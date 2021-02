Sehen wir gerade die Transformation von der Selbstverlorenheit in die Selbsterkenntnis?

Ich habe heute Mal wieder Post von Mario Walz bekommen. Wenn ich mir den Verlauf der Corona-PLandemie anschauen, besonders die Kämpfe zwischen Jene, die die getroffenen Maßnahmen als unangemessen erachten, besonders mit Blick auf die Fakten, die nicht im Mainstream präsentiert werden, und Jenen, die sich diesem Blick entweder verweigern oder aus anderen Gründen nicht wagen und noch viel strengere Maßnahmen fordern, bis ein #ZeroCovid (siehe auch) erreicht ist, so macht mich das aktuell doch sehr müden. Da tuen Marios Worte meiner Seele gut. Wie steht es bei Euch?

Ausschnitt aus dem aktueller Rundbrief Neue positive Nachrichten

Mario Walz

Dass das Warten auf den Messias keine Option ist, hab ich in meinem letzten Video detailliert besprochen (Change it – love it or leave it). Es bleibt dabei: WIR Menschen entscheiden, wie sich die Menschheit entwickelt.

Das funktioniert, indem wir zunächst unser eigenes Dasein bestimmen (oder uns bestimmen lassen) und wirkt darüber hinaus, weil die individuellen Lebensentscheidungen zu einer kollektive Gemeinsamkeit heranwachsen.



Dass sich die aktuelle Zeitqualität so unfassbar extrem zeigt, liegt daran, dass wir einen gigantischen Paradigmenwechsel erleben.



Das Fischezeitalter ist vorbei und damit das Thema dieser Ära: Selbstverlorenheit,

Die energetischen Kräfte dieser Ära machten es möglich, dass sich einige wenige zusammenschließen konnten, um ihre teilweise skurrilen Vorstellungen und Ideale zu allgemein anerkannten Strukturen aufzubauen, die dazu führten, dass sich viele Menschen den mächtigen Strukturen unterordneten. Durch diese Unterdrückung oder das selbstständige Hingeben an Ideale, in denen das eigene ICH keine Rolle mehr spielte, verloren sich die Menschen sozusagen. Sie fanden Kraft und Hoffnung nicht mehr in sich selbst oder in der Natur, sondern in größeren Strukturen, wie Religionen oder anderen philosophischen oder politischen Idealen, die alle den einzelnen als ein sündiges, unwürdiges oder ohnmächtiges Wesen degradierten. Die Hoffnung und Sehnsucht nach Führung, Frieden, Liebe und Anerkennung fanden viele Menschen jener Zeit nicht mehr in sich selbst, sondern in den Texten und Vorschriften ihrer religiösen, politischen oder anderweitigen Ideale. Aber die Zeit der Selbstaufgabe oder Hingabe an „höhere Mächte“ endet jetzt.

Und somit endet auch die Zeit jeglicher Herrschaft – weswegen auch das Patriarchat endet.

Das jetzt aktive Wassermannzeitalter trägt das Thema Freiheit in sich, was eben jetzt greifbar und spürbar wird. Diese neue Kraft ist eine große Herausforderung für jene, die sich an alte Strukturen und an unterdrückende Überlieferungen klammern. Auch jene, die Freiheit gar nicht ertragen können und deswegen einen Führer benötigen, werden in schwierige Zeiten taumeln. Und schließlich wird es hart für jene werden, die bislang durch Manipulation andere Menschen negativ beeinflusst oder ausgenutzt haben.



In Zukunft wird mensch nur dann in Ruhe leben könne, wenn er Authentizität, Ehrlichkeit und Wahrheit lebt.



Denn in den nächsten Jahrhunderten wird alles, was unterdrückt wird, von allein ans Tageslicht gedrückt werden – es werden also keine Lügen mehr möglich sein. Wie das sein wird, zeigt sich augenblicklich, wo so viele Geheimnisse endlich hochkommen und gesehen werden – auch wenn die Inhalte dieser bislang unterdrückten Informationen noch nicht alle Menschen verstehen und annehmen können.



Entwicklungen geschehen langsam und Schritt für Schritt….



Dass die unterschiedlichen Machtgruppen, die teilweise mehrere tausend Jahre lang aufgebaut wurden, jetzt durchdrehen, weil der Mensch erwacht und seine Freiheit leben möchte, ist an den verzweifelten Versuchen sichtbar, die wach werdenden Menschen auszugrenzen und als gefährlich abzustempeln (was sie ja letztlich auch sind – zumindest für jene, die Unterdrückung und Missbrauch leben wollen – näheres über dies Thema in meinem Buch: Schöpfungsgeschichte 3.0).

ABER: Die Menschen hinter diesen fiesen Machenschaften können jetzt zwar noch mit Hilfe der Verwirrten, Gierigen, Machtbesessenen und durch eine gigantische Angstkampagne ihre alten Strukturen auffahren, um zu retten, was sie so lange aufgebaut und vorbereitet hatten (indem sie die zentralistisch geführte Wissenschaftsdiktatur sozialistischen Ausmaßes einführen wollen), aber sie haben KEINE Chance.

Ihre Zeit ist abgelaufen.

Die Energien und Kräfte des Universums verändern sich und ziehen solchen Machenschaften den Boden unter den Füßen weg.

Die Veränderung der Menschheit ist nichts, das irgendwie einfach so geschieht: Es ist ein Teil der grandiosen Evolution des Lebens, die durch solche gigantische Impulse ausgelöst werden, wie sie das Wassermannzeitalter nun mit sich bringt (und danach das nächste Zeitalter…).

Der Wandel dieser grundlegenden universalen Energien bringt die Veränderung, die die Menschheit benötigt, um letztlich in die Einheit allen Seins eintauchen zu können: als bewusste Einheit des gesamten Seins.

In die aktuelle Wandelzeit sind nun viele Seelen inkarniert, um diesen notwendigen Umbau der Selbstverlorenheit in die Selbsterkenntnis zu begleiten.

Diese Menschen sind hochsensibel, damit sie die Impulse wahrnehmen und umsetzen können, die die neuen Energien in sich tragen – auf dass der Paradigmenwechsel eingeleitet werden kann, der die Menschheit in neue Höhen des Bewusst-Seins bringen kann…

Das ist das Ziel all dieser jetzt inkarnierten Wesen, die jetzt aber schier verzweifeln, weil sie aufgrund ihrer hohen Feinfühligkeit nicht nur die Freiheits- und Wachstumsimpulse wahrnehmen, die eine Vision einer glänzenden Zukunft erahnen lassen, sondern auch die gigantischen negativen Felder in sich spüren, die durch die Dunkelheit in Jahrtausenden aufgebaut worden sind und einen immensen Einfluss auf die Menschen haben.

Zudem versuchen die Nochherrschenden durch unterschiedliche Möglichkeiten (wie zum Beispiel Impfungen), das Leben dieser hochfeinfühligen Menschen immens zu erschweren und sie bestenfalls sogar auszurotten. Denaturierung, krankmachende Nahrungsmittel und Medikamente und all die Frequenztechnologien sind schon belastend genug für normal fühlende Menschen – aber was all dies den hochsensiblen Menschen antut, ist um einiges schlimmer (daher auch die vielen neuartigen Behinderungen – Details darüber in meinem neusten Buch).

Im Grunde erleben wir eine neue Form von Hexenjagd, nur sind die Ziele diesmal nicht die naturverbundenen oder zu gut aussehenden Frauen, die mittels inquisitorischer Mittel zum Verschwinden gebracht wurden, sondern es sind die extrem sensiblen Menschen, die jetzt mit Hilfe chemischer Bomben und den darin schwingenden negativen Energien und Informationen krank gemacht oder gar umgebracht werden sollen (Die Schmerzen solcher Menschen können wir zum Beispiel in der tiefgründigen Musik hören, die Ende des letzten Jahrhunderts erschaffen wurde)

Wir, die wir so sensibel sind, dass wir wissen, wie die Zukunft aussehen kann (und meines Erachtens auch aussehen wird), müssen aber zunächst die Verlorenheit in uns selbst überwinden, um die Sensibilität nicht als ein negatives Problem zu erleben, sondern um diese Kraft lebendig und kraftvoll nutzen zu können. Dazu benötigen wir Selbstsicherheit und Abgrenzungsvermögen – das uns allen durch Religionen und den darwinistischen Materialismus abtrainiert wurde und das wir uns nur selbst wieder beibringen können.

Hier können wir uns gegenseitig helfen.

Und dies könnte geschehen, indem wir uns mit anderen, ähnlich fühlenden und ähnlich denkenden Menschen verbinden, indem wir Gruppen und Gemeinschaften gründen, in denen wir unsere feinfühligen Talente leben können, um Neues zu erfinden, um neue Wege zu gehen, die den Menschen dahin führen, wo die Kraft des Wassermanns frei fließen kann.



Diese Vision tanzt leuchtend am Horizont unserer Ahnungen, aber aktuell kleben wir noch im Nebel der menschlichen Vergangenheit.



Vieles ist geschehen im letzten Jahr: In den geistigen Ebenen der vierten Dimension sind viele Vorbereitung geschehen und vieles, was einst dunkel war und aus dieser Ebene heraus wirken konnte, ist jetzt verschwunden. Es liegt jetzt an uns Menschen, die Vision eines freiheitlichen Lebens zu verwirklichen – zunächst Jeder für sich und dann gemeinsam für eine Gruppe und dann, so nach und nach, für die gesamte Menschheit.

Wobei dies sicher 50 Jahre dauern wird, weil es noch viele Menschen gibt, die einfach gar nicht anders können, als in Angst verharrt auf die Rettung zu warten bzw. sich zutiefst beeinflussen zu lassen. Denn nicht jeder Mensch wird in eine freiheitliche Welt mitgehen wollen, schon allein deswegen, weil deren Seelen noch andere Pläne haben…

Aber ich bin mir sehr sicher, dass dieser Planet in spätestens 100 Jahren in einem wundervollen Licht erstrahlt – aber nicht, weil einige wenige die Macht übernommen haben und den Rest der Menschheit zu Cyborgs degradiert führen wird, sondern weil die Menschen wieder sich selbst fühlen können und über die Befreiung des Fühlen auch wieder die Schöpfung, die Natur und die ERDE fühlen können. Und wenn die ERDE ein Teil des eigenen Fühlprozesses geworden ist, kann man NICHTS mehr tun, um die ERDE zu verletzen.

Weil man sich sonst selbst verletzen würde.

Langfristig geht es also vor allem um das befreite Fühlen – weswegen wir momentan auch massiv drangsaliert werden, damit wir uns noch mehr in uns verschließen und dadurch das Fühlen noch mehr einschränken – um dann die Restgefühle auf dem Altar der Digitalisierung völlig abzulegen.

Wir sind freie Menschen und haben die Kraft der Schöpfung in uns.

Nutzen wir sie endlich und überwinden wir das, was uns bedrängt, um die Steine zu bewegen, die letztlich eine gigantische Lawine der Befreiung, Selbsterkenntnis und Selbstverantwortung auslösen werden…

Es beginnt im kleinen…



Wir sind also hier, um einen allumfassenden und tiefgreifenden Wandelprozess mitzugestalten.

Jeder für sich in seinem eigenen ganz privaten Dasein.

Und alle miteinander im Kollektiven…

Es liegt an uns…

Folge Deinen Impulsen!



Das Leben ist letztlich einfach, weil das Leben einfach ist.

Im Licht der Veränderung, Mario Walz