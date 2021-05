Wenn Menschen Menschen konsumieren — Wetiko und das Kristentum

Warnung vorweg: Ein gruseliges Thema! Da fällt mir passend zu ein aus der Arie des Rocco in «Fidelio» das „So hab denn Mut — mit kaltem Blut — bei fürchterlichen Dingen! — Dann wird’s dir auch gelingen.» Nun für Wahrheit, Freiheit und Brüderlichkeit ==>

Es war einmal jene lang schon zurückliegende und historisch wenig erforschte Zeit, in der die Herrschenden ein Verbot von freier Rede und freier geistiger Betätigung aussprachen. Mit jenem Verbot begann aus dem niedergehenden antiken Römischen Imperium das Papsttum hervorzuwachsen, welches bald schon daranging, ein neues, ein zweites Römisches Imperium zu erschaffen. Es wurden die Päpste zu geistlichen Patronen eines zeitweilig mit Weltmachtanspruch daherkommenden «Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation» ==> Die schöne neue Welt der Cancel Culture

Im dann vom Vatikan dirigierten Imperium Romanum 2.0 waren eins plus eins nicht mehr zwei. Rationalität war suspendiert, der Wahnsinn salonfähig geworden. Blutiger Wahnsinn, blutkultiger. In der Folge von Neuzeit und Reformation kam es schließlich zur Herausbildung des industriellen Kapitals, welches um ca. das Jahr 1900 herum imperialistisch wurde, zuletzt gar vampirialistisch, blutsaufend.

Die Algonquin und andere indigene Völker bezeichneten die Geisteskrankheit des neuzeitlichen weißen Mannes, der im 15. und 16. Jahrhundert in ihren Heimatländern ankam, als „Wetiko“. Wörtlich übersetzt bedeutet das Kannibalismus: Konsum eines anderen Lebens für den eigenen privaten Nutzen oder Profit (so Manfred Voss im Artikel Gaia in Trauma-Therapie)

Wetiko – Menschen konsumieren – wurde zuletzt zum Leitstern einer atheistisch gewordenen Moderne, von der Nietzsche sagte, sie sei „die höchste Blüte des Christentums“. Wetiko ist ein politisches Thema. Als solches behandelt wird es in Verbindung mit Machtelite, Blutkulten und Adrenochrom von Prof. Hamamoto (USA). Anders heran ging Erich Neumann anno 1948 in «Ursprungsgeschichte des Bewußtseins». Neumann beschrieb Blutkulte, speziell Erdfruchtbarkeitskulte, als Ausdruck von menschheitsfrühen Kosmologien. Obschon solcherlei Kulte dem niedrigen materiellen gesellschaftlichen Entwicklungsstand früher bäuerlicher Kulturen angehören, sind sie nicht auch dessen notwendig zwingender kultureller Ausdruck. Neumann verwies auf nordamerikanische Indigene, die ethisch hochstehend, materiell aber unentwickelt sind. Wohingegen materiell bzw. technisch hoch entwickelte Kulturen in archaische Blutkulte verfallen können (Blut und Boden).

Hamamotos oder Neumanns Perspektiven sind sicherlich fundiert. Es ließe sich Wetiko, jener «Konsum eines anderen Lebens für den eigenen privaten Nutzen oder Profit», aber auch einfacher noch verstehen, nämlich als das Urphänomen aller(!) Herrschaftsverhältnisse. Herr zu sein, bedeutet zugleich, den Willen von Sklaven oder Untertanen zu beschränken. Eigenwillen nun aber ließe sich mit Vitalität gleichsetzen, mit Lebens- und Schöpferkraft (siehe auch: Bräuchten wir nicht einmal die „Goldene Regel“, wenn wir EIGENWILLIG wären?). Deren markantestes Symbol nun einmal Blut ist. Symbolisch gesehen, ist Herrschaft zwingend Nahme von Blut.

Vielleicht ist jene Nahme der Vitalität eines anderen eine Art Erbsünde aller „höheren“ Zivilisiertheit. Ganz sicher unpopulär, jene die Herrschenden nun menschlich ansehen wollende These, diesen erscheine ihr eigenes Herrschaftshandeln als sündig. Zwar weiter hinten sicherlich nur in ihrem Bewußtsein, in ihrem menschlichen Empfinden, doch darum um so nagender. Die Nahme von Eigenwillen, von Vitalität, verlangt nach Rechtfertigungsideologien, welche Herrschaft als gottgewollt darstellen: Ein Papst setzt einem Kaiser die Krone auf. Und der Kaiser schläft gut.

Was letzteres sich häufig mit militärischen Vorteilen für alle verbindet, wenn es um Abwehr von räuberischen Aggressoren oder gar von imperialen Machtansprüchen von außen geht. Ist eine hierarchisch geordnete Gesellschaft mit klaren Befehlsstrukturen doch wehrfähig.

Eben hierin liegen im Mittelalter die Anfänge des modernen Europa. Es begann im 10. Jahrhundert im Pariser Raum mit dem dort historisch erstmals aufkommenden Lehnswesen. Dieses begann als militärisches Beistandswesen, um die desaströsen Raubzüge der Wikinger erstmals abwehren zu können. Ja, Herrschaft legitimiert sich auch lebenspraktisch, indem sie hilft, Leben zu schützen. Die Leben der von außen angegriffenen Bewohner eines Territoriums. Jenes Lehnswesen fand seine Legitimation jedoch NICHT in Rationalität, sondern von allem Anfang an bereits mit päpstlicher Patronage — siehe Cluny — Licht der Welt: Aufstieg und Niedergang der klösterlichen Gemeinschaft von Jürgen Wollasch! Eben jenes Lehnswesen wurde später zum militärischen Hebel der politischen Ausbreitung des Christentums. Ohne die Idee einer göttlich legitimierten weltlichen Herrschaft hätte es keine Kreuzzüge und keine Inquisition geben können. Päpste können segnen und verfluchen. Regime durchsetzen, aber überwachen und strafen also, kann allein weltliche Macht.

Jene «Erbsünde» der Zivilisation beginnt offenbar da, wo sich hierarchische Strukturen ausbilden. Und pflanzt sich nun fort, da Herrschaft nicht nur zum Zwecke der Verteidigung genutzt werden kann. Sondern auch für den Angriff.

Wie gut Herrschaft sich im einzelnen auch immer legitimieren läßt, so bleibt dennoch das schlechte Gewissen der Herrschenden, die Vitalität der Beherrschten untergraben und letztere sogar verdummen zu müssen (siehe den Link ganz oben). Die dem Menschen artgemäß eigene Psyche empfindet ein solches Tun als sündig, ganz unabhängig davon, wie oft dieser Frevel begangen wird. Gewohnheit kann hier nicht heilen, und auch die allerschönste Legitimation, sei es durch Verstand oder päpstlichen Segen, vermag dies nicht.

Dies um so mehr dann nicht, wenn Herrschaft sich im Zuge global wachsender materieller Prosperität und bei sich politisch beruhigender Entwicklung – siehe 1990! – schließlich nicht mehr rational, sondern allein noch kultisch legitimieren läßt. Und dann um so mehr kultisch legitimiert werden muß. Wären die Folgen schlechten Gewissens von Herrschaftspersonal doch Depression, Verlust von Vitalität, von Durchsetzungswillen. Psycho-Booster wie kultisches Blutvergießen, satanistische Mordrituale oder auch Konsum von aus Mordblut gewonnenen Aphrodisiaka bzw. Vitalisierungspräparaten, wie zum Beispiel Adrenochrome, werden nun Versuchung. Eine, die süchtig macht. Was die Lust an Blutorgien erklären könnte, an kultischen wie auch an militärischen. Oder an eugenischen und genozidalen im Sinne eines l’art pour l’art — eines Mordkults um des Mordens willen. Um der schwarzen Magie des Blutes willen.

Nein, jetzt keine das moralisch Böse anklagenden Sätze, in welche sich Sklave oder Untertan mit ihrem Hang zum Ressentiment gegen alles Starke und Mächtige lustvoll verbeißen könnten. Weder Hosiannah, noch „kreuziget sie“, so würde Nietzsche uns ermahnen! Hamamoto: „They’re addicts, human beings.“ Und: „We offer you therapy. We, the warm-blooded.“

Eine vielgehörte weitere These ist, Herrschaftspersonal panzere seinen Nachwuchs emotional gegen Schuldempfinden und Depression, indem es diesem Nachwuchs rituellen sexuellen Mißbrauch angedeihen ließe. Dies würde psychisch verändern in Richtung auf Lust an Brutalität gegenüber Unterlegenen.

Was alles zunehmen dürfte, je mehr die Chancen der Menschheit wachsen, friedlich miteinander auszukommen. Logisch, nicht!? Kultisch logisch. Rational nur um so unlogischer.

Zu hoffen, daß Wetiko nicht epidemisch wird. Was es derzeit leider tut. Der Virus der Impfstoff, der Impfstoff der Virus. Ist das Impfmittel doch ein genetisch zellveränderndes nanokleines technisches Gerät. Das in Körperzellen eindringt, was diese letztlich tötet. Das sich wahrscheinlich auch über die Luft ausbringen lassen dürfte. Und dann „Virus“ heißen würde.

Ach, übrigens — Neumann stellt jene Jünglinge, die in frühbäuerlichen Blut-Boden-Kulten der Wachstums- und Fruchtbarkeitsgöttin zu Ehren geopfert wurden, als beseeligte Freiwillige vor. Sie bejahten es, geschlachtet zu werden. Sie bejahten es, daß ihr Fleisch und Blut – hic est corpus! – in orgiastischer kultischer Ekstase über die Ackergründe verteilt würde, um diese fruchtbar zu machen. Ganz ähnlich wie die kriegsbegeisterten Jünglinge des Ersten und Zweiten Weltkriegs innerlich beseeligt an die Front zogen.

Bitteschön nun: Da die deutsche Bundeskanzlerin ja gewisse Ähnlichkeiten mit der Venus von Willendorf hat, einer archaischen plastischen Darstellung einer Wachstums- und Fruchtbarkeitsgöttin — könnte es da nicht sein, daß die Impfwilligkeit, um nicht zu sagen die Impflüsternheit, bei Männern auffallend größer ist als bei Frauen?

Mir jedenfalls hat bisher noch keine Frau innerlich sichtlich tief ergriffen und mit einem seltsamen Glänzen in den Augen berichtet, sich „impfen“ lassen zu wollen. Und nicht eine einzige mir bekannte Frau hat sich gar tatsächlich impfen lassen. Aber mehrere mir bekannte Männer.

Ein Nachwort: Helas — wie im Namen eines, welcher als Mensch UND Gott Geist und Materie in eins setzt und mit seinem Sein die Heiligkeit von Mensch, Natur und Welt bezeugt — wie im Namen eines solchen herrschen? Welch unauflösliches Rätsel.

Euer No_NWO