Auf einer Skala von 1 bis 10: wie liberal oder totalitär siehst Du unsere Demokratie?

Ich hatte in der letzten Woche an einem Englischkurs teilgenommen, in dem es auf die Corona-Maßnahmen zu sprechen kam, und einer der Teilnehmer die Meinung einbrachte, dass man in Deutschland noch immer sagen könne, was man wolle. Ich hatte das nicht stehen lassen wollen, und wie darauf hin, dass derzeit immens viele Posts auf Facebook und Twitter zensiert würden, und auch bei youtube sehr gute Videos verschwunden seien, und auch Accounts komplett geschlossen werden. Das zeuge doch klar von einer Diktatur. Aber es läge doch in der privaten Meinung des Betreibers, was er auf seiner Plattform erlauben. Ich hielt dagegen, dass Plattformen mit Monopolstellung sich den Grundordnungen der Staaten zu fügen hätten. Aber falsche Fakten dürfe man doch nicht viral gehen lassen. Ich hielt hier wieder entgegen, wer denn da Gott spielen wollen zu urteilen, was ein richtiger und was ein falscher Fakt wäre. Dann war aber auch schon das Ende erreicht. Immerhin gab es noch einen Hinweis, wann es wirklich eine Diktatur wäre: Wenn man nicht in der Lage wäre, seine Löschung vor Gericht vertreten zu können. Hier hätte ich noch gerne entgegnen wollen, dass das nicht viel hülfe, wenn das Recht sich an der Meinung der Regierung orientiere, speziell wenn die Staatsanwaltschaften von der Politik gesteuert würden …

Gerne würde ich von Euch wissen, wo ihr Deutschland zwischen liberaler (10) und totalitärer (1) Demokratie mit Blick auf Gunnars Sicht darauf seht: