War Rudolf Steiner ein Rassist?

Heute nahm ich einen Kommentar wahr, in dem behauptet wurde, dass Rudolf Steiner und die heutigen Anthroposophen Rassisten und Antisemiten seien, sogar Nationalisten. Ich war erstaunt, denn die bisherigen Bücher und Schriften so wie Vorträge über seine Weltbilder hatten mir nie einen Hinweis darauf gegeben, dass er Gruppen von Menschen als minderwertig erachtete, sich irgendwo völkisch = gleichmachend anhörte, oder gegen Parlamentarismus sei (ganz im Gegenteil: Soziale Dreigliederung). Eher im Gegenteil, waren ihm sekundär, woher ein Mensch stammte. Wichtig war es ihm, diesen Menschen sich individuell entwickeln zu lassen. Nun, dann kam ein wichtiger Grund: Anthroposophen waren auch auf den von den Querdenkern organisierten Demos gegen die Corona-Politik mit dabei. Und da es dort auch Reichsbürger und Rechte gab, wären eben auch Anthroposophen rechts. Nun, es gibt allerdings aus dem linken Lager der Materialisten, sprich Jenen, die der Esoterik stark ablehnend gegenüberstehen, diese Kritik schon seit ein paar Jahren (siehe Hinweise hier). Dass die Anthroposophen dem Weltbild der Nationalsozialisten entgegenstanden, las ich in einem Artikel von 1935 sowie einen Kommentar von Robert Kaller dazu:

Die Nazis haben teilweise öffentliche Vorträge in München von Rudolf Steiner massiv gestört, Säle gestürmt, es kam zu Schlägereien mit jungen Anthroposophen, die Steiner beschützt haben etc. Die Nazis haben auch offen vom „deutschen Geist“ geredet und sie hatten auch spirituelle Ideen(Thule Kreis) , glaubten teils an Reinkarnation (Himmler) etc. .Die Anthroposophen woll(t)en allerdings die Erde heilen, zum Wohle der ganzen Menschheit und haben dazu zukunftsfähige Ideen und Konzepte für Landwirtschaft, Medizin, Kunst und Bildung ,Bankenwesen entwickelt etc., die auch heute noch Bestand haben, wirken und ständig weiterentwickelt werden. Die Nazis wollten dagegen nur banale Herrschaft und rigide Macht, persönliche Bereicherung , ihre gesellschaftlichen Konzepte waren uralt und aus allen möglichen Kulturen „geklaut“ , aber schienen den Menschen irgendwie vertrauter, einfacher. Das Scheitern der anthroposophischen Ideen und der Sieg Hitlers 1933 ist eine mitteleuropäische Katastrophe , die die Entwicklung der Menschheit und der Welt um Jahrhunderte zurückgeworfen hat . Eine „Götterpanne“. Schrieb Robert Kaller als Kommentar zum folgenden Zeitungsausschnitt …

Ich machte mich drauf an die Recherche nach Hinweisen, ob Rudolf Steiner nun eine übler Nazi ist, oder auch sein anthroposophisches Weltbild in dieser schrägen Zeit, in die wir zunehmend geraten, auf den Kopf gestellt wird. Fündig wurde ich dann mit diesem Fazit einer Bewertung seiner Arbeiten:

Anthroposophie und Sozialdarwinismus widersprechen sich. Unterstellungen, Rassismus wäre der Anthroposophie inhärent oder Steiner wäre in konzeptioneller Hinsicht ein Wegbereiter des Holocaust, haben sich als kategorisch unrichtig erwiesen. Die Kommission kommt zu der festen Überzeugung, dass Rudolf Steiner im Vergleich zu anderen Vorkriegsautoren und Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts (etwa Hegel oder Albert Schweitzer) das Opfer selektiver Entrüstung geworden ist. Ergebnisse einer niederländischen Fachkommission unter Leitung des Menschenrechtsexperten Ted A. van Baarda, die Ende der 1990er-Jahre das Werk Steiners untersuchte (Quelle)

Zuvor las ich noch das folgende:

Also es ist schon eine ziemliche Dummheit, wenn man das Wort Wurzelrasse anführt, um R. Steiner Rassismus vorzuwerfen, eine Dummheit allerdings, die – um ein Lieblingswort von Helmut Zander zu benützen – vermutlich bewusst gepflegt wird, um die eigene Verleumdungsabsicht zu verhüllen. Anthroposoph Friedwart Husemann im Herbst 2019 in seinem Newsletter (Quelle)

Und so sehen wir eine weitere Verblendung ausgerechnet auf dem linken Auge der Gesellschaft, die doch das Gute für die Armen in der Gesellschaft wollen, und dabei Verkennen, welche Potentiale gerade mit Steiners Weltbild für diese Gruppe vor ihren Füßen liegt. Und wieder schüttelt der immer greiser werdende Martin ob so viel Blindheit, die am Ende schon wieder zu einem eher assimilierenden Borg-Volk führt anstatt der individuellen Freiheit einen passenden Rahmen setzt. Seufz …