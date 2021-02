Gewalt ist eine Kraft …

… die schleichend, manchmal explosiv Unordnung macht.

Die von möchte-gerne Gottesvertretern und Magiern wurde erschafft.

Die wider der natürlich, göttlich, harmonischen Bewegung wirkt,

die freie Entfaltung von energetisch, lebendigen Licht-Leben-Energien

zu energetischen Stauungen und Erkrankungen führt.

Die Gewalt der Magie zwingt den Mit-Schöpfer durch geschickte Manipulation aus seiner Kraft

und führt ihn in die Mit-Täterschaft,

in der Macht der Magie und Manipulateure,

in einem energielosen Zahlen – ohne Bezug – Wettbewerbe,

und wo im Kommerz mit Licht-Leben-Energien für Geld gehandelt werde.

Handel mit Leben ist doch Sklaverei?

Menschen-Kind – du bist doch ohne Fesseln – Frei

und die Sklaverei lange vorbei!

Du musst gehorsam sein und Maske tragen,

du darfst niemals nach dem Grunde: Warum? dazu fragen!

Du weißt, wer Regeln nicht einhält, der wird Gewalt erfahren.

Manipulativ, getäuscht um weiter zu tauschen und zu verkaufen, so ist es Recht,

in einem energielosen, teuflischen, tote-Sachen Recht,

das allen Mit-Tätern zusätzliche Pflichten und Rechte, Freiheit und Demokratie versprecht.

Die Mit-Täter merken nicht,

nur bedingungslos Helfen und Schenken ist ihre wahre Menschenpflicht,

das sie sich haben selbst versklavt und getäuscht …

… zu Lasten aller lebendiger Freud.

Die Mit-Täter haben ihre Lebenszeit und Arbeitskraft,

für ein energieloses Geld, an einen Energie-Räuber verkauft und angeschafft.

Die Magier haben mit Steuer-, Straf-, Zins-, Schuld- und Sünd-Geldern

und manipulierten Inflationen und Krisen,

alles Geld wieder zu sich zu gewiesen.

Erkennt der Mit-Täter, seine Selbsttäuschung und die Ursache der Gewalt,

den höchsten Wert am unverhandelbaren, ewigen Leben, in seiner und jeder anderen Gestallt,

dann sieht er auch: das – Alles was ist ..

…. Licht-Leben-Energie ist …



… auch das, was er täglich frisst,

Alles Sich Selbst gehört und jeder ein energetischer Teil von Allen ist

und tote Sachen zum Verkaufen – es einfach nicht mehr gibt,

weil alles Leben in einen Energie-Geflecht natürlich kommuniziert

und in energetischer Anbindung agiert,

nur ein Mit-Täter durch sein Handeln für Geld mit Gewalt, sein und das anderer Leben minimiert,

so kommt er wieder, in seine eigene Mit-Schöpferkraft, wenn er neues Leben kreiert,

so wie die Natur, mit ihrer heilenden Kraft in ihrer Bewegung, Alles aus Sich Selbst heraus regeneriert.

Das kosmische Gesetz aus Saat und Ernte besagt es stets,

du kannst nur ernten was du Selber säst.

Da wo ich ess‘ und steh‘,

immer einen Samenkorn sä.

Wer den Samenkorn ehrt,

ist auch der Früchte essen wert.

Wer weder Pflanzen, noch Tiere, oder anderer Leben, mit Gewalt peinigt

und auch sein Wasser energetisch belebt, informiert und wieder reinigt,

der lebt wie in einem Paradies auf Erden,

dazu braucht man nur ein Wächter über Leben und Mit-Schöpfer zu werden.

Wer mehr Energie verbraucht und von anderer gekaufter Früchte zehrt,

der lebt als Mit-Täter auf der physisch, lebendigen Erde, etwas verkehrt.

Wer in bedingungsloser, achtsamer, harmonischer Liebe, Hingabe ohne Gewalt anstrebt,

das natürliche Prinzip aus Helfen und Schenken belebt,

der ist in seiner Mit-Schöpferkraft, wo es ihm und allen anderen wie in einen Paradiese, gut ergeht.

Als Botschafter der physisch, lebendigen Erde informiere ich die Menschen und helfe den lebenden Menschen aus ihrer Selbsttäuschung zu mehr inneren Frieden.

Die Enttäuschung der Selbsttäuschung, der Beendigung aller Feindbilder, die nur in den Köpfen der Menschen existiert, der Weg in das Paradies, wo Alles für Frei ist.

In diesen Kontext hat sich der Botschafter der physisch, lebendigen Erde erlaubt,

den öffentlichen Brief an die Kanzlerin mit zusätzlichen Informationen,

im folgenden Link auf academia zu veröffentlichen.



Öffentlicher Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel von IALANA e.V. zum Atomwaffenverbotsvertrag mit einer Anmerkung als BOTSCHAFTER der physisch, lebendigen ERDE

https://www.academia.edu/44956690/%C3%96ffentlicher_Brief_an_die_Bundeskanzlerin_Angela_Merkel_von_IALANA_e_V_zum_Atomwaffenverbotsvertrag_mit_einer_Anmerkung_als_BOTSCHAFTER_der_physisch_lebenden_ERDE

Über einen Hinweis zu einem Fehler und – oder konspirativer Kritik, ist der Botschafter sehr dankbar und wünscht sich einen Konsens.

Mehr Informationen:

Leben auf der Lebendigen Erde

Wasser ist Leben und Wasser hat ein Bewusstsein

Im Paradies der Wirklichkeit ist alles für Frei.

Der unsichtbare Fehler beim Kaufen und Verkaufen.

Impfschäden – warum kein Arzt und keine Versicherung Schadenersatz leistet!

Der Injektionsbetrug – Es ist kein Impfstoff



Der Botschafter der physisch, lebendigen Erde wünscht viel Spaß beim Lesen der Informationen

mit guten Wünschen, Gesundheit und Segen

Henning