„Der Bundesregierung die “rote Karte” zeigen … die Notbremse stoppen!“

Das Bundeskabinett hat eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes in den Bundestag eingebracht, die bundeseinheitliche Corona-Maßnahmen anstatt der bisherigen regionalen Anpassung durch Landesverordnungen vorsieht, und jetzt im Eilverfahren durch den Bundestag gebracht werden soll.



Die sogenannte „Bundes-Notbremse“ sieht vor, dass ab einem Covid-Inzidenzwert von 100 pro 100 000 Einwohnern eine nächtliche Ausgangssperre und drastische Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und privaten Raum gelten sollen. Geschäfte, die nicht dem täglichen Bedarf dienen, müssen geschlossen bleiben, ebenso Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Hotels und Gastronomie. Präsenzunterricht an Schulen soll an eine Testpflicht gebunden werden, ab Inzidenz 200 sind sämtliche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu schließen.



Vorgesehen ist ein weiterer Dauer-Lockdown bis mindestens Juni 2021. Aktuell liegt mehr als die Hälfte aller Landkreise in Deutschland über einer Inzidenz von 100.



Mit dieser „Bundes-Notbremse“ will die Bundesregierung ein automatisch greifendes System installieren, in das keine Landesregierung, keine Landräte und keine Verwaltungsgerichte mehr eingreifen können. Damit würden der Föderalismus und die Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt.



Die Bundesregierung als Exekutive will sich vom Bundestag noch umfänglicher zum Gesetzgeber ermächtigen lassen. Der Bundestag soll weiter entmachtet und die Gesetzesänderung als sogenanntes Einspruchsgesetz ohne Zustimmung des Bundesrates durchgesetzt werden.



Sowohl die Zielsetzung an sich, als auch die Vorgehensweise sind alarmierend und müssen gestoppt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie diese Petition jetzt unterzeichnen:



Unterzeichnen Sie die Petition mit der Forderung an die Bundesregierung, diesen Gesetzesantrag zurückzuziehen und an die Bundestagsabgeordneten, diesen abzulehnen, um die “Bundes-Notbremse” umgehend zu stoppen!



Das Land leidet seit nunmehr einem Jahr unter den Lockdown-Maßnahmen der Regierung, ohne dass diese die Infektionszahlen nachhaltig beeinflussen. Weder das Virus selbst noch die neuen Varianten sind damit unter Kontrolle zu bringen. Hingegen verursachen die Regierungsmaßnahmen multiple Schäden epidemischen Ausmaßes.



Wir wenden uns insbesondere gegen:



* Die alleinige Maßgabe eines politisch festgelegten Inzidenzwertes für gravierende Beschneidungen der Grundrechte. Inzidenzen werden mit der Ausweitung von Massentests und Testpflichten manipuliert und hochgetrieben. Schnelltests liefern zu häufig falsch-positive Ergebnisse. Der zunehmenden Durchimpfung der Bevölkerung wird mit der fortgesetzten Orientierung an Inzidenzen in keiner Weise Rechnung getragen. Statt Inzidenzen könnten Abwasser-Analysen brauchbare Daten zum Infektionsgeschehen liefern.



* Eine nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr in der Sommerzeit, die eine nicht hinnehmbare Beschneidung der Bewegungsfreiheit und grundlegender Freiheitsrechte darstellt. Zahlreiche Studien belegen, dass im Freien kaum ein Ansteckungsrisiko besteht. Es werden Gerichtsentscheidungen missachtet, die die Wirksamkeit nächtlicher Ausgangssperren auf das Infektionsgeschehen mehrfach angezweifelt und diese gekippt haben.



* Eine Testpflicht an Schulen. Schulen sind keine medizinischen Laboratorien. Die beschränkte Aussagekraft der Schnelltests macht eine Testpflicht zur Symbolpolitik auf Kosten der Kinder, obwohl sie durch das Virus wenig gefährdet sind. Eine Testpflicht darf nicht an die Schulpflicht gebunden werden! Eltern muss das Recht vorbehalten bleiben, ihre Kinder nicht testen zu lassen.



* Den weiteren Lockdown in großen Teilen des Landes, der die Wirtschaft branchenübergreifend zerstört und die Versorgung der Bevölkerung zunehmend gefährdet. Baumärkte dienen dem täglichen Bedarf!



Auch wenn das Corona-Virus bei einigen Menschen schwere Verläufe und Todesfälle verursacht, gab es 2020 und 2021 keine Übersterblichkeit, die die Aufrechterhaltung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite rechtfertigen würde. Im Gegenteil sind 2021 bisher elf Prozent weniger Menschen gestorben als im Schnitt der Vorjahre. Die noch schärferen Regierungsmaßnahmen werden Krankheit nicht verhindern, aber Leiden und Schäden weit größeren Ausmaßes produzieren.



Fügen Sie Ihren Namen hinzu: Fordern Sie die Bundesregierung und die Bundestagsabgeordneten auf, die “Bundes-Notbremse” umgehend zu stoppen!



Immer mehr Abgeordnete im Bund und den Ländern kritisieren öffentlich die immer weiter fortschreitende Aufhebung der Gewaltenteilung und den geplanten Eingriff in den Föderalismus.Sollte das vierten Gesetze zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (Infektionsschutzgesetz) so, wie es in den Bundestag eingebracht worden ist verabschiedet werden, würde der Föderalismus weiter geschwächt.Dem muss jetzt dringend Einhalt geboten werden, bevor die föderale Ordnung in Deutschland unwiederbringlich zerstört sein wird.



Unterzeichnen Sie hier, um Bundesregierung und Bundestagsabgeordnete aufzufordern an der Gewaltenteilung und dem Föderalismus festzuhalten und allen Versuchen, diese Grundprinzipien unserer staatlichen Ordnung weiter zu schwächen, eine klare Absage zu erteilen.



Danke für alles, das Sie tun

Eduard Pröls und das gesamte Team von CitizenGO



—



Weitere Informationen:



Entwurf eines vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite (Deutscher Bundestag):

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/284/1928444.pdf



Bundestag berät erneut über das Infektionsschutzgesetz (Deutscher Bundestag):

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw15-de-infektionsschutzgesetz-833590



Corona-Notbremse – Regierung beschließt Änderung des Infektionsschutzgesetzes (MDR Brisant):

https://www.mdr.de/brisant/corona-infektionsschutzgesetz-aenderung-100.html