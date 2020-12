Christian Hintermayr schrieb gerade auf Facebook, dass er sich nicht mehr mit den Verschwörungen dieser Welt beschäftigen mag, da ihn dies doch mental arg beutele, eben nach unten ziehe. Er möchte wieder positiv leben und das Spiel nicht mehr mitmachen. Was, wenn dies sehr Viele täten. Würde diese positivere Energie dafür sorgen, dass sich die Zukunft in eine andere Richtung bringen wird? Sprich das kollektive Träumen ein positivere Zukunft gestaltet? Nur: wenn sich bisher angeblich so Wenige mit den Verschwörungen beschäftigen, warum gibt es dann diese offensichtlich bemerkbare PLandemie? Sollten wir ihm Alle folgen, und schon wird das Paradies auf uns zukommen?

Blick in die ungewisse Zukunft?

Hallo Freunde,

ich habe heute Nacht eine Entscheidung getroffen. 2020 war bisher ein sehr aufregendes Jahr. Wir alle haben, glaube ich, Sachen erlebt, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Es machte sich unter den Menschen eine Unsicherheit breit, der ich persönlich versucht habe Herr zu werden, indem ich mich so umfassend wie möglich informiert habe. Das hatte Vor- und Nachteile..

Ein Vorteil war beispielsweise, dass ich schon im April wusste, wohin die für uns geplante Reise gehen soll. -> The Great Reset und so..

Ein entscheidender Nachteil war aber auch, dass ich mir dadurch ein Informationsfeld geschaffen habe, dass mehr und mehr von Negativität und Zukunftsängsten geprägt war. Auch ich selbst wurde zunehmend Teil dieses Feldes und teilte mit euch Inhalte, die nicht gerade zur Steigerung der Lebensfreude beitrugen.. Natürlich ist das absolut verständlich, bei all dem was gerade auf unserer Welt geschieht. Die Sache hat nur einen Haken!

Energie folgt der Aufmerksamkeit.

Alles, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das wächst! Und so saß ich nach dem Konsum von Facebook und YouTube etc. häufig da und fühlte, wie meine eigene Lebensenergie und damit auch meine Lebensfreude in den Keller ging.

Heute Nacht habe ich darum für mich entschieden, dass ich das nicht mehr möchte! Wir alle haben nur ein Leben und niemand weiß für sich, wann und wie es enden wird. Ihr seid alle gute Menschen, und dennoch werde ich mich ab jetzt von denjenigen trennen, die mir meine Social Media Welt mit Negativität beschmutzen.

Wahrscheinlich wird jetzt der Eine oder Andere sagen: „Ja aber, es ist doch wahr. Sieh dir die Welt doch mal an..“ Ja richtig! Aber all das funktioniert nur, so lange wir alle dieses Spiel mitspielen. Darum habe ich für meinen Teil heute entschieden, ich werde dieses Spiel nicht mehr mitspielen! Ich werde ab sofort jeder Negativität mit etwas Positivem begegnen, sie ignorieren, oder soweit möglich auch aus meinem Social Media Leben entfernen. Wenn du möchtest, darfst du dich gerne anschließen und es mir gleich tun. Für all diejenigen, die sich wie ich entschieden haben, ihren Fokus nur noch auf das Positive im Leben zu richten, habe ich die Gruppe -> Das Leben ist schön gegründet. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich beitretet und wir uns gegenseitig immer wieder daran erinnern! Ich wünsche euch allen, dass ihr die Kraft in euch findet den Fokus zurück auf all die Schönen Dinge des Lebens zu lenken.

Seid wie die Kinder und seid ein Licht in der Dunkelheit.

Euer Chris

Ob er das dann auch bei allen Themen machen wird, auch bei dem düsteren Bild, das uns für den Klimawandel seitens der Medien an die Wand gemalt wird. Diese Bilder sollten in der Regel auch ziemlich runterziehen …