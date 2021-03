Freundschaft

Freunde

Du

Ich

Ich bin so froh zu wissen, dass ich nicht der „ Einzige“ bin.

Nicht der Einzige der so denkt in diesen Tagen wie ich denke und der so reagiert auf alles, wie ich reagiere auf alles, was um ihn herum passiert.

Es beruhigt mich einfach.

Natürlich ist es für andere beunruhigend.

Aber das ist eben nur für andere so.

Besonders für die, die glauben, die Einzigen zu sein, die Besten und Gescheitesten, die, die “ glauben“ etwas zu verstehen und deshalb andere zu zwingen versuchen, es ihnen gleich zu tun.

Oder zumindest glauben, sie zu ihrem Glück zwingen zu müssen.

Durch das was sie Moral nennen.

Durch Gesetze oder Verordnungen.

Mit Drohungen oder durch Gewalt oder auch nur durch das beenden einer langjährigen Freundschaft.

Egal um was es geht:

Ernährung

Umweltschutz

Asylpolitik

Tierhaltung

Musik

Kunst

Bildung

In manchen Bereichen bleibt man

einsam und alleine, trotz einem Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Aber in manchen Bereichen ist dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit eine Täuschung.

Zum Beispiel wenn es um Ausländerfeindlichkeit geht oder Rassismus.

Da gibt es Gleichgesinnte oder Mitglieder oder Mitläufer aber keine echten Freunde oder Freundschaften.

Auch wenn es den Anschein hat, weil man zusammen trinkt oder verfolgt oder gleich angezogen ist.

Mich beunruhigt das nicht besonders, weil ich verstehe wie schwer es ist diesem Gruppenzwang zu wieder stehen und wie einfach es ist über Krankheit zu berichten anstatt über Gesundheit.

„ Man macht halt mit“

Wenn man sich selbst nicht als wertvolle achtet kann man anderen diesen Wert nicht zugestehen und auch nicht darüber berichten.

Das ist halt so.

In dieser Zeit.

Besonders in dieser Zeit der Veränderungen.

Nicht der Einzige zu sein, in dieser speziellen Zeit der Veränderung oder Entwicklung, ist ein positives Gefühl.

Aber das war ich vor Corona schon nicht.

„ Nicht der Einzige“

Schon vor Corona hatte ich Zustimmung oder Ablehnung

Applaus oder Buhrufe

Freude oder Hass

Neider oder Gönner

Das ist nichts Neues

Egal um was es ging

Egal um was es geht

Flächenfrass, Insektensterben, Besitz, Vogelsterben, Umweltgifte, Erziehung, Schule, egal, dieses Zeitalter und diese Spezies Mensch.

Wir waren vorher schon nicht alle einer Meinung.

Warum sollte das jetzt anders sein?

Warum sollte es überhaupt so sein, dass alle einer Meinung sind.

Darüber denke ich nicht nach.

Ich will keinen auf meine Seite bringen

Ich habe keine Seite.

Ich steh nur hier

Ganz alleine

Und trotzdem nicht als Einziger.

Ich bin einfach da.

Ich wünsche mir Einsicht.

Ich wünsche mir Weitsicht.

Ich wünsche mir Bewusstseinserweiterung.

Nicht für euch

Nein

Für mich

Und ich bin nicht der Einzige der sich das wünscht.

Es gibt so viele „ nicht der Einzige“ da draussen in dieser Welt und sie müssen NICHT für ihre Einzigartigkeit und ihr „ nicht der Einzige sein“ auf die Strassen gehen.

Sie können es von zu Hause aus sein.

„Nicht die Einzigen“

Wie ich

Oder du

Man braucht nur zu glauben, dass es sie gibt.

Nicht glauben !!

Man weiß es.

Spürt und sieht und hört es

Wir brauchen uns nicht in Banden oder Vereinen oder Gruppen zusammen tun.

Wir brauchen keine Uniformen

Keine Farben

Keine 10 Gebote

Wir brauchen keine Führer

Wir brauchen keine Fahnen schwenken

Wir brauchen keine Werbung machen für Recht oder Unrecht.

Wir stehen jeder für sich.

Die das selbe spüren und sehen und fühlen.

Die auch wissen, dass sie nicht die Einzigen sind.

Keine Schattenwesen.

Real.

Neben dir in der U-Bahn mit oder ohne Maske.

Es sind uns nur die Augen geblieben, in die wir schauen können.

Ihr könnt dort wo ihr seid „ nicht die Einzigen „ sein.

In der Arbeit.

Hier schreibend.

Im VW Bus am Strand oder in der Irrenanstalt.

Als Krankenschwester oder Taxifahrer.

Nicht der Einzige von einer Meinung oder einem Glauben oder einer Idee zu sein bedeutet, dass es mehr gibt als dich, die so denken.

Glaub es einfach.

Sei beruhigt.

Fühl dich gut.

Sie denken und handeln zwar für sich so, aber schützen „andere“ durch ihr „ Sein“ davor, in Einsamkeit zu verzweifeln oder das Gefühl zu haben, alleine so zu sein.

„Andere“ die glauben sie sind die Einzigen, die diese Ohnmacht spüren oder verzweifeln.

Das sind sie nicht.

Die Einzigen.

Ich spüre es auch.“

Sie schützen „ andere“ auch vor Moralität und Traurigkeit, vor Arroganz und Besserwisserei.

Sie bestärken sie in ihrem Denken und ihrem Einzigartig sein.

Sie schützen “andere“ vor schlaflosen Nächten und sich nicht verstanden fühlen.

Vor Depressionen und Drogensucht

Niemand wird von „Allen “ verstanden und einer wird nie „alle“ verstehen.

Zwei Worte die in dieser Debatte immer auftauchen, sind:

Alle und Keiner.

Diese Worte dürfen im Zusammenhang mit Demokratie nicht benutzt werden.

Man kann es nicht jedem Recht machen . Schon der Versuch ist alles andere als Erfolgreich

Ich tappe einfach nicht mehr in diese Moralfalle.

Die Moral hat diese Schafe geschaffen und diese Herdenpflicht.

Ich bin nicht berechenbar.

Ihr seid es ja auch nicht

Ihr sagt ihr seit seit 30 Jahren Fans von mir und jetzt seid ihr es nicht mehr.

Das verstehe ich unter „nicht berechenbar“.

Mir reicht es zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin der kein Fleisch isst oder den Vollmond sieht oder gegen eine Impfpflicht ist.

Ich bin auch nicht der Einzige der nicht versteht um was es wirklich geht oder der angelacht oder ausgelacht wird.

Was will ich mehr?

Ich sehe und fühle, dass für viele dieses Wort „Freiheit“ nur ein „davon laufen“ vor Entwicklung ist und ein statisches Anpassen an die gegebenen Umstände dieser Zeit.

Ohne einen Schritt voran zu kommen.

Ich möchte beweglich bleiben.

Das ist alles.

Danke fürs dabei sein dürfen.

Ja das sag ich euch heute.

Danke fürs dabei sein „dürfen“.

*** Autor: Hans Söllner ***

