Eine etwas andere Sicht über die Vertreibung aus dem Paradies

Ich postete diese Bemerkung: „Ach: dann sind Tote akzeptabel? Wer spielt hier Gott und setzt die Grenzen?“ auf Facebook, der sich auf ein Zitat zu einem Artikel auf scienceORF.at bezog, in dem zu lesen ist

Wir müssen nur eine so hohe Durchimpfungsrate erreichen, dass wir die Infektionszahlen kontrollieren können. Wir werden dann zwar doch Patienten auf Intensivstationen haben, und Patienten, die sterben, aber es sind so viele, die wir mit unserem Gesundheitssystem verkraften können. Zitiert aus dem Artikel Ab wann ist die Herdenimmunität erreicht?

Und erhielt folgende Antwort von Juergen Frost darauf:

Wenn wir es sachlich betrachten, war es immer eine Minderheit von Größenwahnsinnigen, die sich als Herrscher, als eine Art Gott ausgegeben haben. (die Ursache liegt ca. 15.000 vor unserer Zeit und ist interessant, wie es von Gemeinschafts-Leben zu einer Klassen-Gesellschaft gekommen ist, wäre hier zu erklären jedoch zu langatmig)Die Bürger müssen langsam einsehen und verstehen, dass mit dieser Herrschaft von Wahnsinnigen oftmals großer Schaden entsteht, was man an den dauernden Kriegen sieht, die auf die Menschheit los gelassen werden, verursacht durch Abnormale. Die Entscheidungen im Gesundheitswesen beruhen auch aus der Herrschaftsstruktur ….. dass statt die Ursache zu minimieren, lieber teure Chemie verkauft werden soll etc. etc. Es ist eine Minderheit die durch ihren extremen Habgier- und Größenwahn versuchen noch reicher zu werden. Die gesellschaftlichen Systeme könnten durch die Mehrheit der Bürger geändert werden …. aber die herrschende Minderheit ist so raffiniert, dass sie immer wieder die Bürger in Klassen aufteilen und ausspielen können, die sich gegenseitig bekämpfen, anstatt sich aus dem kranken System zu lösen. Die betroffenen Menschen sollten mit-entscheiden können, das ist die Lösung mancher Probleme.

Weld Blundell Prisma

Ich hakte nochmals nach: „Die ca. 15.000 Jahre … hast Du dafür was Nachlesbares. Für mich greifbar war bisher Sumer vor etwa 7 Jahren. Allerdings erzählt eine Zeittafel aus dieser Zeit tatsächlich, dass es schon viel länger Könige dort gab, die zudem noch äußerst lange lebten, sieh: Die lange Liste tausende Jahre regierender sumerischer Könige – auch vor der Sintflut. Darauf ergänzte Juergen Frost noch:

Mein Text bezieht sich nicht aus etwas gelesenem, sondern nach eigenem Eintauchen in die Geschichte. Der Ursprung war für mich der, wer immer wieder Kriege plant und steuert und warum. Da sind super reiche Personen die den Hals nicht voll bekommen und immer noch mehr wollen. Die Ursache ist eine psychiatrisch benannte Gehirn-Deformation, so daß Menschen zu Unmenschen werden die man Psychopathen nennt.

Warum nun hat sich vor ca. 15.000 Jahren eine Klassengesellschaft gebildet, die bis heute das Leben der realen Menschen beherrschen?

Die Religionen geben bereits einen Hinweis: Die Vertreibung aus dem Paradies.

Wie kann man sich das Paradies vorstellen, welches vor ca. 15.000 Jahren noch existiert hat. Die Menschen waren in Gemeinschaften freie Wesen, die als Sammler und Jäger durch die Natur streiften, um Nahrung zu finden und zu leben. Gemeinschaftlich wurde beratschlagt, wann man zu welchem nächsten Revier aufbrechen sollte.

Die Menschen hatten sich durch das Gemeinschaftswesen eine hohe soziale Kompetenz geschaffen, so daß die Gemeinschaft eine geschützte Lebensstruktur darstellte. Die Kinder wurden versorgt, die Alten wurden versorgt, die Kranken umsorgt und mit Heilpflanzen versorgt. Jeder half Jedem und jeder brachte seine positiven Ideen mit in die Gemeinschaftsstruktur, so daß bessere Hilfsmittel zum Jagen, Kochen, Krankenversorgung etc. entwickelt wurden.

Dann kam der Zeitpunkt, dass sich die Menschen an einem von der Natur verwöhnten Gegend zur Sesshaftwerdung anregen ließen.

Eine kleine Minderheit kam nun auf die Idee, die Natur zu privatisieren und riesige Landstriche an sich zu nehmen. Nun wollte ein Sammler und Jäger wie bisher einen Fisch aus dem See, dem Fluß fischen, um die Familie satt zu bekommen, doch das war nun plötzlich verboten, da ja alles so weit man blicken konnte einem einzigen Mann gehörte, der diesen riesigen Landstrich als sein Eigentum auswies.

Wie aber konnten die Landlosen, die Existenzlosen überleben, die aus der Nutzbarmachung der Natur ausgeschlossen waren. Einige fragten den Herren über Land, ob sie ihm im Haus, auf dem Hof, auf dem Feld, im Wald als Magd und Knecht helfen konnten, gegen Unterbezahlung natürlich.

Ein anderer Teil der Landlosen und Existenzlosen baten den Herren über Großgrundbesitz, ob sie ein kleines Stück seines Landes für sich nutzen dürfen …. gegen Bezahlung natürlich.

Hier sehen wir den entscheidenden Einschnitt in die Evolution der Menschheit. Ein einzelner Großgrundbesitzer, der die Natur privatisierte, erhielt ohne eigene Kraftanstrengung, ohne eigene Arbeit materielle Werte von ehemaligen Sammlern und Jägern, die als Magd und Knecht für ihn arbeiteten und von den Pächtern über Land, welches er an sich nahm und als privat erklärte. Wir kennen die Zeit, in der sich Königreiche gebildet haben. Was waren nun die Könige? Es waren eigentlich Großbauern, die Land an sich nahmen, Land, welches eigentlich weiterhin hätte durch Gemeinschaften genutzt werden sollten.

Durch die Abhängigkeit landloser Sammler und Jäger wurde der Landbesitzer zum Herren über Land und Leute und somit zum selbst ernannten König über sein Reich, dessen Reichtum jedoch nur dem Großgrundbesitzer zur Verfügung stand.

So entstand dann der Rechts-Stand, die Rechtsprechung und die Gesetze, dass die Besitzlosen nicht etwa einen Apfel vom Baum stehlen und damit alles seine Ordnung hat, wurde die Angst geschaffen, dass ein Gott, der stellvertretend für den Großgrundbesitzer alles sah, was seine Diener, seine Knechte und Mägde, seine Untertanen taten, diese bestrafen würden ……Somit ist die Vertreibung aus dem Paradies, der Natur erklärbar und wie die Religion auch schon andeutete, keine schöne paradiesische Zeit mehr für die Untertanen gegeben.

Nun kann man von der psychiatrischen Bewertung dieser sogenannten Land-Aneigner, selbst ernannten Könige mit den räuberischen Ambitionen, das Land und die Leute des Nachbarn zu kriegen davon ausgehen, dass wir es hier mit anti-sozialen Psychopathen zu tun haben, die sich seit tausenden von Jahren immer mehr bereichert haben und zwar auf Kosten anderer, die sie ausbeuteten als unterbezahlte menschliche Arbeits-Tiere, bereichert durch räuberische Kriege.

Heute 1950 – 2020 sehen wir in der Geschichtsschreibung der letzten 1000 Jahre, wie diese Psychopathen Menschen als Sklaven degradieren, als Leibeigene, damit diese kostenlose Arbeit für diese anti-sozialen Monster verrichten. Fremde Völker kolonialisierten, um deren natürlichen Reichtum und ihre Arbeitskraft auszubeuten. Sie sind EURO oder USD-Milliardäre aber es reicht immer noch nicht. Sie wollen noch reicher, noch mächtiger werden, so daß der Wahnsinn einer Minderheit für die Völker zur Gefahr wird.

Die Menschen werden durch die Klassen-Gesellschaft in Strukturen hineingeboren, ohne reale Chance sich aus der Fremdbestimmung zu befreien. Wie kann so ein festgelegter widernatürlicher Evolutions-Stillstand jedoch außer Kraft gesetzt werden, wenn die Mehrheit der Menschen durch eine immer noch vorherrschende hohe soziale Kompetenz gewisse Rücksichten nimmt, um sich aus dem Joch der kleinen oder größeren Psychopathen-Strukturen zu befreien. Die herrschende Klasse der Psychopathen ist extrem brutal, um ihren Status nicht zu verlieren.

Das ist mal eine kurze Zusammenfassung wie und warum ein Gott geschaffen wurde und warum die Menschen so widernatürlich und fremdbestimmt leben müssen bis zu dem Zeitpunkt, dass der Großteil der Menschen nuklear vernichtet wird oder sich noch rechtzeitig aus dem Umklammerung der wahnsinnigen Psychopathen befreien, um wieder ein Gemeinschaftsleben leben zu können …….. denn es kann ohne Probleme eine Gemeinschafts-Wirtschaft geben, da braucht man die rabiaten Ausbeuter nicht, deren einziges Ziel die Befriedigung ihres extremen psychopathischen Habgier- und Größenwahns ist.

Siehe auch: Die Sippe als egalitäre und mutterrechtliche Gemeinschaft