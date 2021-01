Annie und Angela

Versuch eines forensisch psychiatrischen Laien

Vereinigte Staaten von Amerika, wir schreiben das Jahr 1987. Die etwa 40-jährige Annie Wilkes wohnt in einem Haus in den Bergen. Sie findet einen bewußtlosen Verunglückten, der in einem soeben erst zur Ruhe gekommenen Schneesturm mit seinem Wagen von der Straße abgekommen ist. Paul Sheldon ist der Verfasser einer bestverkauften Krimi-Buchreihe. Und Annie ist sein „größter Fan“, wie sie ihm bald schon gestehen wird. Die mindestens kräftig gebaute Frau schafft es irgendwie, den arg lädierten Paul aus dem Autowrack zu ziehen und in ihr Haus zu bringen. Noch weiß sie nicht, wer Paul ist.

Der Schneesturm hat die Telefonleitungen lahmgelegt und die Bergstraßen unpassierbar gemacht. Hilfe kann nicht gerufen werden. Doch ist Annie Krankenschwester und weiß bestens, die zahlreichen Knochenbrüche Pauls fachgerecht zu versorgen. Der bettlägerige Patient wird in den darauffolgenden Tagen zusehends zu Kräften kommen.

So beginnt der Plot von «She», eines Romans von Stephen King, der unter dem Titel «Misery» verfilmt worden ist. Als Annie bald schon von Paul erfährt, wer er ist, beginnt ein Geschehen seinen Lauf zu nehmen, das sich mehr und mehr dem Märchen von Hänsel und Gretel annähert. Nur daß Annie keine Gretel ist… . Paul wird nur knapp mit dem Leben davonkommen — arg verstümmelt.

Annie Wilkes ist eine narzißtische Borderline-Persönlichkeit. Viel später im Film-Plot erfahren wir, früher habe Annie woanders gelebt, weit weg, wo sie in den Verdacht geraten war, als Krankenschwester Säuglinge getötet zu haben. Gerüchte hatten sie zudem mit dem Tod ihres Vaters sowie einer Arbeitskollegin in Verbindung gebracht. Doch Beweise konnten keine beigebracht werden.

Amerika ist groß. Hier nun, in den abgelegenen Bergen, weiß niemand etwas von Annies zweifelhaftem Leumund. Auch der Sheriff des nächstgelegenen kleinen Ortes nicht. Wenn Annie im Ort Besorgungen nachgeht, ist sie eine ruhige, ganz ordentliche alleinlebende Person. Vielleicht einen kleinen Tick überschwänglich bzw. zu freundlich und begeisterungsfähig, irgendwie „unecht,“ würde man sagen, ein wenig „over the top“. Doch ansonsten unauffällig, ja unscheinbar; Kleinheitswahn und Größenwahn korrespondieren.

So es allerdings um Existentielles geht, im Falle Annies die Tarnung als harmlose Unschuld, vermag sie sich durchaus kontrolliert zu verhalten. Narzißtische Borderline-Menschen werden forensisch auch als histrionische bzw. als Schauspielerpersönlichkeiten bezeichnet. Schauspielern strengt sie zwar an, aber es kann gelernt werden. Übung macht den Meister, bei einzelnen narzißtischen Borderline-Menschen so sehr, daß sie den Auftritt auf großer Bühne geradezu suchen. Vor Publikum haben sie das Empfinden, ihr wahres und „wirkliches Ich“ zu finden. Sie wirken dann großartig und sehr überzeugend. Und fühlen sich entsprechend. Annie gehört nicht zu jener High class aus der Gattung der „Nar-Bos“, wie der Autor vorliegenden Textes jene Menschen kurz nennt.

In Haftanstalten sind Borderline-Menschen aller Couleur stark vertreten. In der Gesamteinwohnerschaft hingegen weisen sie einen Anteil von nur etwa ein bis zwei Prozent auf. Die Straftaten gewöhnlicher bzw. nichtnarzißtischer Borderline-Menschen sind eher geringfügig, meist Drogen- oder kleinere Eigentumsdelikte.

Es ist problematisch, Menschen in Persönlichkeits-Klassen einzuordnen und quasi abzustempeln. Die Psychiatrie kennt diesbezüglich den Diagnostischen und statistischen Leitfaden psychischer Störungen (DSM) sowie die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICD). Für die Borderline-Persönlichkeitsstörung heißt es in der Literatur unter anderem ==> ♦ emotionale Instabilität… ♦ keine dauerhafte zwischenmenschliche Bindung, obschon das Verlangen danach überwältigend ist — und wie dann kaum anders zu erwarten, wird das Geschlechtsleben promisk bzw. variantenreich… ♦ fehlende Wahrnehmung menschlicher Befindlichkeiten und emotionaler Bedürfnisse von Gegenübern… ♦ Nähe und Distanz können nicht justiert werden… ♦ fehlende Vorstellung, wie andere einen wahrnehmen… ♦ logische Denkvollzüge in menschlichen, vor allem aber in rechtlichen Angelegenheiten, gelingen nur bruchstückhaft bzw. prägt sich ein Rechtsempfinden nicht aus… ♦ Denken und Handeln sind zwanghaft und können episodisch auch paranoid sein… ♦ die aus all diesen konfliktfördernden Besonderheiten erwachsende persönliche Unsicherheit verstärkt den Drang, gut dazustehen, „jemand“ zu sein, gute Noten zu bekommen… ♦ der persönlichkeitsbedingt hohe alltägliche Streßlevel entlädt sich dennoch oft in allgemeinlogisch anlaßlosen Boshaftigkeiten (siehe weiter unten zum Testat der Verrücktheit), welche bei den Nar-Bo – Menschen ohne weiteres die gesamte Bandbreite des Strafgesetzbuches überdecken können (siehe weiter unten zur Kriminalität)… ♦ mit dem über die Lebensjahre akkumulierenden hohen nervlichen Streß azerbieren bzw. verschlimmern sich auch die Symptome. Meist im Alter um die 30 herum werden Borderline-Menschen für ihre Umgebung zunehmend auffällig.

Gewöhnliche Borderliner führen die ihnen übertragbaren, allermeist untergeordneten Aufgaben meist sehr zuverlässig aus und sind häufig sehr bemüht, gewissenhafte Arbeiter zu sein, sogenannte „anständige“. Das Bedürfnis aber, auf ganz großer Bühne vor der Welt zu glänzen, ist allein narzißtischen Borderline-Menschen vorbehalten. Was nicht heißt, die Letztgenannten würden auch alle ans Ziel dieses sie nachgerade beherrschenden Dranges gelangen.

Allen Bo-Menschen gemeinsam ist es, sich nur schlecht vorstellen zu können, jemals falsch gehandelt zu haben. Oder überhaupt jemals falsch handeln zu können. Bei Nar-Bo – Menschen aber wird die Unfähigkeit zu Selbstkritik zu einem weiteren überragenden Charakterzug.

Ihre Eigenarten hindern Bo-Menschen allgewöhnlich am sozialen Aufstieg. Die Mitwelt erlebt sie als chaotisch und nervig, eine engere Umgebung sogar als seltsam bis verrückt oder sogar gefährlich. Obschon Borderline ja keineswegs als Psychopathie einzuordnen ist, sondern als Persönlichkeitsstörung. Gewöhnliches Borderline ist die medizinische Diagnosebezeichnung für das, was umgangssprachlich die „harmlosen Verrückten“ sind. Narzißtische Borderliner hingegen gelten unter Forensikern als originär schwerkriminell, als unmittelbar „gefährliche“ Verrückte. Keineswegs alle, aber der Großteil narzißtischer Borderline-Menschen kommt so auch früher oder später mit dem Gesetz in Konflikt. In den Haftanstalten bilden diese Menschen zusammen mit Psychopathen den harten Kern des Korpus der immer wieder rückfällig werdenden „Schwerverbrecher“ und werden nicht selten in zeitlich unbegrenzte Sicherungsverwahrung eingestellt, zumal sie als nicht therapierbar gelten.

Narzißtische Borderline-Menschen sind in der Gesamteinwohnerschaft eher selten. Werden die in der Literatur angegebenen statistischen Zahlen für alle Borderline-Menschen (ca. 1 bis 2 pro 100 Einwohner) und für gewöhnliche (nicht zusätzlich borderline-gestörte) Narzißten (ca. 1 pro 100 Einwohner) miteinander multipliziert, ergibt sich ein Anteil von 1:10000 bis 1:5000; auf die BRD-Einwohnerschaft hochgerechnet, wären dies dann bis an rund 15000 narzißtische Borderline-Menschen bzw. borderline-gestörte Narzißten.

