Über die Tendenz zur Unfreiheit

Wenn Eltern Kinder haben und selbst bei der Kindererziehung an ihre eigene Kindheit erinnert werden, und diese Kindheit nicht schön war, dann findet eine Retraumatisierung statt. Und sich Kindern emotional liebevoll zuzuwenden, im Positiven wie auch im Negativen, mit Leid und Schmerz und Wut etc. führt bei Menschen, die selbst als Kinder traumatisiert wurden, zu einer Rückversetzung in ihre eigene Kindheit. Und das ist wahnsinnig schmerzhaft. Weil man es bis dahin gut verdrängen können, hat es irgendwie vergessen, und erst wenn man selbst Kinder hat, merkt man auf einmal, da war ja noch was. Das fühlt sich irgendwie komisch. Und die Generation meiner Eltern (meiner übrigens auch) war so traumatisiert, das sie ihre Erziehung versachlicht hat. Man wurde optimal versorgt, Wirtschaftswunder usw., man also alles gehabt, aber so richtig emotional wurde man nicht abgeholt. Es gab zwar viel Spielzeug, aber mit in den Arm nehmen und Schmusen und Kuscheln war nicht, weil das sonst zu einer Retraumatisierung geführt hätte. Untersuchungen zeigen auf, dass Menschen, die so aufwachsen, so versachlicht und distanziert, beziehen das auf sich und kommen zu der Überzeugung, dass etwas mit ihnen selbst nicht stimmen kann, dass sie irgendwie nicht richtig sein können. Es entstehe internalisierte Scham. Man schämt sich für etwas, wofür man gar nichts kann. Aber ein Kind ist eben völlig egozentrisch und bezieht alles auf sich. Diese Scham muss ein Leben lang kompensiert werden. Und die Wege, diese Scham zu kompensieren, ist in der Regel, dass man unter einem ungeheuren Konformitätsdruck steht, dass man es besonders gut machen will (mehr dazu im Buch Die Wiedergutmacher), dass man das Eigene nicht erkennt und nicht schützen kann. Dass man sich Widerspruch schwer leisten kann. Menschen mit diesem diesem Psychogramm docken sehr gut an die Schulderzählungen wie Kolonialismus und Rassismus an, oder jetzt die Gefährdung der Alten und Schwachen durch Corona, oder auch im Klimabereich. Das sind alles Bereiche, wo man es besonders gut machen will, wo man es sich auch nicht leisten kann, auszuscheren. Raymond Unger, Zitat aus dem Gespräch ‚Von Verlust der Freiheit‘ mit Gunnar Kaiser, siehe folgendes Video

Foto aus dem Video zum Gespräch ‚Von Verlust der Freiheit‘ zwischen Raymond Unger und Gunnar Kaiser

Da wird mich dann doch Vieles klarer. Mich selbst betreffend, aber auch das, was wir gerade überdeutlich in den Dauerkrisen seit dem Waldsterben der 1980er Jahren gut beobachten können. Ich bin Baujahr 1958. Meine Eltern gehören zu jenen angesprochenen Kindern bzw. Jugendlichen der Kriegszeit. Meine Mutter hat die Dortmunder Bombennächte mit 10 Jahren intensiv mit erlebt. Eine Bombe ging ins Nachbarhaus und hat ihre beste Freundin mit Familie ins Grab geschickt. Die beiden großen Brüder meines Vater blieben als Soldaten auf den Schlachtfeldern, und nach dem Krieg wurden sie mit Waffengewalt aus ihrer sudentendeutschen Heimat vertrieben. „Wenn man mir ein Gewehr gegeben hätte, ich hätte mich verteidigt“, sagte mir mein Vater 1996, als wir vor dem Haus standen, in dem er groß geworden ist. Zwei Jahre später erst, also mit vierzig, fiel mir auf, dass ich keinerlei Bilder erinnern kann, in denen ich als kleines Kind – siehe oben – geschmust oder geherzigt wurde. Ich habe mich lange Zeit in den Schlaf geschaukelt. Aber dennoch, ja, da gab es und gibt es in mir dieses Besondersgutmachenwollen. So habe ich es als Kind einer typischen Arbeiterfamilie bis zur Promotion in Physik gebracht. Und das treibt mich auch immer noch in meinem Job an, mit meinem Team Software so zu entwickeln, dass ihre Benutzer richtig begeistert sind. Dazu ein kleine Kostprobe der Oberfläche, die in etwa beginnend für kleine US-Firmen in drei Monaten in der Cloud produktiv gehen soll:

Raymund Unger schaut sich mit Gunnar Kaiser an, wer die derzeit laufenden Angstnarrative zum Klimawandel, der Migration sowie der Corona-Pandemie lanciert. Es sei sehr auffallend, dass die Papiere des Weltwirtschaftsforums, des Internationalen Währungsfonts und der UNO doch stark überlappen als auch ineinandergreifen. Dass diese gut orchestrierten Forderungen auf fruchtbaren Boden fällt, sieht er an einem transnationalen Traumata, das zu einer Gesellschaft von Wiedergutmachern führe, die gerne für mehr Sicherheit auf Freiheiten verzichtet. Auf mehr als 500 Seiten hat er seine Recherchen und Erkenntnisse in seinem Buch Die Wiedergutmacher niedergeschrieben. Für mich ist das folgende Gespräch eine unbedingte Empfehlung, daher ab ins Regal:

Raymond Unger lebt als Autor und bildender Künstler in Berlin. Er ist als Kunstmaler in eigenem Atelier tätig, schreibt Essays, Bücher und hält Vorträge zu den Themen Kunst, Psychologie und Politik. Er ist Gastautor bei der Achse des Guten.