung der FED) auf die USA stützende Fraktion der allemal weltparasitären globalen Geldelite.

Gantz könnte Marx/Engels/Lenin ganz gut gebrauchen, um politisch ökonomisch rational nachvollziehbar darzulegen, wieso es 1913 zur Gründung der FED kam und nachgerade kommen mußte — aus dem industriellen Kapitalismus ergibt sich infolge des tendenziellen Falls der Kapitalrendite ab einem bestimmten Punkt der technologischen Entwickeltheit sachgegeben zwingend die Notwendigkeit zum Aufbau einer parasitären Oligarchie/Elite, nämlich Lenins, aber Achtung nun, Plural: „supranationale Finanzoligarchien“. Und so etwas wie die FED ist der im Kern institutionelle Ausdruck der operationellen Ausgereiftheit einer historisch bestimmten solchen Finanzoligarchie bzw. von deren abgeschlossener Bildung. Von da an Elitenkrieg!

Auch wenn der industrielle Kapitalismus ehedem einmal von ganz tapferen, wohlmeinenden und lichtvollen Menschen in Gang gebracht worden sein sollte, würde er zuletzt in einer düster-dystopischen NWO enden MÜSSEN, in Gantzens „Weltkommunismus“. Wie bereits hier zuvor, im Thread zu Kirchhoffs «technischer Welterlösung» – Beitrag bzw. zum „megatechnischen Pharao“, kurz angesprochen, waren die US-Gründungsväter aber mitnichten wohlmeinende und lichtvolle Menschen, sondern dunkle Freimaurer (siehe u.a.). Denn der moderne industrielle Kapitalismus geht auf etwa das Jahr 1750 zurück, auf die brit. Lunar Society (siehe: Die Lunar Society – Von der Mechanisierung der Welt zu Darwins Evolutionstheorie). Und mit jenen dunklen brit. Freimaurern in Verbindung standen zentrale Figuren der US-Gründungsväter!!! Womit der große Schwachpunkt des Narrativs von Ludwig Gantz ausgelöst wäre, nämlich jener rätselhafte, weil seltsam hergeholt erscheinen müssende große Coup der globalen Weltelite zur Übernahme der gesamten Freimaurerei zwischen der amerikan. und der französ. Revolution. Nun, es brauchte einen solchen Coup überhaupt nicht, alles war bereits vorher eingestielt gewesen. Damals, zur Zeit der großen zwei Revolutionen, gab es noch keinen Elitenkrieg in den Rängen der Freimaurerei. Dieser Krieg ergab sich erst im Zuge der industriellen Entwicklung der USA, als sich dort im Zuge des Monopolismus (ab ca. 1860) erstmals etwas auszubilden begann, was sodann zu einer supranationalen Finanzoligarchie mit zwingend imperialem Anspruch wurde: das, was Ludwig Gantz ganz richtig als „die US-Elite“ tituliert.

Der hl. Zisterzienser Bernhard von Clairvaux im Antiphonar der Äbtissin von Sainte Marie de Beaupré, 1290 (Bild: Wikipedia)

Jener ahistorische Irrtum von Ludwig Gantz, an einen denkbar „guten“ privatbesitzlichen industriellen Kapitalismus zu glauben, trifft sich mit seinem ahistorischen Irrtum des Glaubens an denkbar „gute“ große Religionen. Beide, privatbesitzliches industrielles Kapital wie auch die großen Religionen waren Steigbügelhalter in der Menschheitsentwicklung. Das Kapital half dem Menschen zur Ausbildung eines klar definierten persönlichen Eigeninteresses: Das gehört MIR; das tue ICH; das ist MEINS; ICH handele eigenständig; ICH WILL !!! Die großen Religionen haben diesen Individuierungsprozess zähmend begleitet. Schauen wir zu den Zisterziensern und Tempelrittern, den frühesten Pionieren des industriellen Kapitals zurück, so hat letzteres NICHT als privatbesitzliches Kapital begonnen, sondern als spirituelles bzw. institutionelles Kapital — beinahe als kommunistisches Kapital. Es war eine brave old world — zu brav, zu schön, zu kollektivistisch und zugleich zu obrigkeitlich elitaristisch, um von einer damals ebenfalls erwachenden Menschheit ertragen werden zu können. Von einer Menschheit, die erstmals vom Kollektiv zum Ich zu finden versuchte. Papst und frz. König meuchelten die Templer, setzten deren kollektivistischem „Kapitalismus“ ein Ende und den privatbesitzlichen Kapitalismus in Gang — der nach der großen Pest und mit der Reformation erst richtig Fahrt in Richtung auf die Moderne hin aufgenommen hat. Nun, den Rest der Geschichte kennen wir ja alle.