Im Gegensatz zur großen Mehrheit ihrer Schicksalsgenossen schaffen einzelne narzißtische Borderline-Menschen es jedoch, einer Haftkarriere zu entgehen und sogar in gesellschaftlich angesehene Positionen aufzusteigen. Dies, falls mindestens zwei Bedingungen erfüllt sind: in einem schulisch förderlichen Milieu aufzuwachsen und höher intelligent zu sein. Denn dann läßt sich das Bedürfnis nach der großen Bühne (Überlegenheit) mit zunächst Bildungseifer auf gesellschaftlich sogar akklamierte Weise stillen. Dies in aller Regel in Fächern außerhalb der Humanwissenschaften. Hieße dann, in naturwissenschaftlichen Fächern oder auch solchen, die direkt auf Führungspositionen hin ausbilden — mit Ausnahme der Jurisprudenz selbstverständlich (siehe oben). Es tummeln sich laut der als Head-Hunterin tätigen Unternehmensberaterin und Psychologin Susanne Grieger-Langer in Führungspositionen zwar zu etwa 17 Prozent Psychopathen. Aber diese letzteren suchen „bloß“ Macht und Erfolg, nicht aber fanatisch die ganz große Bühne der Macht, wie narzißtische Borderline-Menschen dies tun. Die Zahl derjenigen „Nar-Bos“, die es bis in Positionen weit vorn auf den Bühnen der Macht schaffen, dürfte jedoch nicht allzu hoch liegen, wenn nur einmal an die zwei Bedingungen gedacht wird, nämlich höherer Bildungsabschluß plus mindestens gut überdurchschnittliche Intelligenz.

Geht es Narzißten überwiegend um glanzvolle Eigendarstellung und Beifallsgewinn als Selbstzwecke, verfolgen narzißtische Borderline-Menschen mit geradezu zwanghafter Manie das Ziel, sich anderer Menschen zu bemächtigen. Großer erlösender Moment des Glücks ist es nicht, bewundert zu werden, sondern der Triumph über Menschen: zu erniedrigen, zu quälen, die Kräfte zu rauben — sich Menschen quasi total zu unterwerfen, ja geradezu einzuverleiben, ähnlich einem blutgierigen Götzen. Um dann über die mindestens seelisch, und in Ausnahmefällen sogar buchstäblich körperlich ausgeweideten Leichname ihrer Opfer hinwegzusteigen, wie über irgendein im Weg liegendes belangloses Hindernis. Nein, keine Phantasterei.

Der Autor dieses Textes ist in der Folge von Begegnungen mit narzißtischen Borderline-Menschen nach und nach psychiatrisch sachkundig geworden. Aus ihm selbst unerfindlichen Gründen hat ihn das Thema des „Nar-Bos“ bzw. dessen Unverstehbarkeit seit seiner ersten Begegnung mit einem solchen Menschen vor annähernd 25 Jahren veranlaßt, hinter das Geheimnis jenes ganz speziellen Verrücktseins namens narzißtisches Borderline zu kommen. Man muß dazu nicht besonders wissensdurstig sein; wie zu hören ist, geht es sehr vielen Menschen so, die einmal Opfer jener rätselhaft unmotivierten Attacken jener gefährlichen Verrückten geworden sind. Der Autor konnte Nar-Bos irgendwann bereits aus der Ferne erkennen, und hat deren Nähe dann geradezu gesucht — die Wiederholung als Schicksal aller Traumatisierten.

Auch die medizinische Genese der narzißtischen Borderline-Persönlichkeit wird häufig übrigens auf schwere traumatische Erlebnisse zurückgeführt. Und so kann die Beschäftigung mit diesen Menschen uns, die wir alle mehr oder weniger traumatisiert sind (zumindestens gesellschaftlich durch die Staatsschule), persönlich Erkenntnis bringen. Aber eben auch gesellschaftlich und sogar politisch.

Das hier Vorgetragene verarbeitet also nicht allein in Literaturstudien erworbenes Wissen. Auf dieser außeruniversitär erworbenen Fachkompetenz aufbauend, möchte ich feststellen: Es gibt eine jedermann bekannte Person, die anfänglich unscheinbar und harmlos daherkam — nur einen kleinen Tick „unecht“ oder „irgendwie schräg“; schien es doch beinahe so, als würde sie ihren großen Bekundungen ein „Die Partei hat gesagt…“ voranstellen. Als sich jener Person schließlich die Gelegenheit bot, die ganz große Bühne der Macht zu erklimmen, ging sie sehr zielgerichtet daran, die ihr ausgelieferten Menschen mehr und mehr unter ihre totale Kontrolle zu bringen. Und sie zuletzt immer mehr zu verstümmeln — so wie Annie Wilkes es mit Paul Sheldon, oder wie die böse Hexe dies mit Hänsel und Gretel unternahm. Die Rede hier von einer Naturwissenschaftlerin.

In der Hoffnung, euch nicht allzu sehr erschreckt zu haben…

Euer No_NWO