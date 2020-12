Frohe Weihnachten

Draus vom Volke komm ich her.

Ich muss euch sagen, es Coronat sehr.

Überall auf den Tannenspitzen,

sieht man Angst und Dummheit sitzen.

Ein Volk, das vor Angst zu Eis erstarrt.

Eine Regierung, die seine Bürger narrt.

Ein Heer von Experten,

die uns täglich belügen

Der Bürger hält still

und hat sich zu fügen.

Vom Himmel hoch tönt es mit Schall.

Ein tödliches Virus, all über all.

So verbreiten sie Panik in stiller Nacht,

während das Ordnungsamt über uns wacht.

Der Michel schläft und tut sich freuen.

Doch wird er es morgen schon bitter bereuen.

Wenn zum nächsten Weihnachtsfeste

das Geld für Geschenke fehlt,

weil der Verlust der Arbeit

die ganze Familie quält.

Und auch die Kinder werden es spüren.

Wenn ihre Eltern Haus und Auto verlieren.

Dann ist das Geschrei und Gejammer groß

Doch, müssen Sie leben, mit ihrem Los.

Ihr Kinderlein kommet,

oh kommet doch all

zur Tafel,

so singen sie dann.

Hartz IV hält sie fester denn je

in seinem Bann.

Still und starr ruht dann nicht nur der See.

Auch das eigene Leben, und das tut weh.

Dann ist Schluss mit Wohlstand und teuren Geschenken.

So mancher mag dann

an vergangene Zeiten denken.

So stehen Ochs und Esel

nur stumm im Stall.

Ein trauriges Fest,

all über all.

Und auch die Schafe,

sie wehren sich nicht.

Sie blöken und singen,

und preisen das heilige Licht.

Draus vom Volke komm ich her

Ich muss euch sagen,

Weihnachten ist nicht mehr.

Selbst in der heiligen Nacht

wacht der Staat über uns,

mit all seiner Macht.

Und überall auf den Tannenspitzen,

sieht man die Angst und die Dummheit sitzen.

Zum Feste, ich wünsche euch allen,

in diesem Sinne,

dass wir aufsteh’n und etwas tun.

Euer Schreiber und Bürger

Robert Blum

***

Ich bekam gestern noch diesen weihnachtlich anklingenden Rock-Song, den ich Euch auch noch dazu ins Regal stellen möchte:

Hier noch das Original von 1968, als ich 10 Jahre alt wurde.