Liebe Freiheitsfans in Berlin heute: Stand and deliver

Nachtrag: diesen Artikel widme ich dem gestrigen Todesopfer der Demonstration:

Das ist er. Sascha, Mitbegründer der Partei "Die Basis" und Opfer von #b0801. Möge er in Frieden ruhen. Unfassbar. https://t.co/PrnOfDI7Zb pic.twitter.com/mz53clv8Wh — Rosel (@RoselS19) August 2, 2021

Heute haben sich in vielen europäischen Städten die Menschen auf die Straße begeben, um ihren Unmut über die Corona-Willkür und dem Einbehalt ihrer Grundrechte kundzutun. Auch in Berlin. Und die Bilder, die ich heute von dort sah, jene von auf friedlich protestierende Menschen einprügelnden Polizisten, haben mir gezeigt, dass der Staatsapparat sich auf die nächsten Schritte einer Tyrannei bewegt. Gerne möchte ich diesen Protestsong von Eric Clapton an die in Berlin aushaltenden Protestler schicken:

You let them put the fear on you

Stand and deliver

But not a word you heard was true

But if there’s nothing you can say

There may be nothing you can do

Do you wanna be a free man

Or do you wanna be a slave?

Do you wanna be a free man

Or do you wanna be a slave?

Do you wanna wear these chains

Until you’re lying in the grave?

I don’t wanna be a pauper

And I don’t wanna be a prince

I don’t wanna be a pauper

And I don’t wanna be a prince

I just wanna do my job

Playing the blues for my friends

Magna Carta, Bill of Rights

The constitution, what’s it worth?

You know they’re gonna grind us down, ah

Until it really hurts

Is this a sovereign nation

Or just a police state?

You better look out, people

Before it gets too late

D’you wanna be your own driver

Or keep on flogging a dead horse?

D’you wanna be your own driver

Or keep on flogging a dead horse?

Do you wanna make it better

Or do you wanna make it worse?

Stand and deliver

You let them put the fear on you

Sold down the river

But not a word of it was true

If there’s nothing you can say

There may be nothing you can do

Stand and deliver

Stand and deliver

Dick Turpin wore a mask too

***

The phrase „stand and deliver“ is associated with highwaymen, suggesting that Morrison and Clapton feel that governments scrambling to keep their populations alive are somehow stealing from them. The track concludes with the line „Dick Turpin wore a mask too.“ Turpin was an 18th century British criminal known for highway robbery. Source: Eric Clapton and Van Morrison Release Their Anti-Mask Anthem