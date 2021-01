Über den Staatsbankrott …

Titelseite des Kölner Stadtanzeigers vom 15.01.2021

Meine Frau kam heute morgen von ihrer Nachtschicht und begrüßte mich mit diesen Worten, während ich noch meine Bettdecke über den Ohren hatte: „Heute haben sie die Titelseite voller Kreuze wegen der vielen Corona-Toten. Es wird nun noch mehr Panik geschürt.“. Ich sah gestern schon andere Bilder von Räumen mit übereinander gestapelten Särgen, die gleichermaßen die Angst schüren sollen.

Nach dem Frühstück wollte ich noch kurz schauen, ob was auf Facebook für mich kam, und ja, da war ein Text, den mir Patrick Smith eingestellt hat mit seiner kurzen Sicht der Dinge, die ich gerne ins Regal stellen möchte. Es innert mit unter anderem auch an einen Text, den ich schon vor langer Zeit schrieb (Die Matrix Staat als Menschenfarm?):

1) Das, was hier läuft, ist der „Staatsbankrott“ sofern man eine Firma die „Staat“ spielt als „Staat“ bezeichnen möchte. Siehe die Eintragung ins Firmenregister für Deutschland / Österreich

2) Alles „Geld“ besteht aus Krediten, daher SCHULDEN. Es gibt kein „Geld“ im eigentlichen Sinne als Wertträger, sondern nur als wertlose Zahlen in Computern und Papierschnipseln als Glaubenssache.

3) Die meisten sog. „Staaten“ hängen am Finanzsystem der USA für die Finanzierung über Kredite ihres finanziellen Bedarfes. Manchen direkt manche indirekt. Daher kann von „Souveränität“ keine Rede sein.

Es ist, wie wir denken, ein vernünftiges Prinzip, dass, wenn eine Regierung Partner wird in einem Handelsunternehmen, sie sich selbst, soweit es die Transaktionen dieses Unternehmens betrifft, von ihrem souveränen Charakter trennt und den eines privaten Bürger einnimmt. Anstatt an dieses Unternehmen seine Privilegien und Vorrechte zu übertragen, sinkt sie auf das Niveau derjenigen, mit denen sie sich selbst assoziiert und übernimmt den Charakter, der ihren Geschäftspartnern zusteht und dem Geschäft, welches durchgeführt wird. Als ein Mitglied eines Unternehmens, eine Regierung agiert niemals als Souverän. Sie handelt lediglich als Mitglied einer Korporation, und übt keine weiteren Befugnisse aus, als diejenigen, die ausdrücklich im Gründungsakt festgelegt sind. Bank of United States v. Planters‘ Bank of Georgia 22 U.S. 904 (1824), US – Supreme Court

Die Wahrheit ist, Staaten und Städte, wenn sie Geld leihen und Verträge schließen, dieses zurückzuzahlen, agieren nicht als Souverän. Sie kommen herunter auf das Niveau ordinärer Individuen. Ihre Verträge haben die gleiche Bedeutung wie ähnliche Verträge zwischen privaten Personen. Denn, anstatt dass sich ein Staat oder Stadt bemüht zu zahlen, sich ein souveränes Recht vorbehält, die Zahlung zurückzuhalten, der Vertrag soll als Sicherheit betrachtet wird, dass ein solches Recht nicht ausgeübt wird. Ein Versprechen, zu zahlen, mit einem reservierten Recht, das Versprechen zu verweigern oder seine Effekte zu ändern, ist eine Absurdität [Absurdität = ein inakzeptabler Widerspruch zweier gegensätzlicher Rechtsprinzipien]. Murray v. City of Charleston 96 U.S. 432 (1877), US – Supreme Court

RESPONSIBILITY OF THE FEDERAL REPUBLIC FOR RENTENBANK

Guarantee of the Federal Republic

As discussed under “Landwirtschaftliche Rentenbank – Relationship with the Federal Republic – Guarantee of the Federal Republic” above, under the Guarantee of the Federal Republic, in the event that Rentenbank fails to make any payment of principal or interest or any other amount required to be paid with respect to securities issued by Rentenbank, when that payment is due and payable, the Federal Republic will be liable at all times for that payment as and when it becomes due and payable. Landwirtschaftliche Rentenbank

Für Österreich

0.375% Guaranteed Global Notes Due 2025

Unconditionally Guaranteed by the Republic of Austria (the “Notes”)

Issued under the Global Issuance Facility Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

4) Mitte Februar 2020 ist die UNITED STATES, INC. in den Bankrott und als erster und größter Dominostein gefallen und hat die am US Finanzsystem anhängenden „Staaten“ mitgerissen in den Bankrott.

There are two giant governmental services corporations involved. The UNITED STATES, INC. and THE UNITED STATES OF AMERICA, Inc. The UNITED STATES, INC. has been liquidated in involuntary bankruptcy, with the result that there is no longer an office of „President of the United States“. They have tried to reboot a new municipal corporation to replace the UNITED STATES, INC. and act as a Successor to the contract established by The Constitution of the United States, but we have declined the option to accept that Successor to Contract. An Explanation for the World – By Anna von Reitz

5) Dass der Reset kommen wird und muss, wurde schon vor Jahren angekündigt. Auch wer sich mit der Funktionsweise des sog. „Schuldgeldsystem“ beschäftigt hat, und das wurde tausendfach auch in dem öffentlichen Medien diskutiert, hingewiesen und Dokus gebracht, dem musste klar sein, dass der Zusammenbruch des Finanzsystems vor der Tür stand.

6) Die „Pandemie“ ist lediglich ein Ablenkungsmanöver vom tatsächlichen Problem und Rechtsfertigungsgeschichte für Maßnahmen zur Abwicklung des Systembankrotts.