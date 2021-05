Ist der Kollektivismus Indiz für Totalitarismus?

Es ist sehr interessant, dass die Menschen diese beiden Möglichkeiten [Nazitum oder Kommunismus] als weit rechts oder weit links definieren. Doch im Grunde ist es dasselbe. […] Das wirklich Böse hinter dem Nazitum ist der Kollektivismus. Es ist die Idee, dass die Rechte des Individuums aufgegeben werden können und aufgegeben werden sollten, zugunsten „der Gemeinschaft“ oder „des Landes“ oder „des Volkes“ oder was auch immer für einen Schwachsinnsbegriff du verwenden willst, um die Unterdrückung eines Individuums im Namen einer Gemeinschaft zu rechtfertigen. […] Es ist egal, welchen Namen du draufklebst. Die Idee, dass die Rechte „der Gemeinschaft“ über den Rechten des Individuums stehen würden, ist das gesamte Problem. […] Oder du kannst etwas mehr Gewohntes machen, was die Sozialisten bevorzugen: „[…] Es ist in Ordnung, […] Rechte für das Wohl der Gemeinschaft zu opfern.“ […] So reden alle Politiker, auch heute und genauso hat Stalin geredet und Lenin und Mao und Hitler. […] Dass es einen autoritären Staat braucht, der entscheidet, wer […] Rechte hat und was gut für „die Gemeinschaft“ ist – sie nennen es immer „das Wir“ – sie sagen: „Wir repräsentieren das Volk und im Namen des Volkes – in eurem Namen – haben wir das Recht, […] Menschen zu kontrollieren und ihre Wahl einzuschränken und sie zu überwachen.“ Und genau das ist es, was zur Tyrannei führt. Und der Grund, warum es funktioniert, ist, weil es ein leichter Weg ist, um gute Menschen davon zu überzeugen, für das Schlechte zu stimmen. […] Wenn du bei einem Auftritt sagst, du arbeitest für das „Wohl der Gemeinschaft“, für „das Wohl der Masse der Menschen“, dann haben die Leute kein Problem damit, Tyrannen zur Macht zu verhelfen – was immer und immer wieder geschehen ist. […] Der Grad an erlaubter Gewalt gegen das Individuum […] für „das Wohl der Gemeinschaft“, ist in diesem Falle kleiner, als es in den anderen beschriebenen Tyranneien der Fall war. Also ist die heutige Form eine mildere Form des Kollektivismus. […] Es ist immer das gleiche Prinzip, dass die Rechte des Individuums im Namen des Kollektivismus geopfert werden, für „das Gemeinwohl“, für „die Gemeinschaft“. Das Problem ist immer dasselbe. Und es ist völlig egal, ob du es Nazitum nennst oder Kommunismus oder eine „verfassungsgemäße“ Gemeinschaft – es ist immer das gleiche Problem. […] Rot-China war eine Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben waren. Die Sowjetunion war eine Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben waren. Und die Weimarer Republik, die zum Nazitum in Deutschland führte, war eine demokratische Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben waren. Und Nordkorea ist immer noch eine demokratische Republik mit einer Verfassung, in der die Rechte der Menschen festgeschrieben sind. Also wenn du glaubst, dass, wenn auf einem Stück Papier draufsteht, dass du nett zu anderen Menschen sein sollst und dass es das zugrundeliegende Böse des Kollektivismus verhindern könnte, […] dann bist du genau der, den ich frage und von dem ich dringend eine Antwort haben will, was so schlimm am Nazitum ist, weil – wenn du es wirklich verstehen würdest -, würdest du erkennen, dass es die Idee ist, eine Regierung zu benötigen. Wenn du das herausbekommen hast, dann hörst du auf, autoritären Kollektivismus jeglicher Färbung zu befürworten und dann können wir auch mit den Kriegen aufhören und aufhören, Menschen zu unterdrücken. Larken Rose

Obiges Zitat sah ich auf Facebook. Larken Rose ist ein Libertärer, der den Staat als eigentliches Übel auf dieser Welt betrachtet. Interessant auch dieses Video von ihm über die Kaste der Politiker: „Das Regierungsevangelium“

Ist denn Kollektivismus wirklich so schlecht? Wenn ich mich mit meinen Wünschen zurücknehme, damit es der Gemeinschaft besser geht, also mir am Ende doch dann auch, was wäre daran so verwerflich? Machen wir das nicht im Kleinen, also in der Familie auch so: Kompromisse eingehen, so dass das gemeinsame Leben funktionieren kann? Wie sieht das in Vereinen, in Genossenschaften aus? Folgen wir hier nicht auch Regeln, denen wir uns hier unterordnen? Was ist der Unterschied? Im Kleinen verhandeln alle Beteiligten die Regeln gemeinsam aus. Im Großen, im Staat, hat der Einzelne hier so gut wie keinen Einfluss mehr und wird von Regeln, die er nicht selbst verhandelt hat, regelrecht überwältigt, siehe aktuelles Gesundheitsnotstandsgesetz? Wenn wir unsere Verantwortung an Regierungen abgeben, öffnen wir damit das Tor zu unserer Aller Unterdrückung, bis hin zur Hexenverbrennung beliebiger Gestaltung?