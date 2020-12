Franz Sternbald hinterließ in einem Kommentar an anderer Stelle die folgende Leseprobe zu seinem Buch „Ausgesetzt zur Existenz – warum der Mensch ein Schicksal ist – vom Ausgang aus der unverschuldeten Absurdität“, die ich gerne als eigenständigen Artikel noch hier ins Regal stellen möchte. Leser, die schon länger meinem Blog folgen, begegnen erneut Namen wie Luzifer, Nephillim, Annunaki, Illuminaten und einigen mehr. Auf Amazon steht zum Buch folgende Beschreibung:

Zu welchem Zweck behaupten wir ein subjektives Ego, und worin besteht ein objektiv legitmierender Sinn für die Forderung nach Anerkennung eines unbezähmbaren Geistes der uneingeschränkten Subjektivität „J.J. Rousseau, Bekenntnisse“ Zu welchem Ziel strebt letztlich die Entwicklung der Selbstbewußtwerdung alles Lebendigen? In welchem überragend widerspruchsvollen Verhältnis steht das absolute Selbst zur Endlicheit seines individuellen Daseins. Mit diesem Buch wurde ein Deutungsversuch vorgenommen für das Ego als einem Ding, oszillierend zwischen Dualität und Polarität, von Identität und Alienation, von Eigentümlichkeit und Entfremdung, auf dem Weg von Mir zu Dir.

Prometheus (rechts, sitzend) erschafft den Menschen und beseelt ihn durch Berührung mit zwei Fingern; links Athene. Marmorrelief von einem römischen Sarkophag, 3. Jahrhundert, Louvre, Paris

.. Prometheus stellt mit seinem Leiden (nach dem Urteil Zeus’, angeschmiedet am kaukasischen Felsen) und Auferstehung (nach dem Sturz in den Tartaros), einen düster heroischen Gegenentwurf dar, zu Jesu heilsbedeutsamen Sühnewerk.

Da er vom Olymp das heilige Feuer entwendete und den Menschen brachte, gilt Prometheus vielfach als ‚Luzifer’ (Lichtträger). Er erhielt somit als Abtrünniger von Gottes Willkür-Macht den Status eines revolutionären Wohltäters und Aktivisten des Fortschrittsgedankens. Als solcher hat er infolge dessen in die anti-göttliche Ideologie der Illuminaten-Orden Eingang gefunden. Dies entspricht dem Bild vom gefallenen Engel Satan, in der Selbststilisierung als Unterstützer der Selbstbefreiung und Emanzipation des Menschen von jedweder heilsgeschichtlichen Bevormundung (gemäß der thelematischen Formel: „Tu unverantwortbar was Du willst!“, die exklusiv von psychopathischen Global-Eliten in grandioser Selbstüberhöhung gegenüber dem allgemein Menschlichen beansprucht wird).

Bei den ‚prometheischen Abtrünnigen’ soll es sich im Umfang eines Drittels der Engelschar gehandelt haben, und damit um eine immerhin machtvolle Minderheit. Als ein Geschlecht von Wesen, die aus der Gnade Gottes gefallen waren, begannen sie nun das Werk der ‚großen Lehr- und Baumeister’ (hebr.: Banim), mit dem Ziel auf Erden eine Weltordnung als ‚Tempel’ zur Verherrlichung ihres eigenen Genius zu errichten. Jene unsichtbare Pyramide der Macht, an deren Spitze eine Elite der ‚erleuchteten Eingeweihten’ stehen sollte, und deren Basis den Weltprozess als ‚Maschinen-Fabrik’ des rastlosen Profitstrebens in Gang hält. In einem solchen Entwurf der Welt als ein spekulativ profitables ‚Unternehmen’, steht der Mensch lediglich in einem unaufhebbaren Angestelltenverhältnis als Sklave einer Ertragsnutzen-Ideologie. Nach der ersten Vertreibung aus dem ‚Paradies’ der matriarchalen Kultur, erfuhr der Mensch nunmehr seine zweite Vertreibung aus dem Heimatbegriff in seinem Dasein selbst. Fortan bedeutet ihm Existenz Ausgesetztsein zur marktradikalen Freiheit, nach der Befreiung durch einen luziferischen Prometheus.

Dieser wandelt sich jedoch, oder wechselt vielmehr nur wie ein Chamäleon seine Erscheinung. Er wird damit kein wesentlich Anderer, sondern ändert seine Bedeutung als ‚Gut-Menschen-Freund’. Fortan ist Prometheus nämlich der Zuchtmeister der ingeniösen Effizienz. Er, der vermeintlich gekommen ist, die Menschen zu befreien, wird zu ihrem Sklavenhalter. Seit seiner Ankunft gibt es die Sklaverei überhaupt erst, denn diese ist ein Vehikel des Handels und Wandels, der Produktivitätssteigerung und Expansion des Geschäftsvolumens. Die Menschen sollten in der prometheischen Lehranstalt dazu befähigt werden, den Himmel zu stürmen, wo Zeus thront, an dem sich Prometheus zu rächen gedenkt. Aber er kann ihm nicht gleich werden, säße er auch gleich auf dem Olymp, denn er hat von Zeus nur die Zorneslist und die Grausamkeit, ansonsten ist und bleibt er der Gefallene, im Hebräischen Anführer der Nephillim, oder im Sumerischen Annunaki (=„die vom Himmel kamen“, „Göttersöhne“).

Prometheus vermag nur die Hölle zu erringen, in die er die Erde verwandelt, indem er sie zu seiner Glut-Esse und Waffenschmiede für seine Rachepläne macht.

Für den prometheischen Menschen bedeutete dies zunächst eine Schule der technologischen Bemächtigung der Welt, die Unterwerfung der Natur unter das Effizienz-Kalkül des ökonomischen Nutzens. Prometheus brachte den Menschen auch die Kunst der Metallverarbeitung an der Schmiede des Hephaistos, jenem hinkenden Gott der vulkanischen Unterwelt, dem bei den Germanen der verschlagen bösartige Loki entspricht, der wiederum seinerseits den Tod des geliebten Gottessohnes Baldur verschuldet hatte (in der Edda, als eine nordisch frühchristliche Kompilation auf dem Boden einer älteren Dichtung, steht Baldur übrigens tatsächlich in einer gewissen Analogie zu Jesus).

Was mit der Verbannung aus der Gegenwart Gottes in „Asgard/Paradies“ (germanisch: Garten der Asen) verloren ging, sollte nunmehr in gewalttätiger Eigenmächtigkeit mit der Errichtung eines ‚künstlichen Paradies’ (jenes von Baudelaire so benannten unseligen paradis artificiel, das nur unter Drogeneinfluß zu ertragen wäre) ertrotzt werden. Man fühlt sich dabei an Sarumans Isengard (=Eisen-Garten) aus Tolkiens „Herr der Ringe“ erinnert, wo gleichfalls humanoide ‚Menschen’ (die sog. „Orks“) aus Ton und Lehm gemacht wurden. Ein aus der Grube gehobener Menschenpark als Gegenschöpfung von künstlicher Intelligenz (KI); die Welt als Maschinen-Garten und Exil für das ehemals als Ebenbild Gottes gedachte Geschöpf.

Der Legende nach habe Prometheus den Menschen ihre vormalige Fähigkeit der Hell-, bzw. Klarsicht genommen, um ihnen den Blick auf die Zukunft zu rauben, bei dessen Ahnung ihnen ‚das Herz bräche’ (eine interessante Voraus-Deutung des ‚Vordenkers’ auf die kommenden Konsequenzen der atheistischen Sozialismus-Utopie auf der Basis eines vermeintlichen technologischen Fortschritts).

Bei jenen ‚Großen Alten’, die auch als Archonten bezeichnet werden, brachten ihr schöpferisches Ingenium als ‚planetarische Ingenieure in kosmischen Dimensionen’ ein, das ihnen vom Anbeginn der Schöpfung einst verliehen worden war, um als Demiurgen der Welt wirken zu können. Zahlreiche Bild-Reliefdarstellungen aus Alt-Ägypten und Mesopotamien, zeigen mächtige Hybrid- oder Dämonenwesen die sich symbolisch am ‚Baum des Lebens’ zu schaffen machen (was auch als Manipulation an der Genetik von Mensch und Tier gedeutet werden kann).

Von den altpersischen bis zu den gnostischen Lehren im frühen Christentum, hat daher die Vorstellung geherrscht, dass nicht Gott selbst die belebte Welt geschaffen hat, wie sie sich uns nunmehr in der Naturgeschichte darstellt, sondern eben jener Demiurgos, der demzufolge auch für die Unvollkommenheit und Übel der Welt verantwortlich sei. In weitergehenden Mythen, die u.a. der Schriftsteller des phantastischen Grauens H.P. Lovecraft in seinem Werk verarbeitet hat, würden die ‚Großen Alten’ (vgl. H.P.L.: „The Old Ones“) seit ihrem Sturz, und in der Folge von weltstürzenden Kataklysmen in Gestalt von kosmischen Katastrophen, in einem brütenden Dämmer in den Abgründen des Kosmos schlummern, oder aber in den ‚unterweltlichen’ Tiefen der Erde. Nach der christlichen Lehre war Satan, bezeichnenderweise, der „Drache“, die „Alte Schlange“ genannt, und damit gewissermaßen als Reptiloid ausgewiesen, lediglich auf die Erde ‚geworfen’ worden, die seither als sein Machtbereich angesehen wird. In der „Göttlichen Komödie“ Dante Alighieri befindet sich der Teufel auf dem Grunde eines tiefen Erd-Trichters, der in aufsteigenden Stufen von den neun Kreisen der Hölle, wie von einem ‚umgekehrten’ Planetensystem des Bösen, umgeben ist. Erst in der biblischen Apokalypse wird die endgültige Überwindung Satans und seiner dämonischen Genien verhießen.

In der Prometheus-Sage wird in einer eigentümlichen Analogie zur biblischen Schöpfungsgeschichte behauptet, dass es auf Erden zunächst ausschließlich die durch Prometheus kreierten Männer(!) gegeben habe (dies im Widerspruch zu Platons Annahme, dass der Mensch uranfänglich als in sich vollkommen selbstgenügsames androgynes ‚Kugelwesen’ erschaffen worden sei), und mit der von Zeus gestifteten Pandora wäre erstmalig eine Frau in Erscheinung getreten, die der fatalerweise ‚hinterher-denkende’ Epimetheus, trotz Prometheus’ voraus-denkende Warnung, ehelichte. Deren Tochter sollte mit Deukalion denjenigen heiraten, der schließlich als einziger die Sintflut überleben wird, mit der Zeus das prometheische Menschen-Geschlecht der mythischen Prähistorie auszulöschen versuchte. Aber Prometheus unternahm noch einen weiteren Versuch einer neuerlichen Menschenzucht …

Pandora aber, die unglückselige Schwägerin des Prometheus, sorgte mit ihrer Neugier dafür, dass sämtliche Plagen über die Welt kamen, als sie das Gefäß (die sog. ‚Büchse der Pandora’) öffnete. Sie enthielt den eifersüchtigen Zorn des Gott-Vaters Zeus (dyaus/ deus –> diu-pater/ Jupiter) auf das irdische Werk der Selbstermächtigung. Es heißt, als Zeus auf Erden die Tausenden Lichter sah, soll dieser in heftige Wut geraten sein. Als aber die Plagen aus dem Gefäß des Zornes Gottes in die Welt entwichen waren, verschloss Pandora rasch wieder den Deckel, so dass allein die Hoffnung auf dem Grund des Gefäßes zurückblieb.

