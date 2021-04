Wellenbrecher?!

Das sich die deutsche Meinungsblase über ein Videoprojekt von 50 elitären Schauspielern mehr echauffiert, als über die menschenverachtenden Gesetze, die Menschen einsperrt, abgeschaffte Menschen- und Grundrechte, für eine Gesundheitsdiktatur, eine Politik, die den Mittelstand zerschlägt und damit die Existenz von 40% unserer Mitmenschen zerstört, das spricht alles für sich…. Catrin Luttmer

In den letzten Tagen hat eine Corona-Satire-Aktion von ca. 50 Künstlern hohe Shitstorm-Wellen in den Lagern der Extremsicherheitsbewussten geschlagen. Ich hatte mir heute Nacht als Bettgeschichte einige der Clips angeschaut und fragte mich, ob wir in Parallelwelten leben. Ich war immer der Meinung, dass diese Künstler eher in der linke Schublade zu finden sein. Plötzlich sollen sie mit dem rechten Lager kuscheln. Außerdem seien die Clips dahingerotzt, von Kund nichts zu sehen. Hmm … ich habe noch nicht alle Clips gesehen, aber keines hatte in meinen Augen einen Hauch von Rechts, oder von einem ins Gesichtschlagen Jener, die in den Krankenhäusern ihren Mensch stehen, oder gar dort gestorben seien. Ich empfinde sie sehr durchdacht, künstlerisch gut dargestellt, und ja, ich musste doch still in mich hineinschmunzeln. Als Beispiel möchte ich den Club von einem Schauspieler, den ich auch gerne mag, ins Regal stelle:

Unterirdisch empfand ich den Interviewer des WDR, der Jan Josef Liefers im Stile eines DDR-Funkmoderators in die rechte Ecke stellen wollte. Für mich hat allerdings hier Herr Liefers deutlich gepunktet. Auch gefallen hat mir die Stellungnahme unseres Hobbits, wie Viele unseren Ministerpräsidenten hier in NRW nennen, was in einer Demokratie gesagt werden können muss, ohne gleich in die rechte Ecke gestellt zu werden:

Heute morgen bekam ich den Hinweis auf ein Eintaining des Comedian Florian Schröders und ich dachte mir in den ersten 5 Minuten: na so was, haben die 50 Schauspieler dafür gesorgt, dass nun weitere Künstler folgen. Am Ende musste ich allerdings für mich sagen: das ist perfide Propaganda vom Feinsten gewesen. Er hat die Kritik in meinen Augen so fein überzeichnet, das der Zuschauer bis zum Ende gefesselt zuhört, und dann doch zur Meinung kommt wird, ne, das kann so nicht wahr sein. Einfach mal auf sich wirken lassen:

Ich bekam zu der Aktion der Schauspieler von einem Menschen, der sich eher in der Mitte der politischen Welt verortet folgende Einschätzung:

Eine sehr gute Aktion. Und dieses Mal zeigt sich noch deutlicher, was einem vom linken Lnychmob droht. Bedauerlich, dass so viele umgekippt sind. Aber so einem moralischen Steineschmeißen standzuhalten, ist auch nicht einfach…

Regisseur und Mitinitiator Dietrich Brüggemann hat sich nach dem Shitstorm zu #allesdichtmachen wie folgt sehr passend geäußert:

