Ich habe von einem, der diesen Blog aufmerksam verfolgt, den Hinweis auf den Artikel Why Is Everyone in Texas Not Dying? erhalten mit dem Kommentar, dass es sich lohnen würde, ihn übersetzt hier ins Regal zu stellen. Ich habe mir erlaubt, DeepL zu verwenden und hier ist er:

Warum ist nicht Jeder in Texas am Sterben?

Ich sitze in einer Bar in Texas, umgeben von maskenlosen Menschen, schaue auf die Leute auf der Straße, die herumlaufen, als sei das Leben normal, spreche mit netten und freundlichen Gesichtern und habe das Gefühl, dass die Dinge in der Welt mehr oder weniger normal sind. Die Fälle und Todesfälle, die auf Covid zurückgeführt werden, gehen, wie überall, dramatisch zurück (siehe).

Wenn Sie nur auf die Angstkampagnen der Medien achten, würden Sie dies verwirrend finden. Vor mehr als zwei Wochen hat der Gouverneur von Texas seine verheerende Abriegelungspolitik komplett rückgängig gemacht und alle seine Notstandsbefugnisse aufgehoben, zusammen mit den ungeheuerlichen Angriffen auf Rechte und Freiheiten.

Diese Abriegelungen hatten etwas sehr Un-Texanisches an sich. Mein Hotelzimmer ist mit Bildern von Cowboys auf Pferden geschmückt, die mit Gewehren in der Luft herumfuchteln, zusammen mit anderen Darstellungen von robustem Individualismus, der den Elementen trotzt. Es ist eine Karikatur, aber die Texaner mögen sie. Dann kam ein neuer Virus – als ob es das in Texas noch nie gegeben hätte – und die neue Zoom-Klasse schlug den umgekehrten Weg ein: nicht Freiheit, sondern Zumutung und Kontrolle.

Nach fast einem Jahr des Unsinns sagte der Gouverneur am 2. März 2021 endlich, dass es genug ist und hob alles auf. Städte und Gemeinden können immer noch Covid-bezogenen Unfug anstellen, aber zumindest bekommen sie keine Deckung mehr vom Büro des Gouverneurs.

In diesem Moment bemerkte ein Freund zu mir, dass dies der Test sein würde, auf den wir gewartet haben. Eine vollständige Aufhebung der Beschränkungen würde zu einem Massensterben führen, sagten sie. Würde es das? Konnten die Abriegelungen das Virus wirklich kontrollieren? Wir würden es bald herausfinden, theoretisierte er.

Ich wusste es besser. Der „Test“, ob und inwieweit Lockdowns das Virus kontrollieren oder „Ausbrüche unterdrücken“ (in den Worten von Anthony Fauci), wurde überall auf der Welt versucht. Jede ernsthafte empirische Untersuchung hat gezeigt, dass die Antwort nein lautet.

In den USA gibt es viele Beispiele für offene Staaten, die im Allgemeinen eine bessere Leistung im Umgang mit der Krankheit erzielt haben als die Staaten, die geschlossen sind. Georgia öffnete bereits am 24. April 2020. South Dakota hat nie geschlossen. South Carolina öffnete im Mai. Florida beendete alle Beschränkungen im September. In jedem Fall heulte die Presse über das kommende Gemetzel, das nicht stattfand. Ja, jeder offene Staat erlebte eine saisonale Welle im Winter, aber das taten die Lockdown-Staaten auch.

So war es auch in Texas. Dank dieses Twitter-Threads und meines eigenen Googelns haben wir ein schönes Archiv mit Vorhersagen darüber, was passieren würde, wenn Texas sich öffnet:

California Governor Gavin Newsom said that opening Texas was “absolutely reckless.”

Gregg Popovich, head coach of the NBA San Antonio Spurs, said opening was “ridiculous” and “ignorant.”

CNN quoted an ICU nurse saying “I’m scared of what this is going to look like.”

Vanity Fair went over the top with this headline: “Republican Governors Celebrate COVID Anniversary With Bold Plan to Kill Another 500,000 Americans.”

There was the inevitable Dr. Fauci: “It just is inexplicable why you would want to pull back now.”

Robert Francis “Beto” O’Rourke of Texas revealed himself to be a full-blown lockdowner: It’s a “big mistake,” he said. “It’s hard to escape the conclusion that it’s also a cult of death.” He accused the governor of “sacrificing the lives of our fellow Texans … for political gain.”

James Hamblin, a doctor and writer for the Atlantic, said in a Tweet liked by 20K people: “Ending precautions now is like entering the last miles of a marathon and taking off your shoes and eating several hot dogs.”

Bestselling author Kurt Eichenwald flipped out: “Goddamn. Texas already has FIVE variants that have turned up: Britain, South Africa, Brazil, New York & CA. The NY and CA variants could weaken vaccine effectiveness. And now idiot @GregAbbott_TX throws open the state.” He further called the government “murderous.”

Epidemiologist Whitney Robinson wrote: “I feel genuinely sad. There are people who are going to get sick and die bc of avoidable infections they get in the next few weeks. It’s demoralizing.”

Pundit Bill Kristol (I had no idea that he was a lockdowner) wrote: “Gov. Abbott is going to be responsible for more avoidable COVID hospitalizations and deaths than all the undocumented immigrants coming across the Texas border put together.”

Health pundit Bob Wachter said the decision to open was “unforgivable.”

Virus guru Michael Osterholm told CNN: “We’re walking into the mouth of the monster. We simply are.”

Joe Biden famously said that the Texas decision to open reflected “Neanderthal thinking.”

Nutritionist Eric Feigl-Ding said that the decision makes him want to “vomit so bad.”

The chairman of the state’s Democratic Party said: “What Abbott is doing is extraordinarily dangerous. This will kill Texans. Our country’s infectious-disease specialists have warned that we should not put our guard down, even as we make progress towards vaccinations. Abbott doesn’t care.”

Other state Democrats said in a letter that the decision was “premature and harmful.”

The CDC’s Rochelle Walensky didn’t mince words: “Please hear me clearly: At this level of cases with variants spreading, we stand to completely lose the hard-earned ground we have gained. I am really worried about reports that more states are rolling back the exact public health measures we have recommended to protect people from COVID-19.”

Es gibt wahrscheinlich Hunderte weiterer solcher Warnungen, Vorhersagen und Forderungen, die alle mit absoluter Sicherheit aussagen, dass das grundlegende Funktionieren von Gesellschaft und Markt eine schreckliche Idee ist. Die Abriegelungslobby war in voller Stärke unterwegs. Und was sehen wir jetzt, mehr als zwei Wochen später (und die Lockdowns sind wohl am 2. März gestorben, als die Regierung die Entscheidung bekannt gab)?

Hier sind die Daten:

Die CDC hat ein sehr hilfreiches Tool, das jedem erlaubt, offene vs geschlossene Staaten zu vergleichen. Die Ergebnisse sind verheerend für diejenigen, die glauben, dass Lockdowns sind der Weg, um ein Virus zu kontrollieren. In dieser Tabelle vergleichen wir die geschlossenen Staaten Massachusetts und Kalifornien mit den offenen Staaten Georgia, Florida, Texas und South Carolina.

Was können wir aus einer solchen Visualisierung schließen? Sie deutet darauf hin, dass die Abriegelungen keinen statistisch beobachtbaren Effekt auf den Verlauf des Virus und die daraus resultierenden schweren Folgen hatten. Die offenen Staaten haben im Allgemeinen besser abgeschnitten, vielleicht nicht, weil sie offen sind, sondern einfach aus Gründen der Demografie und Saisonalität. Die gesperrten Staaten scheinen in Bezug auf die Eindämmung nichts erreicht zu haben.

Auf der anderen Seite zerstörten die Lockdowns Industrien, Schulen, Kirchen, Freiheiten und Leben, demoralisierten die Bevölkerung und beraubten die Menschen wesentlicher Rechte. Alles im Namen der Sicherheit vor einem Virus, der ohnehin sein Werk tat.

Was Texas betrifft, so sind die Ergebnisse bisher da.

Ich mache keine Vorhersagen über den zukünftigen Weg des Virus in Texas. In der Tat hat sich die AIER ein ganzes Jahr lang davor gehütet, zu versuchen, diesen Virus zu überlisten, der seine eigenen Wege geht, einige vorhersehbar und einige mysteriös. Die Erfahrung hat, oder sollte, jeden demütig gemacht. Politische Arrangements scheinen keine Macht zu haben, es zu kontrollieren, geschweige denn es endgültig zu unterdrücken. Der Glaube, es sei möglich, Menschen zu kontrollieren, um einen Virus zu beherrschen, hat eine in der Neuzeit beispiellose Katastrophe hervorgebracht.

Das Auffällige an all den oben genannten Vorhersagen von Infektionen und Todesfällen ist nicht nur, dass sie alle falsch waren. Es ist die Arroganz und Zuversicht, die hinter jeder von ihnen steht. Nach einem vollen Jahr und der direkten Beobachtung der Unfähigkeit von „nicht-pharmazeutischen Interventionen“, den Erreger in den Griff zu bekommen, sind die Experten immer noch auf ihre geliebten Abriegelungen fixiert, unfähig oder nicht willens, die Daten zu betrachten und etwas daraus zu lernen.

Das Konzept der Lockdowns beruhte auf einer falschen Prämisse: dass man Menschen wie Ratten in Käfigen separieren und damit das Virus kontrollieren und sogar ausrotten kann. Nach einem Jahr wissen wir eindeutig, dass dies nicht stimmt, was die besten und weisesten Epidemiologen die ganze Zeit wussten. Unverzichtbare Arbeiter müssen immer noch arbeiten; sie müssen nach Hause zu ihren Familien gehen, viele von ihnen unter beengten Wohnverhältnissen. Aussperrungen beseitigen das Virus nicht, sie verlagern lediglich die Last auf die Arbeiterklasse.

Jetzt können wir das Versagen in schwarz, weiß und in voller Farbe sehen, täglich auf unseren Bildschirmen erscheinend, mit freundlicher Genehmigung der CDC. Hat das die Pro-Lockwond-Pundit-Klasse erschüttert? Nicht so sehr. Was für ein erstaunlicher Beweis für die Hartnäckigkeit der elitären Meinung und ihre Voreingenommenheit gegen grundlegende Freiheiten. Sie könnten alle die Worte von Groucho Marx wiederholen: „Wem werden Sie glauben, mir oder Ihren eigenen Augen?“

Jeffrey A. Tucker is Editorial Director for the American Institute for Economic Research.

He is the author of many thousands of articles in the scholarly and popular press and nine books in 5 languages, most recently Liberty or Lockdown. He is also the editor of The Best of Mises. He speaks widely on topics of economics, technology, social philosophy, and culture.

Jeffrey is available for speaking and interviews via his email. Tw | FB | LinkedIn