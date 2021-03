Oma … alte Umweltsau? … oder Kit der Gemeinschaft?

Bei den Germanen waren es die Frauen, welche die Gesellschaft gesund erhielten im Frieden. Auf der ganzen Welt haben die Frauen diese Macht gehabt, besonders solange indigene Kulturen erhalten blieben.

Warum sollte das natürlich sein? Weil die Frau mehr Spiegelneuronen hat als der Mann, bei welchem sie sich aber mit dem Alter häufen können. Die Frau hat mehr davon, weil sie ja ihr ungeborenes und ihr kleines Kind schützen muss. Weil sie zuhause blieb mit den anderen Frauen, den Alten, den Kranken und den Kindern, während die Männer auf die Jagd gingen oder in den Krieg. Sie musste Frieden stiften und halten können und verstehen, was andere um sie herum wollten, dachten, verheimlichten.

Daher gibt es ja auch den internationalen Rat der Großmütter. Sie treffen sich und halten auch mal eine große Zusammenkunft, sogar in Berlin vor nicht zu langer Zeit, aber es sind Frauen, die ihnen folgen und sie haben wenig Macht in der Welt. Großmütter, denn es braucht ja Lebenserfahrung um zu lernen, das, was man wahrnimmt auch hilfreich zu interpretieren. Und je älter der Mensch, desto mehr ist sie Zeitzeugin und hat mitangesehen, wie das Blatt sich immer wieder wendet und doch gleich bleibt. Großmütter, die wissen was der Menschheit heute fehlt, aber wer befragt sie denn?

Wir haben ja nun eine Internetkultur und wer gut umgehen kann mit PC und Videokamera und wer Geld hat für das notwendige Zeug und entweder selber ein Website bauen kann oder jemanden bezahlen kann das für ihn zu tun, der hat einen großen Vorteil. Wer Geld hat, der hat auch Vorteil daher. Wer Seilschaften angehört, der hat Vorteil. Und all das ist immer noch die Domäne der Männer.

Seit einem Jahr, noch mehr als zuvor, machen nun Männer schöne Videos, allein und immer öfter auch miteinander, über das Thema der Zukunft und Freiheit und was so alles dazu gehört. Selten wird auch einmal eine Frau eingeladen. Und noch viel seltener auch einmal eine alte Frau. Ich denke, sie kennen gar keine alten Frauen, deren Stimme ihnen etwas bedeutet. Immerhin ist dies die Zeit, in der ein Kinderchor im Fernsehen singen kann „Meine Oma ist ne alte Nazi Umweltsau.“

Nicht Opa, nein, Oma!

In dieser Zeit, in diesem Land, gibt es nicht viel Respekt für einander, ganz besonders ja nicht für Deutsche, und am allerwenigsten für die alte deutsche Frau. Sie lebt meist allein in einer kleinen Wohnung mit kleiner Rente und wird selten besucht. Was sie zu sagen haben mag, ist meist unbekannt, denn wer hört schon zu. Wenn sie aber etwas sagt, dann wird es sicherlich auf einer anderen Ebene sein, als die, auf der man sich nun so gerne bewegt. Denn egal, ob sie berufstätig war im Außendienst oder NUR im Innendienst, wenn sie nicht sich der Gesellschaftskrankheit verschrieb und zum v d leyenhaften Mannweib wurde, dann erscheint sie emotional und naiv und weltfremd. Und sie ist unappetitlich, unansehnlich, ausgedient. Sie sind diejenigen, die ehrenamtlich arbeiten, die Selbsterfahrungskurse belegen, Yoga lernen. Und wenn sie zu solchen Veranstaltungen gehen, dann sind dort wenige ältere Männer, aber wenn welche da sind, dann sind sie liiert mit einer Frau, die höchstens halb so alt ist wie sie. Denn Männer dürfen Falten haben und Glatzen, aber Frauen eben nicht. Frauen, die sexuell nicht mehr knackig sind, die haben viel Wert verloren. Die Männer hören sie nicht, sehen sie nicht. Und wenn sie sich Gehör verschafft, dann missfällt es ganz besonders den Herren mittleren Alters und drüber, die ihr zu verstehen geben, dass sie unerwünscht ist, uninteressant – keine Frau, kein Mann…

Auf diese Weise geht dem Land viel verloren.

Ich mußte das mal sagen.

Die Herren Videomacher meinen, ich hätte nichts getan für unser Land, weil ich ja NUR auf der Straße mit Leuten rede – mit ungefähr 20.000 in den letzten 20 Jahren. Und ich bin nicht die einzige Frau, die das macht. Wir sind viele. Aber die Videokönige sehen sich anscheinend immer mehr als die Zukunft des Landes. Sie verbinden sich, empfehlen sich, treffen sich und man hat den Eindruck, sie sehen sich schon als die Führung der Zukunft – irgendwie. Weil sie ja bekannt geworden sind in dieser Zeit des Lockdowns, der Virtualität.

Wie genau es voran gehen soll, das wissen sie nicht. Und wenn Frauen etwas vorschlagen, sind sie nicht weiter daran interessiert. Es ist zu einfach, zu naiv, zu weiblich. Ich weiß das, weil ich mit so einigen Frauen darüber gesprochen habe, die auch seit Jahren die Graswurzelarbeit auf der Straße tun, die daher wissen, was die Menschen da Draußen so denken.

Wir Frauen tun, was wir schon immer getan haben – wir sprechen direkt mit den Menschen.

Noch bin ich hier nicht fertig, ich nehme es noch eine Stufe höher.

Selbst in dieser Zeit des Genderismus muss es so gesagt und gesehen werden, wenn man verstehen will und wenn man den Fehler verbessern will. Wer nicht sieht, dass irgendetwas nicht stimmt, der hat die Augen noch nicht auf. Und der Genderismus erschwert das Sehen noch mehr.

Das männliche Prinzip ist das Licht des Geistes, der weit schweift und erfinderisch ist und Freiheit verlangt, aber eben auch die Freiheit solches zu erfinden, was Andere/s versklavt in seinen Experimenten und Wettkämpfen.

Das weibliche Prinzip wird seit Jahrtausenden meistens geleugnet, verleumdet und von seiner Blüte abgehalten so wie es derzeit den Bäumen da draußen geschieht, denen man die Äste und Zweige und Freunde nimmt. Das weibliche Prinzip ist das Wasser, das fließt, wo und wie es kann und ohne welches nichts gedeiht, welches aber experimentierfreudig schon lange vergiftet und eingeschränkt wird.

Wohingegen das männliche ist wie Licht, wie Gedanken, wie Geist, sich blitzartig von hier nach dort begibt, so ist das weibliche langsam und manchmal intuitiv unbewusst, wie Gefühle, die Zeit brauchen, um sich voll zu zeigen und Raum und Akzeptanz. Weiblich, weil das die Qualitäten sind, die Mutterschaft verlangt.

Welches dieser Prinzipien regiert die Welt heute?

Und wenn das Weibliche Leben manifestiert, dann müssen wir wohl unsere Erde dazu zählen. Aber die vermännlichte Gesellschaft ehrt sie nicht. Beutet sie aus, bringt sie um. (Und da die Lüge regiert, ist eben die Oma die Umweltsau)

Die Frau kann ihre Arbeit gar nicht mehr tun. Sie wird gezwungen, wie ein Mann zu sein, aber wenn sie das dann wird, dann wird sie dafür verhöhnt und als Mannweib verschrien. Als schlechte Mutter verliert sie ihre Kinder. Wie man das jetzt mit Alleinerziehenden gerne und vermehrt macht.

Tausende von Satelliten sind im letzten Jahr hoch geschickt worden und verunstalten den lieben Himmel. Man(n) will zum Mars! Während man die Alten und Kranken in den Anstalten verimpft. Nachdem man sie dort ‚gelagert‘ hatte. Während man die Kinder in Kitas gibt und sich wundert, dass sie so aggressiv werden und so laut oder viel zu leise. Während man den Frauen das letzte nimmt, das ihnen bisher noch zugestanden hat – nämlich das Gebären, welches jetzt als asozial abgeurteilt wird und welches nach dem Großen Reset ihnen gar nicht mehr zustehen soll, so wie auch nicht die Familie, die immer ihr Ding war. Denn Familie ist diesem grellweißen satanischen Licht ein Greuel und eine Gefahr. Die frauliche Frau ist ihm eine Gefahr. Also stehen schon heute künstliche Gebärmütter bereit und die Familie wird schnellstens zerstört.

Die Domäne der Frau wird abgeschafft, während die Männer des Widerstands sich wichtig machen in ihren Videos und aber dies, das Wichtigste an der ganzen Sache, noch gar nicht kapiert haben.

Ohne die Frauen, ohne die alten Omas wird das alles gar nichts.

Schaut mal, wie die Frauen, auch die alten, bei den Demos dabei sind…. aber wie oft hört man eine reden?

Ich frage mich, ob jemand dies liest?

Und sind die meisten, die hier kommentieren, nicht männliche Blogger selber?

Falls sie etwas hierzu sagen, was wird das sein? Penisneid? Typisch weiblich? Oder eher noch typisch alte Frau?

Wird es voller Liebe sein? voller Aufwachen? voller Respekt?

Eure AnnaDora