Von Influenzern, Trendsettern und Magersüchtigen …

Mir wurde heute ein Essay einer jungen Frau, den sie im Jahr 2017 noch als Studentin schrieb, zur Verfügung gestellt und den ich anonymisiert veröffentlichen darf. Es geht um das sensible Thema Magersucht, besonders bei Frauen, und wie diese durch Social-Media-Plattformen befördert wird, und was getan werden kann, um dagegenzuwirken. Da wir in dieser Zeit so viel über die Solidarität beim Schutz von Leben hören, passt der Artikel doch eigentlich recht gut dazu, meine ich, also ab ins Regal, möge er Betroffenen ein wenig helfen:

Inwiefern beeinflusst die Social Media Plattform Instagram die Entstehung von Magersucht bei weiblichen Jugendlichen?

Die Social Media Plattform Instagram wird immer beliebter und populärer. Während die 2010 veröffentlichte App anfangs von 150 Millionen Menschen genutzt wurde, zählten 2016 bereits 400 Millionen Personen zu ihren Nutzern (vgl. Klicksafe 2017). Durch das rasante Wachstum des Formats nimmt es in seiner Bedeutung und seinem Einfluss kontinuierlich zu, besonders bei Jugendlichen. Doch worum geht es bei der App überhaupt? Bei Instagram handelt es sich um eine kostenlose Anwendung für Smartphones, bei der die Nutzer ein Profil anlegen können, um Bilder und Videos zu teilen. Hierfür stehen dem Profilinhaber einige Filter zur Bildbearbeitung zur Verfügung.

Aber worum geht es bei Instagram wirklich? Wer die App nutzt, stellt schnell fest, dass es um mehr geht als nur ein paar nette Schnappschüsse, die man in seinem Alltag macht, und mit seinen Freunden zu teilen. Es geht vielmehr darum, sein Leben und sich selbst möglichst perfekt darzustellen. Das machen einem bereits die Stars vor. Auf ihren Profilen finden sich tolle Bilder von wunderschönen Urlaubszielen, Partys und ihren perfekten Körpern. Durch solche Fotos werden häufig Trends zu einem bestimmten Körpermerkmal hervorgerufen, die andere Menschen dann nachahmen. Gerade Prominente können mit ihren Posts sehr viele Leute erreichen, da sie über besonders viele Follower verfügen. Als Follower bezeichnet man die Menschen, die ein bestimmtes Profil abonniert haben und somit immer die neusten Posts dieser Person angezeigt bekommen. Kendall Jenner, ein international bekanntes Supermodel, hat beispielsweise 74,3 Millionen Follower. Ein veröffentlichtes Bild von ihr hat somit eine enorme Wirkung.

Ab Crack

In den letzten Jahren gab es die unterschiedlichsten Körpertrends, die auf diesem Wege verbreitet und immer wieder nachgeahmt wurden. So waren beispielsweise die „Bikini Bridge“, bei der im Liegen Luft zwischen dem Bauch und der Bikinihose bleibt, da diese auf den Hüftknochen aufliegt, oder auch die „Tigh Gap“, eine Lücke zwischen den geschlossenen Oberschenkeln im Stand, die durch Muskelabbau an den Beinen und Verbrennung der Fettreserven entstehen kann, quasi ein Instagram Hit (vgl. Grass 2016). Immer wieder werden auch verschiedenste Challenges bei Instagram gestartet, an denen dann Tausende teilnehmen. Eine davon ist die sogenannte „Collarbone Challange“, ein “Wettbewerb“, bei dem Frauen versuchen, so viele Münzen wie möglich auf ihrem hervorstehenden Schlüsselbein zu balancieren (vgl. ebd.).

Tigh Gap

In letzter Zeit sah man auf Instagram außerdem immer wieder Frauen, die ihren nackten Bauch und mit ihm eine Rille zwischen den durchtrainierten Bauchmuskeln präsentierten. Die sogenannte „Ab Crack“ verläuft vom Brustkorb bis zum Bauchnabel und zeigt sich erst bei Untergewicht (vgl. ebd.). Dieser Trend wurde durch das Model Emily Ratajkowski ausgelöst, die ein Foto mit besagter Rille am Bauch postete (vgl. ebd.). In kürzester Zeit veröffentlichten viele weitere Frauen Fotos von sich mit einer „Ab Crack“. Was viele nicht wissen, wenn sie solch einem Trend nacheifern wollen: Die „Ab Crack“ ist genetisch bedingt, das heißt es gibt Menschen, die trotz Hungern und Extremsport nie eine haben werden (vgl. ebd.). Das ist auch bei der „Tigh Gap“ der Fall (vgl. ebd.). Somit eifern viele Mädchen und junge Frauen einem Idealbild nach, dass sie unter Umständen nie erreichen werden. Dass diese Menschen aber nicht darüber Bescheid wissen, macht die Situation besonders gefährlich, da bei Ausbleiben des Erfolgs nur noch mehr dafür gekämpft wird.

Der Sportwissenschaftler Ingo Froböse sieht die Körpertrends auf Instagram kritisch (vgl. ebd.). Besonders „Ab Crack“, „Tigh Gap“ und die „Collarbone Challange“ hält er für fragwürdig, da hierfür keine gesunde Ernährung und ein bisschen Sport ausreichen, sondern die Kalorienzufuhr stark gesenkt und zusätzlich Extremsport betrieben werden muss. Die „Bikini Bridge“ schätzt der Experte als ungefährlich ein, da diese schon durch gesundes Ess- und Sportverhalten erreicht werden kann. Ganz im Gegensatz zur „Collarbone Challange“, die Froböse für den gefährlichsten Trend hält. Ein stark herausstehendes Schlüsselbein sei nämlich ein Merkmal für eine Magersucht und nicht etwa für intensives Training oder eine gesunde Ernährung.

Das Ideal, das durch Instagram vermittelt wird ist also ein dünner und dabei durchtrainierter Körper.

Der Psychologe Andreas Schnebel spricht bei der Kombination von drastischen Diäten und extremen Sportverhalten von einer Einstiegsdroge, die schnell in die Magersucht führen kann (vgl. ebd.). Er sieht somit einen negativen Einfluss dieser ständig präsenten und verbreiteten Körpertrends auf die Entstehung von Magersucht. In der Realität sieht natürlich nur ein kleiner Bruchteil der jungen Frauen so aus, wie man es auf Instagram fast ausschließlich zu sehen bekommt. Doch wer würde schon die Cellulite an den Oberschenkeln oder die Speckröllchen am Bauch posten? Das machen leider nur die Allerwenigsten, was dazu führt, dass es für die Nutzer den Anschein hat, als hätten nahezu alle anderen den perfekten Körper, nur sie selber nicht. Durch die Selbstzweifel kann sich eine krankhafte Abneigung gegen den Körper entwickeln – der Weg in die Magersucht ist geebnet.

Doch was ist Magersucht überhaupt? Magersucht, die in der medizinischen Fachsprache unter Anorexia nervosa bekannt ist, zählt zu den Essstörungen (vgl. Gerlinghoff/ Backmund 2006, S.219). Bei der Krankheit kommt es zu einem starken Gewichtsverlust, der von den Betroffenen selbst ausgelöst wird, indem sie stark kalorienhaltige Speisen vermeiden (vgl. ebd.). Hinzu kommen entweder selbst herbeigeführtes Erbrechen oder Abführen, extreme sportliche Aktivitäten, das Einnehmen von Appetitzüglern oder eine Kombination dieser Verhaltensweisen (vgl. ebd., S.220). Magersucht hat ihren Beginn in einem Großteil der Fälle in der Jugend (vgl. ebd.). Zudem erkranken Frauen bis zu zehn- bis fünfzehn mal häufiger (vgl. ebd.). Magersucht ist also eine Krankheit für die besonders weibliche Jugendliche anfällig sind – also genau die Personen, die auch die Hauptnutzergruppe von Instagram sind. Mädchen sind in der Pubertät besonders unsicher, vor allem was ihr Äußeres betrifft. Gerade deshalb kann eine Plattform wie Instagram mit all den Bildern von perfekt aussehenden Körpern für diese Zielgruppe gefährlich werden. Natürlich wird nicht jedes pubertierende Mädchen, das mit seinem Körper unzufrieden ist und Instagram nutzt, magersüchtig, aber eine Plattform, auf der der Großteil der Bilder ein besonders schlankes und trainiertes Schönheitsideal reproduziert, erhöht zumindest das Risiko einer Erkrankung.

Instagram scheint demnach besonders für Jugendliche ein Risiko zu bergen. Dürfen Jugendliche die Plattform denn überhaupt nutzen? Ja, das dürfen sie. Instagram empfiehlt zwar ein Mindestalter von achtzehn Jahren, dies ist jedoch keine Voraussetzung für die Nutzung (vgl. Klicksafe 2017). Zudem gibt es die Möglichkeit minderjährige Nutzer zu melden, woraufhin Instagram das Konto gegebenenfalls entfernt (vgl. ebd.). Die Realität sieht anders aus: Instagram wird von vielen Minderjährigen genutzt – ohne Konsequenzen seitens der Plattform (vgl. ebd.). Es sollte in Erwägung gezogen werden, das Mindestalter von achtzehn Jahren als obligatorische Voraussetzung für die Nutzung festzusetzen und die Volljährigkeit mit der Nummer des Personalausweises zu überprüfen. Damit wäre die Hauptrisikogruppe für die Erkrankung an Magersucht geschützt.

Instagram ist nicht die einzige App, mit der sich Fotos teilen lassen. Snapchat beispielsweise ist eher geeignet für Jugendliche, da hier zwar auch Bilder bearbeitet und geteilt werden können, aber dabei erstens nur Freunde untereinander die Fotos austauschen und zweitens der Fokus vor allem auf dem Spaß an den verschiedenen Filter liegt.

Neben den bisher diskutierten Körpertrends, gibt es auch einen direkten Zusammenhang zwischen der Social Media Plattform Instagram und dem Thema Magersucht. Denn diese Thematik ist dort dauerhaft präsent. Unter Hashtags (Sammelsuche) wie #proanorexia, #proana oder #probulimia bestärken sich Frauen gegenseitig in ihrer Magersucht und ermutigen sich weiterhin nichts zu essen (vgl. Brigitte 2016). Instagram selbst versucht immer wieder, diesem Problem nachzugehen. Doch auch die Löschung einiger Hashtags durch die Plattform zeigt keinen langfristigen Erfolg (vgl. ebd.). Die Hashtags werden daraufhin häufig leicht abgewandelt erneut ins Leben gerufen. Ein Beispiel hierfür ist #bulimia, der nach der Löschung durch Instagram unter der Abwandlung #bulima weitergeführt wurde (vgl. ebd.). Instagram scheint mit diesem Problem überfordert zu sein und mit der Löschung der entsprechenden Hashtags nicht hinterher zu kommen.

Doch es gibt auch Hashtags wie #anorexia und #ana, die Instagram bewusst nicht löscht (vgl. ebd.). Betroffene sollen sich austauschen können, was die Heilung fördern soll. Bevor man die Bilder zu diesen Suchbegriffen sieht, weist Instagram jedoch auf eine „drastische Gewaltdarstellung“ hin (vgl. ebd.). Zudem werden Informationen zu Essstörungen sowie Hilfsangebote verlinkt. Doch auch bei diesen Hashtags, die den Betroffenen helfen sollen, finden sich Kommentare, die die Krankheit verherrlichen und die Profilinhaber weiter zum Hungern animieren. Hilfreich für von Magersucht betroffene Instagram-Nutzerinnen könnten zudem Bilder von anderen jungen Frauen sein, die ihren Heilungsprozess durch Fotos dokumentieren. Solche Fototagebücher sind schon bei Instagram vertreten und können als Vorbild für andere Betroffene dienen.

Es gibt noch mehr, das getan werden kann, um den negativen Einfluss von Instagram auf die Entstehung von Magersucht zu begrenzen. Es sollte beispielsweise mehr Aufklärung in Schulen und den Medien stattfinden. Dabei könnten die fragwürdigen Körpertrends erklärt und über die Gefahren informiert werden. Außerdem muss den Jugendlichen vor Augen gehalten werden, dass das, was sie bei Instagram sehen, weder zwangsläufig ein Ideal, noch besonders realitätsnah sein muss. Des Weiteren ist es auch wichtig, dass die Jugendlichen den Zusammenhang zwischen der Ausprägung bestimmter Körpermerkmale und der Genetik verstehen, damit sie nicht nach einem Aussehen streben, dass sie eventuell aufgrund ihrer Veranlagung nicht erreichen werden. Laut des Psychologen Andreas Schnebel können auch die Eltern schon im Voraus viel leisten (vgl. Grass 2016). Sie können ihren Kindern von klein auf ein positives Körpergefühl vermitteln (vgl. ebd.). Zudem sollten sie sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein: Eine Mutter, die selber häufig Diäten macht, hat dadurch auch einen negativen Einfluss auf die Körperwahrnehmung ihrer Kinder (vgl. ebd.). Wenn die Kinder dann anfangen Instagram zu nutzen, ist es an den Eltern, mit ihnen über die Fotos zu reden (vgl. ebd.). Sie können darauf eingehen, wie realitätsfern das Gesehene teilweise ist, und ihnen zum Vergleich auch Hashtags zeigen, bei denen Dinge oder Menschen genauso dargestellt werden, wie sie wirklich sind.

Das Verbieten der Nutzung halte ich, solange die Plattform den Zugang für Minderjährige nicht selbst verbietet, nicht für sinnvoll, da das vermutlich eher zu Trotzreaktionen führt.

Die dargestellten Überlegungen lassen den Schluss zu, dass Instagram offensichtlich einen negativen Einfluss auf die Entstehung von Magersucht bei weiblichen Jugendlichen hat. Das liegt jedoch weniger an der Social Media Plattform an sich, als vielmehr an den Nutzern, die über die geposteten Fotos ein Idealbild vermitteln, das so kaum existiert. Besonders Jugendliche sind für diese Idealvorstellungen sehr anfällig und orientieren sich schnell an ihnen. Gerade gefährliche Körpertrends wie die „Ab Crack“ oder „Tigh Gap“ sollten unter keinen Umständen zu einem Ziel von Mädchen werden, da dies zu ungesundem Ess- und Sportverhalten und schließlich zu einer Magersucht führen kann. Bereits betroffene Jugendliche werden zudem bei Instagram in ihrem Verhalten bestärkt und die Krankheit wird verherrlicht. Andererseits können sich Betroffene auch über die Plattform austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Trotz der aufgezeigten pädagogischen Handlungsmöglichkeiten halte ich es für sinnvoll, Instagram für Minderjährige unzugänglich zu machen. Die meisten Erwachsenen sind vermutlich in der Lage die dargestellten Ideale differenziert zu betrachten und sich selbst davon abzugrenzen. Doch Jugendliche sind in ihrem Körperbild noch nicht ausreichend gefestigt und somit leichter zu beeinflussen. Magersucht ist die psychische Krankheit mit der höchsten Sterblichkeitsrate im Jugendalter (vgl. Gerlinghoff/ Backmund 2006, S.220). Daher ist Handlungsbedarf geboten, um einen Schutz der Minderjährigen zu gewährleisten und das Risiko für die Entstehung von Magersucht bei weiblichen Jugendlichen zu reduzieren.

Quellenverzeichnis:

Brigitte (2016): Wie sich Mädchen auf Instagram in die Magersucht treiben. [19.02.17].

Grass, Julia Maria (2016): Dieses Foto zeigt fragwürdige Körpertrends. [19.02.17].

Gerlinghoff, M. / Backmund, H. (2006). Essstörungen. In: Stier, Bernhard / Weissenrieder, Nikolaus (Hrsg.): Jugendmedizin: Gesundheit und Gesellschaft. Heidelberg: Springer Medizin Verlag, 219-242.



Klicksafe (2017): Instagram [19.02.17]