Es hat eingeschlagen. An alle, die jetzt von ‚Verhöhnung‘ schwurbeln: Ich schwurble jetzt auch mal. Ihr verhöhnt die Opfer. Ihr trampelt auf denen herum, die jetzt selbstmordgefährdet sind. Ihr spuckt auf all die, die ihre Existenz verloren haben. Ihr macht euch lustig über das Leid derer, die in ärmeren Schichten und ärmeren Ländern über die Klinge springen, die ihr ihnen hinhaltet. Ihr seid zynisch und menschenverachtend. Es macht Spaß, so herumzupöbeln, stimmt’s? Wollen wir trotzdem mal damit aufhören? Ja? Gut. Oder nein, wir können auch noch ein bisschen weitermachen. Euch ist ja immer ‚übel’ und ihr ‚kotzt’ auch gern. Wisst ihr was? Mir ist auch übel. Und zwar wegen euch. Ihr seid ein Teil des Schlimmsten, was die Menschheit hervorgebracht hat: Ihr seid ein Lynchmob. Ganz einfach. So, genug gepöbelt. Ich könnte jetzt die üblichen Distanzierungsfloskeln von mir geben, aber vorher schlafe ich vor Langeweile ein. Nazis sind Nazis und Selbstverständlichkeiten sind selbstverständlich. Und was auch selbstverständlich sein sollte: Wenn Kritik an Corona-Politik ‚rechts’ ist, dann ist meine linke Hand auch rechts. Ja klar habe ich Respekt vor allen Ärzten und Pflegern. Ich habe auch Respekt vor all denen im Lande, die im Eimer sind und nicht mehr weiterwissen. Und jetzt möge mir mal Einer erklären, warum das eine zwingend Edas Andere erfordert. Und warum unsere ganze Gesellschaft in einer Art Kriegszustand sein muss, in der die gesamte Zivilgesellschaft strammzustehen hat und nichts anderes mehr wichtig ist als der Kampf gegen den einen, maximalen Feind. Und wer fragt, ob dieser Feind wirklich so maximal ist und ob man den vielleicht auch mit anderen, zivilen Mitteln bekämpfen könnte, der ist ein Leugner und Volksfeind und muss an die Laterne gehängt werden. Ihr merkt gar nicht, was für Reflexen ihr hier nachgebt, aber das ist Teil des Problems. An einer Medienelite, die den immer härteren Lockdown fordert und jeden Kritiker mit Verweis auf volle Intensivstationen zum Abschuss freigibt, gibt es jede Menge zu kritisieren. Und dieser Shitstorm kommentiert sich ohnehin selbst. Hat euch Tod und Sterben jemals interessiert? War es euch bisher egal, dass um euch herum jeden Tag Menschen aus vermeidbaren Gründen gestorben sind? Aber auf einmal gibt es für euch nur noch dieses Thema? Keins von diesen Videos handelt von der Pandemie. Aber sie ziehen das hohle Pathos durch den Kakao, mit dem wir uns seit einem Jahr konfrontiert sehen. Sie kritisieren die Gnadenlosigkeit, mit der alles, das jetzt den Bach heruntergeht, als zweitrangig abgetan wird. Sie hinterfragen die Geschichten, die eine Gesellschaft sich selbst erzählt. Und wenn diese Gesellschaft (oder die 1%, die auf Twitter sind) dann derart überschäumend reagiert, dann war das Ganze offenbar notwendig. Ende.“

Der Zuspruch der Videos auf youtube ist deutlich: die Anzahl von Daumen-hoch liegt ein Vielfaches über der Anzahl von Daumen-runter.

Zumindest durften wir von einigen der Aktionisten sehen, dass der Shitstorm dieses Mobs dazu führte, dass sie ihren Beitrag zurückzogen und sich davon distanzierten. Ja, ich kann sie verstehen. Sie haben Familie und benötigen ihr Auskommen. Und wenn da mit Jobverlust gedroht wird oder noch viel Schlimmerem …

Ich würde mir wünschen, dass sich nun noch mehr Jener zu Wort melden, die dich sich noch nicht trauten. So dass wir gemeinsam um inteligentere Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise jenseits von regiden Lockdown-Methoden finden.

Nach gestriger Bahnfahrt mit stundenlanger Daueratmung durch einen Filter,

haben wir heute mal intensivst ungefilterte frische Luft am Rhein bei Zoons geamtet … tat das gut …

Wer sich noch bei den Aktivisten von #allesdichtmachen bedanken möchte, der erreicht sie über eine Mail an mail@allesdichtmachen.de. Ich habe jedenfalls geschrieben …