Sind unsere Hintertanen nicht von dieser Erde?

Ich hatte vor einiger Zeit den unangepassten Sprachwissenschaftler Erhard Landmann hier schon mal zu Wort kommen lassen (siehe: Sciencefiction? Sind wir Menschen doch von Göttern anderer Planeten beeinflusst? ). Erhard ging der Sprachverwirrung auf den Grund und zeigte an sehr vielen Beispielen, dass es eine Ursprache hier auf Erden gab, die uns aus dem All mitgebracht wurde. Den folgenden Text schrieb der inzwischen Verstorbene vor 13 Jahren. Und es lässt dich Schmunzeln wie klar er schon damals darüber sprach, was wir heute immer mehr wahrnehmen können: Die Fremdsteuerung der des größten Teils der Menschheit. Ich stelle mal diese Perle hier auch ins Regal und bin gespannt auf Eure Kommentare:

… Was schreiben also Leute aus dem angeblich 5. Jahrhundert nach Null, wie Marciano Capella oder Boethius zu dieser Angelegenheit? Lesen Sie also in Notkers Übersetzungen der beiden (Codex 872 und Codex 825 der Codices Electronici Sancti Gallensis im Internet). So schreibt Boethius in der „Consolatio“ („Trost der Philosophie“, Codex 825, Seite 134 unten und Seite 135 oben, siehe Abbildung 4 und 5):



Abbildung 4



Abbildung 5

„Fone gelihemo urspringe chamen alle mennisken in erdo………allero creaturu ist ein fater……fone himele haranider gefrumeta. ……Pediu habet alle mennisken gerecchet edeler chimo uuanda sie fone himele burdig sint.“

Übersetzung für die, die vom modernen Deutsch nicht auf Altdeutsch umschalten können:

„Vom gleichen Ursprung kamen alle Menschen auf die Erde……….alle Kreaturen haben einen (einzigen) Vater….Vom Himmel

hernieder geschaffen……..Daher haben alle Menschen einen urpsrünglich edelen Samen (edelen Keim), da sie vom Himmel gebürtig sind. (vom Himmel abstammen).

Damit ist eigentlich alles gesagt. Zumal in Tausenden von alten Texten in allen mögliche Sprachen Gleiches berichtet wird, was man uns leider falsch oder gar nicht übersetzt. Aber hier brauchen wir es gar nicht mehr ins Deutsche zu übersetzen. Damit bricht der ganze Schwachsinn des Darwinismus zusammen, der afrikanische Affe, der vom Baum stieg, nach Europa wanderte und die weiße Hautfarbe annahm (wie das? Afrikaner haben noch heute weiße Innenhandflächen und Fußsohlen, das heißt, überall wo die afrikanische Sonne nicht hin kommt, sind sie schon weiß und ein mal braun von der Sonne geworden, wird man nicht mehr weiß. Schon deshalb kann der afrikanische Affe nicht Urvater sein), über die Beringstraße schwamm und dort seine eben erst erfundene Muttersprache verlernte, aber spielend hunderte neue Sprachen erfand (in denen allen man mit Leichtigkeit die elidiutische Sprache, die Sprache des ganzen Weltalls, nachweisen kann, wenn man’s kann, das heißt, wenn man ein guter und hart arbeitender Sprachwissenschaftler ist und kein pseudowissenschaftlicher, „offizieller“ Scharlatan), sich primitive, abergläubische Religionen erfand, sich besser im Weltall auskannte als die heutigen führenden Astronomen, riesige Steinmegalithbauten errichtete, von denen niemand weiß, mit welchen Kräften er die tonnenschweren Steinblöcke transportierte und in die Höhe hob und tausend unverständliche Dinge mehr. Nein, nein, dieser vollständig irrealistische Schwachsinn ist weder Wissenschaft noch wahre Geschichte. Das ist Volksverdummung und Geschichtsfälschung.

Ebenso bricht die gesamte Geschichtsfälschung (vorwiegend beruhend auf total falschen Übersetzungen alter Texte ) über alte Völker, die es so nie gab, zusammen, über Sumerer und Assyrer, Germanen und Kelten, Babylonier und Juden, Gallier (Gallisiehe weiter oben und andere Texte von mir, Galli sind nicht die Gallier sondern der Gal, der Ster, das zigarrenförmige Raumschiff des Gottes E Li. Die lieben Franzosen mögen mir verzeihen, sie sind keine Gallier, keine Obelixe und Asterixe sondern, wie ihr Name „francaises“ schon richtig sagt: Franken) und Etrusker. (Man sollte es nicht glauben, aber es ist wahr: das Wort „Etruria“ ist nicht die Bezeichnung für ein Land der Etrusker, sondern kommt von “ E truria“- die „Traurigkeit des Gottes E“. Ob es die Traurigkeit dieses Gottes über unsere Geschichtsfälschung und unser geistes- und sprachwissenschaftliches Versagen ist?

