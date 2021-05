Es ist die Frage: ist die Politik in der Lage, Entwicklungen von langer Hand vorzubereiten? Kann man wirklich daran denken, dass hier über Jahrzehnte Entwicklungen vorangetrieben wurde, um Macht auszubauen und letztendlich womöglich die Demokratie von der Erde zu tilgen? Hierzu mal ein Zitat:



Gäbe es die Arbeitslosigkeit nicht, so würde das ultraliberale Regime sie erfinden. Sie ist für dieses Regime unerläßlich, denn sie ermöglicht der privaten Wirtschaft, die gesamte Bevölkerung unter ihrem Joch zu halten, während sie den sozialen Zusammenhalt, den Konsens, aufrechterhält, das heißt die Unterwerfung. Die Politik dieses Regimes tut also ihr Bestes, um den Begriff der Arbeitslosigkeit in einem Kontext beizubehalten, in dem er keinen Platz mehr hat und in dem sie bis auf wenige Ausnahmen jeden Menschen bedroht. Welcher Zwang könnte wirkungsvoller sein? Was könnte den „sozialen Frieden“ besser garantieren? Aus Viviane Forrester, Die Diktatur des Profits, HanserVerlag 2000, Seite 99

Arbeitslosigkeit – das ist der Polizeiknüppel der Moderne. Und wann immer das Volk mal zu aufmüpfig wird, kann man mit dieser Stellschraube wieder für Ruhe sorgen: man schmeißt – wie derzeit – einfach ein paar Millionen ´raus in die Hartz-Kälte, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht: schon hat man die Situation im Griff.

Aber wie Frau Forrester schreibt: wir dürfen den Blick nicht auf „Politik“ allein beschränkt lassen – dort sitzen nur die Leute, die gewählt werden, aber nicht die, die entscheiden (Zitat, sinngemäß: Horst Seehofer). Die, die entscheiden, sitzen an den Hebeln des Geldes, die meisten davon in den USA, wo wiederum die meisten von ihnen weiße, angelsächsische Protestanten sind.

Was in der Geschichte gerne übersehen wird – und als wissenschaftliche Arbeit in Zukunft noch mal angefertigt werden müsste – ist die Nähe des großen Kapitals zum Adel … nicht, weil die Titel schön finden, sondern weil der Adel ein System generationenübergreifender Politik geschaffen hat, dass den neuen Herren der Welt gut gefällt – weshalb man seit den Neunzigern auch den neuen Trend erlebt, dass wieder standesgemäß geheiratet wird: der Arzt heiratet nicht mehr die Putzfrau, sondern mindestens eine Lehrerin (dazu gab es damals einen Artikel im Stern), zeitgleich wurde die Ausbildung der Reichenkinder in Privatschulen forciert – wie schon im Kaiserreich.

Aktuell erleben wir ein Ergebnis langfristig angelegter Politik, das an Grausamkeit kaum zu übertreffen ist, die Tagesschau berichtet heute darüber: durch die Anhebung des Renteneintrittsalters – von den Profitlumpen laut gefordert – erreichen Arme dieses Alter gar nicht mehr: die kontinuierliche Mangelernährung durch Hartz IV und Billiglohn fordert halt ihren Tribut … und so kann man durch Massenbeseitigung der Armen die Rentenkassen schonen.

Ob Historiker der Zukunft das dann wohl als den Beginn des großen Armengenozids beschreiben werden? Und ob man dann wohl feststellen wird, dass diese Politik von den Profitlumpen jahrelang vorbereitet wurde – hinter den Kulissen, auf Bilderbergkonferenzen, in Davos. In der Mont-Pelegrin-Society oder während der druidischen Kulte im Bohemian Grove? Denn 2021 hat Arbeitslosigkeit auch eine sehr scharfe Schneide bekommen (dank Hartz IV): sie kostet real Lebensjahre. Zum Beispiel die ganze Rente – einfach, weil sie das Leben radikal verkürzt.

So weit sind wir also im Prinzip gar nicht von Schüssen in die Menge entfernt … wir haben nur eine sanfte, leise, nicht so auffällige Weise entwickelt, sie abzugeben.

Oder liege ich da jetzt völlig falsch?

Fragte der Eifelphilosoph auf Facebook