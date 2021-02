Mehr als 100 dunkle Jahr‘ — Deutschröschens rasende Fahrt nach Nirgendwo

Es gibt eine ganze Menge ganz schön verrücktes Zeug, was die Menschen hier und anderswo ganz schön verrückt macht: Elektromagnetische Hochfrequenzstrahlung (5 G, bald auch 6 und 7 G) und alle möglichen und unmöglichen politisch-medialen Psy-Ops.

Denk ich an Deutschland in der Nacht… — nach meinem ganz subjektiven Eindruck ist man nicht erst seit Neuestem sehr verwirrt, sondern seit einer Ewigkeit schon. Zumindest in Deutschland. Ein schnelles Streiflicht, bitte, mit der Frage, was sich in Germany von 1945 bis 1948 abgespielt hat. Ist tabuisiert. Denn war, zumindest nach meinem Dafürhalten, ein waschechter Reset: Erst in die Jauchekuhle werfen, dort drei Jahre lang um Luft und Leben ringen lassen, dann gnädig wieder herausziehen und Waschen, Schneiden, Legen/Föhnen/Toupieren — ein ganz neuer (deutscher) Mensch wurde geschaffen, der sich durch weitflächige partielle Amnesien ausgezeichnet hat. Ganz abgesehen von dem deutschen Wahnsinn davor, bzw. ganz allgemein bereits seit 1914.

Woodstock – zur Zeit, als Eric Clapton sang – Bild: Wikipedia

Was das ganz normale deutsche Irr- und Wirrsein nach 1948 ein wenig übertüncht bzw. kollektiv gleichgerichtet hat so, daß es nicht sofort auffiel, war das Anlegen eines elektrostatischen Feldes namens Ost-West-Konflikt. Sodann, in den 1960ern, erst Kennedy-Attentat, dann Muhammad Ali, Bob Beamon, Woodstock, Pille, APO und Apollo — ab jetzt wird alles ganz anders, ganz euphorisch, die Zukunft hat begonnen, die Achterbahn beschleunigt kurz und hart auf ein rasendes Tempo.

Anfang der 1970er ein kurzes und knallhartes Abbremsen, wenn auch erstmals mit Tell-A-Vision in Farbe: Vietnam-Greuel, «Ölkrise», Sonntagsfahrverbote und der große, von Zbigniew Brzezinski und der CIA angerührte grüne Weltuntergangs-Hype — alles ganz anders, ganz verlangsamt und depressiv, das Ende ist nahe, ganz nahe! Daneben eine im bunten psychedelischen oder harten revolutionären Oppositions-Traum wegtauchende Jugend — Make love not war, RAF, LSD, KPD/ML, Rolling Stones, Brokdorf, Watergate, Wassermann, New Age und Hare Krishna. Gleich hinterher die 1980er mit kollektiver Atomkriegsangst-Psychose, Exxon Valdez, Tschernobyl und parallel damit einher der langsame und unaufhaltsame wirtschaftliche und soziale Niedergang, indes der Imperialismus seine Truppen nun gegen die Heimatbasis wendet und seinen Soldatensender nicht mehr mephistophelisch munter „Good morning, Vietnam”, sondern „Good morning USA, Great Britain und Westeuropa — hi, hier ist der Neo-Liberalismus!” krähen läßt.

Dann, 1989, kollabiert das elektrostatische Gleichrichterfeld, der alte Wahnsinn schnellt aus seinem Grabe hervor und fängt sogleich ekstatisch in die 1990er zu tanzen an, in hektisch improvisierten notdürftigen Bahnen gehalten nur von Techno, wirkmächtigen bunten Pillen und Love Parades. Kohl geht, Rot+Grün=Braun kommt und läßt alle alten deutschen Dämonen aus ihren Käfigen: Zwangsarbeit, Angriffskrieg, eine mit zig Milliarden aufgestellte deutsche Arbeitserziehungsfront bzw. Weiterbildungs-Industrie — bis das erschöpfte deutsche Volk endlich wieder klare Führung findet bzw. eine deutsche Führerin, die nach 9/11 und dem Exzeß des rot-grün-braunen Hedonismus‘ nun – und ganz als sei nie etwas gewesen – die gute alte Ordnung von Recht und Freiheit und Demokratie wiederherstellt und das deutsche Volk nun endlich mit eiserner Faust und mit einem nie nachlassenden festen Ja zu seinem Schicksal in den Untergang führt. Und so zuletzt auch mannhaft in den nicht zu gewinnenden Kampf gegen die bösen Vi-Russen. Kennt diese eiserne Statthalterin der reinen deutschen Untertanen-Vernunft doch weder Links oder Rechts, noch auch nicht Schwarz, Rot, Grün, Gelb oder Blau. Sie kennt nur noch das deutsche Volk! Und die UN-Agenda 2030 selbstverständlich.

Mal ganz dumm gefragt, aber — könnte ein Wahnsinn wahnsinniger sein! Wer da nicht irr und wirr geworden sein sollte, der… — ja, dem ist dann wohl nicht mehr zu helfen.😂

Und über allem schwebte währenddessen unbemerkt der Geist eines Nobelpreisträgers für Chemie sowie Spezialisten für den Zusammenhang von Hormonen und Massenkontrolle — Adolf Butenandt (1903-1995), Motor eines von der Rockefeller-Familie gesponsorten Forschungszweigs bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu Berlin. Neugierig geworden? Dann hier, guckst du: Prof. Hamamoto — übrigens einer aus dem engeren Umfeld der Gang der allergroßartigsten US-Citizen-Journalists um George Webb und seine «Biden’s Belt and Road Show». — Zu Adolf Butenandt bzw. zur Pan-Sexualität aber geht es hier entlang, bitte ==>

Ach so, ehe ich es vergesse: Könnte Testosteron etwas mit der Fähigkeit zu intellektueller Wehr- und politischer Handlungsfähigkeit zu tun haben?

Euer No_NWO