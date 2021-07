Ergebnis einer Multiplikation des Einzelnen mit einer überzahligen Nullität

Hiroshima nach dem Abwurf der Atombombe

Seines Selbstverständnisses beraubt, aus seinem traditionellen Bindungsgeflecht gerissen, steht der Entwurzelte, den an ihn herangetragenen Ansprüchen des Marktes fortan unbeschränkt zur Verfügung. Er hat seine Lebensführung gegenüber den Ansprüchen abstrakter Behörden zu verantworten. Er delegiert seine Eigenzweckmäßigkeit an die funktionale Zweckmäßigkeit einer ‚pyramidalen’ Struktur, die ihm im Gegenzug die Rechtfertigung seines Daseins liefert. Gegenüber der virtuellen Pflicht zur behördenkonformen Lebensbilanz über seinen selbstvergessenen Dienst für abstrakte Zwecke, würde selbst der Auftritt einer realen Zeugenschar zwecklos, die belegen könnte, welchen konkreten Lebenszwecken er einst gedient habe.

Seine soziale Verantwortung besteht im Ringen um die Relevanz in den sozialen Mediennetzwerken. Die Grade seiner Selbstverantwortlichkeit spiegeln sich auf dem Display wider im Ranking, Rating, Scoring bei den ernsten Spielen, mit denen er sein Dasein zu bestreiten erpresst wird. Die uns aufgenötigte Beschäftigung und Zerstreuung in der medialen Wüste der Unterhaltungsindustrie zur Unterhaltung der Industrie, läßt keinerlei Spielraum zur bewußten Reflexion. Allzu enggerastert ist das Netzgeflecht des Gefängnisses unserer Wahrnehmung. Mit hochpotenzierender Pixeldichte verflüchtigen sich dessen Gitterstäbe auf dem Weg zur Perfektion in die Nichtwahrnehmbarkeit. Dann werden wir utopisch frei sein, wie ein in den virtuellen Abgrund geworfener Kiesel, ausgestattet mit dem illusionären Bewußtsein, er täte seinen Fall als einen Sprung aus freiem Willen.

Indessen kommt die Transformation zur marktkonformen Dienstleistungsgesellschaft in den Randsiedlungen der Metropolen zu ihrem Ziel, nämlich zur Sammlung eines Pools an Human-Ressourcen für den flexiblen Einsatz; wahlweise als billige Diener der Leistungsträger, oder als kritisch verdichtete Masse mit Drohpotential, zur Rechtfertigung umfassender Überwachung und Kontrolle.

Aus dem Sektor der Dienstleistung erwuchs uns ein wirkmächtigeres Umsatzpotential, das die Aufrechterhaltung einer Wohlstands-Illusion fugendichter gewährleistet, als die materielle Überschußproduktivität der Industriegesellschaften es vermochte. Der Blick auf die krisenhafte Erosion der Realwirtschaft wird wahrnehmungspsychologisch überlagert durch die Brille der virtuellen Realitäten (VR; augmented reality). Gleichzeitig schafft die Einbindung des Menschen in die Scheinproduktivität der digitalen ‚Dienstleistungen’ eine effizientere soziale Kontrolle als im Betham’schen Panopticon.

Bislang wurde ‚die Krise’ jeweils als ein von Außen auf ein laufendes System einwirkendes Störmoment mißverstanden. Es ist nunmehr erwiesen, dass die Krisenhaftigkeit das schöpferisch-zerstörerische Wesen der ökonomischen Vernunft selbst darstellt.

Die Abqualifikation der menschlichen Würde des Einzelnen ist das Ergebnis der forcierten Verschmelzung des Individuums in der Masse (als einer Multiplikation der Eins mit einer überzahligen Nullität), die wiederum dem Entwurzelten eine Art höheren Sinn zu geben imstande ist. Der Dynamik von bewegten Massen liegt stets eine verlockende Verheißung zugrunde, auf Zuwachs an Macht für den ansonsten entmachteten Einzelnen, zu dem Preis, daß er selbstvergessen in der Masse aufgeht. Das berauschende Gefühl, Teil einer Massenveranstaltung zu sein, resultiert aus dem Spannungsbogen zwischen dem selbstunsicheren Ich, auf der einen Seite, und der potenziert überhöhten Stimme und Kraft des Gruppen-Organismus auf der anderen. So schwankend zwischen Minderwertigkeit und Selbstüberschätzung, entspricht dies der bipolaren Grundbefindlichkeit einer Zivilisation, die konsequent den Typus des Narzißten als ihren Exponenten hervorbringt.

Liegt innerhalb der Gesellschaft ein Übergewicht an dieser Art psychischer Konstellation vor, besteht ein erhöhtes Risiko für die Anfälligkeit von Verführungen durch die Lenker der Massendynamik.

Es besteht ein unheimlicher Zusammenhang zwischen Massenproduktion und Massenvernichtung. Dies bezieht sich nicht nur auf den Umsatz von Rohstoffen zu Produkten und deren darauffolgender Vermüllung, sondern auch auf den Umgang mit der Natur im Allgemeinen und, nach historischer Erfahrung, auch auf den Menschen mit sich selbst.

Mit der Erhebung der Masse zur gestaltenden Kraft der Geschichte, hebt die Dimension von Gewalt an, die von der Masse ausgeübt wird, wie auch die, die ihr angetan wird. Die Erhebung der Masse ist gleichzeitig deren Erniedrigung. Der Massenmensch fühlt seine individuelle Erniedrigung aber als Erhabenheit, im Strom der Masse als atomares Teilchen mit fortgerissen.

Es ist kein Zufall, daß das Erscheinen von monumentalen Massenszenarien im Kino mit der Entwicklung und Anwendung von Massenvernichtungswaffen in einem epochalen Zusammenhang steht. Die Gesinnung, die das fabrikmäßige Töten rational begründen kann, und quasi als spröden Verwaltungsakt abstrakt betrachten, sowie die Planung, den Bau und die Anwendung von Nuklearwaffen als einen technischen Fortschritt erklären kann, entstammt dem selben Geist der liberalen Ideologie der ökonomischen Vernunft.

Die Vernichtung ist die letzte Konsequenz derjenigen Verwertungsideologie, in die der Mensch zuletzt sich selbst integriert. In der fordistisch geprägten Fabrik, der Rationalisierung und Automation, ist der Mensch ein Teil der Maschine, das System der Taktung und Zergliederung in rationalisierbare Teilschritte ist eine Voraussetzung, ohne die die Versorgung der Materialschlachten des 20. Jahrhunderts nicht möglich gewesen wären.

Die Völkermorde der Neuzeit sollten als epileptoide Krisen verstanden werden, eingebettet in den Verlauf einer krisenhaft zugespitzten ‚Krankheitsgeschichte’, die den Prozeß der Menschwerdung zum homo oeconomicus darstellt. Unter dem Begriff der ‚Katastrophe’ ist durchaus wörtlich die jeweils krisenhafte „Wende“ im konfliktiven historischen Geschehen zu verstehen, die zur Transformation des pyramidalen Willens zur Macht auf das nächste Spiele-Level führt. Es handelt sich innerhalb des historischen Krankheitsgeschehens, in dieser Phase, somit gewissermaßen um den Eintritt in die ‚Genesung’ einer neuen Weltordnung. Wie bei der Geburt, tritt sie unter krisenhaften Wehen in die Welt. Der Preis dafür war zu allen Zeiten des Epochenwandels exorbitant, und seit der Neuzeit in zynischer Weise, auf der Ebene der Machteliten derart rational kalkuliert, wie vermutlich nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Daher rührt der Eindruck eines Novums dieser Dimension im 20. Jahrhuntert.

Nachdem der Charakter des ‚Willens zur Macht’ in der Neuzeit der liberalen Wirtschaftsordnung entspricht, muß nicht zuletzt die Verwertung des Menschen in diesem Sinne auch als eine Konsequenz des wirtschaftsliberalen Zeitgeistes der Neuzeit betrachtet werden. Um das ‚dämonische’ Muster der Objektdegradierung des Menschen, innerhalb einer ideologisch begründeten Abwägung von ‚nützlichem’ und ‚unnützem’ Leben offen zu legen, müssen die Tabus der Exklusivität des historischen Einzelereignisses aufgebrochen werden. Die systematische Vernichtung des Menschen, zur Eroberung von Wirtschaftsräumen, bei der Entscheidung zur Selektion von Ungeborenen, medizynisch oder rassisch motiviert, ist in ihrem Schrecken keine monströse Besonderheit, sondern immanente Banalität des ‚pyramidalen’ Systems. Allein den Schrecken beziffern zu wollen, entwertet das Einzelschicksal. Die Quantität der objektiven Zahl kann unmöglich eine adäquate Wertschätzung für die Qualität von subjektiven Leid im historischen Maßstab liefern. Die Verbrechen der Geschichte sind daher regelmäßig gleichnishaft gleich gültig in ihrer dämonischen Abgründigkeit, ganz unabhängig von der Algebra der Opferzahlen – um zum Verständnis der ökonomistischen Dämonie überhaupt zu gelangen. Im Gegenteil bestätigt die Argumentation mit der zahlenmäßigen Gewichtung, eben gerade jenen Geist der ‚rechtschaffenen Rechenhaftigkeit’, der bei der Vernichtung von Leben auch für die entsprechende Effizienz gesorgt hat. Die Zahlen der Opfer der Faschismen, wie des Bolschewismus, der französischen Revolution, Conquista und Inquisition, der Glaubenskriege bis auf unsere Tage, sind jeweils Äquivalente der technologischen Zivilisationsstufe auf der sie sich jeweils ereignet haben. Es handelt sich sämtlich um Phänomene der Neuzeit. Für die merkantile Neuzeit waren bestimmend die Geldwertstellung des menschlichen Handelns, die effiziente Steigerung der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft durch die Maschine, die Erschließung von kolonialen Räumen als Ressource, die religiöse Rechtfertigung der Nutzenethik, der Wettbewerb im Kampf ums Dasein, das Überleben des ‚Fittesten’ (engl.: to fit= dem Mechanismus angepaßt). Der Mensch als human ressource und als Kostenfaktor,

Die Ausrichtung der Weltordnung auf diese Kriterien hin wurde im mechanischen Zeitalter unterstützt durch Folterapparaturen mit Hebel und Seilzügen und dem Takt der Guillotine, im industriellen mit Schnellfeuergewehr und Sprengstoff, im chemischen Zeitalter im Gasnebel oder Atomblitz, im digitalen Zeitalter mit Fernlenkwaffen und Drohnen. Jede dieser Innovationen war jeweils als eine Errungenschaft der Humanität begrüßt worden. Die Ausmerzung von Menschen erfolgte im akribischen Kalkül des operations research mit Zahlen und Begriffen der Industrienorm und der doppelten Buchführung.

Daher kann auch die systematische Vernichtung des Menschen zu den letzten Konsequenzen der zynischen ökonomischen Vernunft gerechnet werden.