Das also ist aus dem edlen Samen, dem edlen Keim der Menschheit, der aus dem Himmel kam, geworden. Warum? Auch darüber lesen wir bei Boethius und Marciano Capella. Auf Seite 88 der „Consolatione“ (Codex Sankt Gallen 825, siehe Abbildung 6) unterhält sich Boethius mit einer außerirdischen Ärztin (wahrscheinlich eine von den außerirdischen Besucherinnen, die uns die katholische Kirche, wie in Lourdes und Fatima, als Marienerscheinung verkauft). Und diese Frau sagt:



Abbildung 6

„Ne wizzent ir erd tier uuio smahe ir birnt und die dero ir uuanent walten.“

Übersetzung:

„Wißt ihr Erdtiere nicht, wie erniedrigt ihr werdet (oder: seid) und diejenigen, von denen ihr wähnt (glaubt, denkt), daß sie euch regieren (beherrschen)?

Als Erdentiere werden wir also bezeichnet und das von denjenigen Außerirdischen, die uns noch wohlgesinnt zu sein scheinen. Was sind wir dann für die, die uns seit Jahrhunderten über Geheimgesellschaften beherrschen und regieren lassen?

Marciano Capello (in Notkers Übersetzung, Codex Sankt Gallen 872, Seite 31, siehe Abbildung 7) wird noch deutlicher (falls dies überhaupt möglich ist:



Abbildung 7

„Taz die gota wellen des ne ist nehein tuala…………Souuio dero fersnuorton man ne durfe muoton ube er anderes uuile danne so is not is. Providentia di ne lazet ander geskehen ane daz si beneimot habet. Übersetzung:

„Daß die Götter wollen, daß keine Verzögerung sei………So wie der unabänderlich bevormundete (oder: bestimmte) Mensch nichts verlangen darf, wenn gleich er etwas anderes will, dann wird es doch nicht sein. Die Vorsehung (Providentia) läßt nichts anderes geschehen als das, was sie beschlossen (festgesetzt) hat.“

Aha! Die Vorsehung läßt nichts anderes geschehen, als das, was sie beschlossen, festgesetzt hat. Verstehen Sie jetzt, warum das „Allsehende Auge“ oder das „Auge der Vorsehung“ in der Pyramide auf dem Dollarschein abgebildet ist, in den Symboliken vieler Geheimgesellschaften (Freimaurer, Illuminati usw.) vorkommt, am Tor des Aachener Domes und anderer katholischer Dome abgebildet ist?. Schon bei den sogenannten „Ägyptern“ gab es das „Horusauge“ (was allerdings nicht Horusauge hieß, den „Horus“ haben ahnungslose Ägyptologen dazuerfunden).

Hat nicht in jüngerer Geschichte ein brauner Sozialist seine Verbrechen stets mit der Vorsehung begründet? Einer, der als Straßenkämpfer begann, genau wie die rotbraunen 1968er, die uns heute regieren? Marsch durch die Institutionen, erzählt man uns. Aber diesen Marsch durch die Institutionen gibt es nicht, sonst würden ihn viele andere gehen. Es gibt nur die schützende und fördernde Hand der „Vorsehung“ und der Medien, die nicht frei sondern im Besitz derer von der „Vorsehung“ sind. Wer wegen seiner politischen Dummheit und Skrupelosigkeit und seiner Ideologie von der „Vorsehung“ für die Macht vorgesehen ist, weil man solche Leute braucht, der taucht jeden Tag in den Talkshows auf. Sie können also schon mal „voraussehen“, wer uns demnächst regieren wird, wenn Sie über die Anzahl der Talkshowauftritte der Rotbraunen buchführen.

Verstehen Sie jetzt, warum ein Benjamin Disraeli, der selbst ein mächtiger Politiker war, der Kolonialkriege für das britische Imperium geführt hat, sagte, daß „Sie versichert sein können, daß auf dieser Welt nichts zufällig geschieht“, kein Krieg, keine linke und rechte Ideologie, keine terroristische Religion, auch keine Bankenzusammenbrüche und Finanzkrisen, die wir Steuerzahler bezahlen, während die Spekulanten schon die nächsten vorbereiten.

Übrigens, wenn es Sie interessiert, auf Seite 184 –185 beschreibt Boethius einen Raumfahrtaufstieg zu Phoebe und Saturn. Und, recht spaßig, eine „fliegende Untertasse“ wird ganz einfach wegen ihrer Form als „tellur“ – als Teller, bezeichnet. Seite 141, Codex 825 steht zu lesen:

„fer um polu tellure….. Unde daz ten himel uberfahren habet daz wellen sie eruuuolen uber dero erde.“

Übersetzung:

„Es fährt um den Pol (Nord-oder Südpol) der Teller…. Und das den Himmel überfahren hat, das wollen sie aufwühlen über der Erde.“

*** Auszug aus dem Artikel: Das Wort „Ster“. Außerirdische Herkunft der Menschheit und Geschichtsfälschung. ***

Dieses Video hatte mich gefunden und bewegt, nochmals nach Erhard zu schauen. Es geht besonders um die Analyse von Teilen der Kabbala: