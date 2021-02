Die andere Grippe-Theorie

Ich möchte ein weiteres Mal einen Text einstellen, der die Symptome wie bei der Grippe ganz anders interpretiert als dies die Theorie unserer Schulmedizin uns seit Jahren mit dem Virus erzählt. Stefan Bamberg (hier auf Telegram) beschreibt aus Sicht einer alternativen Medizinschule, was es mit der Grippe auch auf sich haben könnte und wir mit ihr umgegangen werden kann. Was meint Ihr? Zu abwegig?

Richtig reagieren bei Grippe

Eine Grippe ist etwas ganz anderes als das, was man bisher annahm und was uns unter dem Titel „Vogelgrippe“, „Schweinegrippe“ oder sonst einem Namen vermittelt wird.

Eine Grippe in ihren verschiedenen Ausprägungen stellt immer ein vom Körper als bestmögliche Maßnahme gewähltes sinnvolles Sonderprogramm zur beschleunigten Entgiftung dar. Etwas anderes gibt es nicht. Solche Maßnahmen führt der Körper besonders dann durch, wenn er am besten ausscheiden kann, wie bei den Jahreszeitenübergängen im Frühling und Herbst, was man ja von den Ausscheidungstagen der Mondrhythmen auch kennt und erklärt so, warum zu bestimmten Zeiten viele Menschen vermehrt Grippe bekommen. Insbesondere bei der Umstellung von Herbst auf Winter ist der Körper mit Umbauprozessen beschäftigt, so dass insbesondere da vermehrt Grippe auftritt. Diese Vorgänge werden z.B. von der WHO gerne dazu benutzt den Menschen eine Infektionstheorie zu offerieren und ihnen etwas von krankmachenden Viren zu erzählen, die in der Lage sein sollen, sie von außen anzustecken. Krankmachende Viren stellen aber eine biologische Unmöglichkeit dar (ausführlich nachprüfbar beschrieben im Themenbereich ‚Lügen der Schulmedizin‘ auf https://gandhi-auftrag.de , siehe z.B.: Infektionstheorie und Pasteur. Wie entstand Infektionslüge und auch den neuen Artikel von Dr. Stefan Lanka vom 25.11.2020 „Die Verursacher der Corona-Krise sind eindeutig identifiziert“ (PDF).)

Was geschieht nun bei Grippe im Körper: Der Körper hat bestimmte Bakterien extra produziert, die eine bestimmte erhöhte Temperatur (Fieber genannt) brauchen um optimal zu funktionieren und die Giftstoffe beschleunigt auszuscheiden. Wenn der Mensch im Lebensfluss ist, kommt er normalerweise ohne das Sonderprogramm „Grippe“ aus (nicht zwingend aber eher wahrscheinlich, es kommt auf das Maß an angehäuften Giftstoffen an), weil bei einem glücklichen Menschen die Bindegewebsflüssigkeit, welche in Sekunden auf jeden Gedanken des Menschen reagiert, optimal arbeiten und Gift- und Schlackenstoffe abtransportieren kann. Bei einem Menschen mit z.B. Angst oder depressivem Verhalten arbeitet die Bindegewebsflüssigkeit nicht mehr optimal, Giftstoffe häufen sich an und der Körper muss, um zu überleben, diese nun mit Hilfe speziell gebildeter Bakterien schnell ausscheiden. Wenn der Mensch nun Antibiotika nimmt, tötet er u.a. genau die Bakterien ab, die der Körper als Hilfe zur Entgiftung dringend braucht. Das Grippegefühl hört sofort auf, da der Entgiftungsprozess schlagartig unterbrochen wurde. Der Mensch fühlt sich äußerlich besser und glaubt nun auch noch, das Antibiotikum hätte ihm geholfen. In Wirklichkeit sind die Giftstoffe immer noch im Körper und dieser muss jetzt sehr bald wieder eine erneute Grippe produzieren, um sie loszuwerden. Wenn jetzt der Mensch dann wieder Antibiotika nimmt, werden sich allmählich ernsthafte Probleme mit ernsthaften Organschäden einstellen, da sich die Giftstoffe immer mehr anhäufen. Hinzu kommt noch, dass die hochgiftigen Substanzen der Antibiotika die Erbanlagen der Zellen dauerhaft schädigen und sogar zur Unfruchtbarkeit führen können. So wurde aus „einer Mücke ein Elefant gemacht“.

