Was im «Lockstep»-Dokument der Rockefeller-Stiftung aus dem Mai 2010 wirklich steht — ein streiflichtartiger Überblick

Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb die autoritärere Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde sogar noch intensiviert. … Die Bürger gaben bereitwillig einen Teil ihrer Souveränität – und ihrer Privatsphäre – an paternalistischere Staaten ab, im Austausch für mehr Sicherheit und Stabilität. Die Bürger waren duldsamer und sogar begierig auf Führung und Aufsicht von oben, und die nationalen Führer hatten mehr Spielraum, um die Ordnung so durchzusetzen, wie sie es für richtig hielten. Auszug aus Lockstep, übersetzt von Norbert Häring (Quelle)

Der Titel jenes mittlerweile allberühmt-berüchtigten Dokuments ist nicht etwa «Lockstep», sondern

Erstellt wurde das Dokument im Mai 2010 von «The Rockefeller Foundation» zusammen mit «GBN Global Business Network», ein Mitglied der «Monitor Group»

Hier ist der Link zum Original-Dokument

Gleich hier vorweg ein Achtung oder vielmehr Vorsicht: Die Rockefeller Foundation bzw. Stiftung versteht sich als „philantropisch“, übersetzt: „Menschen lieb habend“!

Betitelt mit «Lockstep» (zu deutsch: Gleichschritt) ist allein das auf den Seiten 18-25 zu findende erste von vier im Dokument vorgestellten Szenarios. Der Inhalt, der dem «Lockstep“-Szenario gewidmeten 8 Seiten, stimmt jedoch in keinem einzigen Satze überein mit dem viral gegangenen und von Traugott Ickeroth verbreiteten Lockstep-Text, der das Transkript eines Podcasts (hier) von irgendeinem illustren Spaßvogel widergibt.

Der Rubikon-Autor Teer Sandmann hat Ickeroths wohl ungewollten Text-Fake als Parodie eingestuft, als allerdings nicht als parodistisch gekennzeichnete Übertragung des originalen Lockstep-Szenarios in eine Art von grell entlarvendem Kochrezept. Ja, das passt. Wie im Abgleich mit dem originalen Rockefellerschen Dokument zu sehen, ist die Ickerothsche Parodie zwar phantasmatisch, doch keineswegs entstellt sie den Geist der Eliten-Philantropie, und insbesondere nicht der Rockefellerschen Menschenliebhaberei.

Eine Menschenliebhaberei, die aus einer übrigens seltsamen Quelle gespeist zu sein scheint. Sind die Rockefeller-Familienmitglieder laut US-Blogger Bill Taylor doch von der furchtbaren Zwangsvorstellung umgetrieben, vielleicht morgen schon verarmt und völlig mittellos dazustehen (siehe). Eine Angst, die nicht ganz gegenstandslos ist, wenn an den von Marx/Engels aufgewiesenen tendenziellen Fall der Kapitalrendite gedacht wird. Irgendwann wird der als Kapital benannte Geldautomat „mit Lieb‘ im Leib“ (Marx) keine Rendite mehr hergeben können. Aus den ganz schnöden kapital-mechanistischen Gründen jenes tendenziellen Falls nicht.

Heute? Morgen? Oder vielleicht schon gestern!? Hu-hu-huuu!

Der Nachteil des Elitenverstehens ist aber wohl, dass die Angst vor der Elitenliebe mit deren Verstehen erst so richtig mit einem durchgehen könnte. Also Vorsicht! Um so mehr, als sich in der Menschenliebhaberei von Eliten auch ein Stück des eigenen Wahnsinns zeigen könnte. Sind wir denn nicht alle ein bisschen (k)irre bzw. kleine Katharer und schleppen uns mit diesem „Ding“ ab, diesem corporealen (engl. für: körperlich, materiell)!? Ihr wisst schon: Einen Platz für jedes Ding, und jedes Ding an seinen Platz! — altes Motto der Staatsschule, der Wiege von uns ganz normalen demokratischen, faschistischen Staatsbürgern, insbesondere von uns ganz normalen, anständigen, faschistischen Sozialdemokraten und allen sonstigen ganz normalen, faschistischen Gutmenschen. Keine Sorge, ich führe das hier nicht weiter aus und verweise lediglich auf «l’ensaignement» von Anne Querrien (z.B. hier).

Nun aber ist das 54-seitige Original-Dokument von Rockefeller-Stiftung und GBN viel zu interessant, um nur dessen 8-seitiges Lockstep-Szenario anzuschauen. So hier denn das Inhaltsverzeichnis des Gesamtdokuments:

4___Brief von Judith Rodin, Präsident Rockefeller-Stiftung

6___Brief von Peter Schwartz, Mitgründer und Vorsitzender GBN — Global Business Network

8___Einführung

9___Warum Szenarios?

10__Warum Technologie?

11__Die vorrangige Frage

11__Vorstellungskraft entwickeln

13__Das den Szenarios unterlegte Konstrukt (Scenario-Framework)

14__Auswahl der „kritischen Ungewissheiten“; engl.: critical uncertainties

15__[kritische Hauptungewissheit Nr. 1 ==>] Gobale politische und ökonomische Ausrichtung; engl.: Global political and economic alignment

15__[kritische Hauptungewissheit Nr. 2 ==>] Anpassungsfähigkeit; engl.: Adaptive capacity

17__Die 4 Szenario-Erzählungen

18__(1.) Lock Step [Gleichschritt]

26__(2.) Clever Together

34__(3.) Hack Attack

42__(4.) Smart Scramble [Überflieger-Durcheinander]

49__Schlussgedanken

51__Anhang

Jeder der vier Szenario-Erzählungen sind Kapitel hintangestellt mit den Überschriften ==>

__«Schlagzeilen zw. 2010 und 2030 [im jew. Szenario]»

__«Rolle der Philantropie [im jew. Szenario]»

__«Technologie [im jew. Szenario]»

__«Ein Tag im Leben [im jew. Szenario]»

Nun einige Streiflichter — von wörtlicher Textwiedergabe bis hin zu mit eigenen Worten zusammenfassend. Inhalte ideologisch verschleiernder Aussagen werden klar, so sagt man, so sie wie auf links gedrehte Handschuhe behandelt werden. Einfach umdrehen, und passt — meine allemal sachlichen und niemals sarkastischen 😉 Übersetzungen des Gesagten ins Gemeinte stehen jeweils in geschweiften {Klammern} ==>

♦ Brief von Judith Rodin, Präsident der Rockefeller Stiftung

Judith Rodin, President of The Rockefeller Foundation, 2005 – 2017 President Emerita, University of Pennsylvania

{Würde gern wissen, ob Frau Rodin das alles selbst so schön ausdrücken kann, oder ob es ihr Sekretariat war — „Ach, bitte, ihr Lieben, ihr wißt doch immer, wie man sowas richtig schön formuliert… !“ Nun zum Inhalt folgender Auszug:}

Zwecks Beförderung des „Wohlergehens der Menschheit“ [sic!] {des Rockefeller-Klüngels} werden soziale, ökonomische, gesundheitliche und umweltliche Herausforderungen in synergistischer strategischer {von vielen Seiten her geschickt auf ein zentrales Ziel hinarbeitender} Weise so angegangen, daß innovative Prozesse mit Nachdruck befördert, das Finden neuer Ideen ermutigt sowie siloartige zugunsten von interdisziplinären Denkweisen aufgebrochen werden {kurz: Alles, was unsere Zielsetzungen behindert, bitte über Bord!}. Dabei hilft uns nun erstmalig auch das Szenario-Planen. Szenarios sind Zukunftserzählungen, die von unterschiedlichen, eventuell auftretenden {oder von uns herbeiführbaren} Gegebenheiten ausgehen, welche uns effektive {lohnende, profitträchtige} Einflußnahmen ermöglichen und uns die ohne Szenario-Planen entgehen könnenden Abhängigkeiten von Technologieentwicklung und Globalisierung {Eine-Welt-Diktatur} vor Augen führen. Daneben macht Szenario-Planen in der Zukunft wahrscheinlich anstehende wichtige Entscheidungen simulier- und einübbar. Meinen großen Dank an die mitgewirkt habenden Empfänger von Stiftungsgaben, an die externen Experten (vor allem an Peter Schwartz, Andrew Blau und das gesamte Team bei Global Business Network) sowie an den Stab unserer Stiftung.

Unsere Abteilung Forschung wird den neuen Ansatz weiterverfolgen und dies auch im Sinne unseres Schwerpunkts „Vorausschau auf die Armen dieser Welt“ {die frech werden bzw. sich frech gegen die ihnen von uns aufgezwungene Armut wehren könnten} tun.

♦ Brief von Peter Schwartz, Mitgründer und Vorsitzender des Global Business Network

Peter Schwartz, Futurist, Filmautor und heute Senior Vice President for Global Government Relations and Strategic Planning bei Salesforce

Peter, Spezialist für das Szenario-Planen, schlägt in etwa in die selbe Kerbe wie Judith, hebt aber den Einfluss aller Arten von Technologie hervor und möchte in den Entwicklungsländern Wachstum {gewinnträchtige Neuinvestitionen}, Gelegenheit {zur Ausbeutung} und Resilienz {Leidensfähigkeit der Armen} den Weg bahnen. Seine große Vision ist, Szenario-Planen möge eine neue strategische Konversation aller Interessensvertreter im öffentlichen, privaten und philantropischen Raum in Sachen Technologie und gesellschaftlicher Entwicklung auf politischer, programmatischer und auf der „menschlichen“ {klingt gut!} Ebene in Gang bringen. Peters Kernsatz lautet: „Am allerwichtigsten aber, verhelfen Szenarios uns {Eliten} zu einer neuen gemeinsamen Sprache, {die außer uns niemand versteht und} die unseren Austausch über die zukünftigen Entwicklungen vertiefen wird und uns so zugleich hilft, diese zu gestalten.“ {Was letzteres nun in zuvor unvorstellbar gewesener Weise eingetreten ist: When there goes one in Wuhan, we go all!} Mit der Szenario-Arbeit habe die Rockefeller-Stiftung gelernt, die Wirkungen von Technologie auf Lebensumstände unterschiedlichster Art zu verstehen und so die Zukunft zum Besten von uns allen {Elitenangehörigen} zu gestalten.

♦ Einführung

Peter Schwartz ist ein wirklicher Sonnenschein. Auch um die Sonne wird es in diesem nächsten, mit «Einführung» betitelten Kapitel unter anderem gehen. Beziehungsweise um den berühmten Klimawandel und das böse CO2. Und die beiden Unterkapitel «Warum Szenarios» und «Warum Technologie» deuten stark auf Peter als Autoren hin.

Wer den gesamten Report mit Verstand liest, versteht schnell, dass es hier nirgendwo um die Lösung von Gesundheits-, Ernährungs-, Klima- oder Umweltproblemen geht. Niemand besser als Peter Schwartz weiß, daß es kein böses CO2 gibt. Sondern nur böse Wettermodifikation — die aber gut für die Eliten ist. Wenn der Report Probleme erwähnt wie Klima, Umwelt, Armut, Gesundheit oder Ernährung, dann tut er dies aus Sicht seiner Autoren immer unter der Fragestellung, wie sich mithilfe dieser Themen begründen lässt, wer welche Technologien erhalten soll, und wer welche nicht! Stark spirituell geprägte Gesellschaften — sei nie so dumm und versuche, bestimmte nordamerikanische Eingeborene zu versklaven — seien hier einmal ausgenommen: Doch wer oder was anderes denn, wenn nicht Zugang zu Technologien entscheidet, ob eine Gesellschaft materiell und mental gedeiht und sodann auch nach Freiheit und Unabhängigkeit strebt. Oder ob sie leicht lenk- und ausbeutbar sein wird, weil sie arm, elend und kränklich ist mangels Zugangs zu Technologien.

„Adaptive capacity“, zu deutsch: Anpassungsfähigkeit, heißt hier das Zauberwort in Peters und Judiths Geheimsprache. Vergesst einmal alles, was ihr bisher über die Ursachen für Arm oder Reich gelernt habt, dann versteht ihr es sofort. Für Peter und Judith sind wir alle Sklaven. Nur, dass es reichere, ärmere und ganz arme Sklaven gibt. Peter und Judith wissen, wie man das anstellt. Und damit auch die es endlich verstehen, die es bisher noch nicht begriffen haben, setzen sie das Szenario-Planen ein — Erziehungsmaßnahme für Entscheider aus dem öffentlichen, privaten und politischen Raum: When there goes one in Wuhan, we go all!

Den schnöden Rest des Reports möchte ich extrem kurz halten, weil nun bloß noch konkretes Anschauungsmaterial für das bis hierhin Vorgetragene. Um so interessanter die Seiten 14ff und der Anhang, in welchem sich eine Liste mit „kritischen Ungewissheiten“ findet. Von diesen wurden zwei als Hauptungewissheiten ausgewählt. Und wie auf der Seite 16 zu sehen ist, bilden diese zwei ein Koordinatenkreuz, in welchem sich — aha, so einfach ist das — die vier Szenarios aufspannen.

Fazit

Mein Eindruck nun, dass die Eliten bis ins Jahr 2019 hinein noch das Szenario «Clever together» haben fahren wollen: Greta, FfF, Extinction Rebellion und eine lammfromm-treudumm-brave Fangemeinde, die hoch angepasst an den offiziellen Diskurs bzw. dessen Simulation durch die Konzernmedien glaubte — an Angelas UN-Klima-Agenda und das böse CO2! Aber dann muss irgendetwas verdammt schiefgegangen sein, dass sie urplötzlich zum Lockstep-Szenario gewechselt sind. Die Antwort liegt alloffensichtlich auf der waagerechten Koordinatenachse, bei „Anpassungsfähigkeit“. Da müssen wir plötzlich einen ganz ganz miesen Eindruck hinterlassen haben. Bei Peter, Judith und derem Eliten-Klüngel. Ob wir vielleicht doch gar nicht so blöd sind, wie wir und die immer geglaubt haben?

Euer No_NWO