Also: Eine Grippe durchstehen, den Körper bei seiner Entgiftung unterstützen mit viel Wasser trinken und evtl. der Einnahme von entgiftungsfördernden Kräutern, wie z.B. leber- und nierenanregenden Essenzen (und vor allen Dingen dann mal seine Ernährung auf eine rein pflanzliche umstellen: siehe Artikel „Umstellen auf eine rein pflanzliche Ernährung und Anfängerfehler vermeiden„).

Ist der Entgiftungsprozess beendet, sterben die speziellen Entgiftungsbakterien ab, die Körpertemperatur normalisiert sich und der Mensch hat lange Ruhe vor einer erneuten Grippe und fühlt sich wieder pudelwohl.

Auch ist es wichtig niemals Fieber mit fiebersenkenden Mittel zu senken. Der Körper stellt allergenauesten die Temperatur ein, welche die Entgiftungsbakterien zum arbeiten brauchen. Die Behauptung der Schulmedizin, die Körpereiweiße würden bei hohem Fieber gerinnen ist einfach falsch. Nur im Reagenzglas kann man solches beobachten, im lebenden Gewebe ist es unmöglich, dass lebende Eiweiße auch bei noch so hohem Fieber gerinnen. Das hohe Fieber zeigt an, dass sich im Körper ein bedrohliches Maß an Giftstoffen angesammelt hat, die der Körper nun durch weitere Erhöhung der Körpertemperatur noch schneller ausscheiden will, damit er weiter leben kann. Der Mensch stirbt evtl. nicht an zu hohem Fieber, sondern weil der Körper mit der Entgiftungsarbeit nicht mehr nachkommt. Also auch hier: den Körper mit viel Wasser trinken und anderen Entgiftungsfördernden Maßnahmen unterstützen und es ihm nicht durch fiebersenkende Maßnahmen und andere unüberlegte schulmedizinische Maßnahmen noch schwerer machen.

Und vor allen Dingen hilft es dem Körper (der Bindegewebsflüssigkeit), wenn man in einer fröhlichen, angstfreien Gemütsverfassung bleibt. Man weiß ja jetzt, dass der Körper bereits die bestmöglichen Maßnahmen ergriffen hat. Warum also in Angst und Panik fallen? Diese einfachen grundlegenden Körpervorgänge sind mit unserem gesunden Menschenverstand leicht zu verstehen. Jeder sollte für sich die volle Selbstverantwortung übernehmen, seine Arzthörigkeit überwinden und sich nicht von der Panikmache mancher Schulmediziner verrückt machen lassen. Wie soll man Schulmedizinern vertrauen, die das genau Gegenteil von dem was richtig ist behaupten, die selbst einfachste Körpervorgänge nicht verstehen, die das Wort Krankheit für etwas gebrauchen, was in Wirklichkeit bereits die bestmöglichen Maßnahmen zur Gesundung darstellt und dann auch noch anfangen, diese „Krankheiten“ zu bekämpfen? Weiterführend findet ihr unter der Rubrik ‚Lügen der Schulmedizin‘ auf der Seite https://gandhi-auftrag.de prägnante kurze Artikel zu diesem Thema.

Also fassen wir noch einmal zusammen: Eine Grippe ist die Möglichkeit des Körpers, eingeatmete und sonst wie aufgenommene Giftstoffe zu entsorgen. Das Fieber stellt hierzu eine hervorragende Hilfe dar. Am Fieber ist, wie oben beschrieben, noch niemand gestorben, auch wenn es einmal über 41°C geht.

So kann man jetzt auch verstehen, das natürlich auch eine „Grippeschutzimpfung“ keine Grippe verhindern kann, da es schlicht die behaupteten krankmachenden Viren, gegen die geimpft wird, nicht gibt. Dies kann jeder nachprüfen, wie es bereits viele tausend Menschen getan haben, indem sie die Gesundheitsämter seit 14 Jahren (!) nach den wissenschaftlichen Nachweisen der behaupteten krankmachenden Viren fragten. Bis heute wurde nicht ein wissenschaftlicher Nachweis einer Virenisolation vorgelegt.

Die uns präsentierten Bilder angeblicher Viren kann jeder Laie schnell als plumpe Fälschung entlarven (siehe https://gandhi-auftrag.de/virenbetrug.htm )

Zu der Theorie der Exosomen sei dieses Video auch noch zu empfehlen: