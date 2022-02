Kollektive Neurosen können sich steigern zu „kollektiven Psychosen“ wie Krieg, Bürgerkrieg, Aufstände, Terror(-ismus), Massaker, Genozid, usw..

Den folgenden Text stellte Wolfgang Heuer unter dem Benutzernamen Heureka47 an anderer Stelle als Kommentar ein, der von WordPress in den Freigabeprozess gestellt wurde. Ich habe versucht, etwas über ihn zu finden. Zuerst fand ich etwas von und über ihn in einer Rezension auf Amazon zum Buch Manipulierte Maßlosigkeit. Psychische Gefahren im technisierten Leben. Die Schwierigkeit, im Wohlstand glücklich zu sein. „Befreiung zum Sex“ – 30 Jahre danach. Gleichheitsideologie am Ende . Dort schreibt er über sich: „Ich befasse mich – als Nichtwissenschaftler, als Betroffener seit 1987 und seit 1994 mit „Patienten-Interessenvertreter im Bereich Psychiatrie“ und der „Kollektiven Neurose“ seit 1992 und nenne sie selbst die Kollektive ZIVILISATIONS-Neurose.“. Auf seiner Web-Seite fand ich dann auch den Hinweis, dass er im Netz u.a. als Heureka47 kommentiert. Als Betroffener sucht Wolfgang nach Heilung von der Neurose, und er blickt vorrangig mit bedingungsloser Liebe positiv in die Zukunft, aber lest selbst:

Bild: Titelbild der Homepage Seelen-Öffner

von Wolfgang Heuer

Kollektive Neurose

Die tiefere Ursache aller Übel der „Zivilisation“ / „zivilisierten Gesellschaft“ ist „Die Krankheit der Gesellschaft“, eine „kollektive Neurose“, wie der (Gattungs-)Begriff in der Soziologie lautet.

Leider sind die meisten derer, die davon wissen, aus Gründen eigener Befallenheit / Beeinträchtigung nicht befähigt, das wahre Ausmaß des Problems zu erkennen. Die sehr wenigen wahrheitsgemäßen Beschreibungen / Expertisen wurden / werden aus demselben Grund ignoriert, verschwiegen, geleugnet, bzw. die Autoren diskreditiert. Die Angst vor der Wahrheit ist pathologisch (neurotisch), kann aber – und muß (für die Heilung) – überwunden werden.

Kollektive Neurosen bestehen aus den individuellen Neurosen der (Mehrheit der) Mitglieder des – jeweiligen, gemeinten – Kollektivs. Neurose verstehe ich primär als den Zustand zwischen seelischer Verletzung / Traumatisierung und grundlegender, natürlicher, Heilung. Neurose ist in Wahrheit weitaus mehr als die in manchen Veröffentlichungen beschriebenen auffälligen Symptome. Der größere Teil der Symptome „versteckt“ sich in der – angeblichen, vermeintlichen – „Normalität“ der zivilisierten Gesellschaft. Die Krankheit selbst „versteckt“ sich im Unbewußten der Befallenen.

Im Zustand der Neurose befindet sich die Seele – die ich als rein energetisches (nichtmaterielles, feinstoffliches) Lebewesen sehe – in einer Art „Rückzugs- / Schutzhaltung“, wodurch ihr Leistungs-Potenzial für den materiellen (grobstofflichen) Aspekt des Menschen nur begrenzt verfügbar ist.

Das Leistungs-Potenzial der Seele umfaßt im Wesentlichen ZWEI Komponenten:

1.: ENERGIE (feinstoffliche Lebens-Energie, Kraft der Liebe und des Friedens, Heilkraft, usw.)

und

2.: INFORMATION (intuitive Erkenntnisse, Eingebungen, Ahnungen, Fügungen, Führung, usw.).

Bei Mangel an diesen Komponenten kann kein wahres Leben / Sein, keine gesunde Entwicklung, stattfinden – so daß befallene Menschen auch nicht wahrhaft (geistig-seelisch) erwachsen werden können.

(Kollektive) Neurose sehe ich als den wesentlichen Ursachenfaktor aller sogenannten „Störungen“ / „Krankheiten“ einschließlich der Störung(en) der Fähigkeiten zu wahrer Verantwortung und echten, menschlichen, Beziehungen. Kollektive Neurosen können sich steigern zu „kollektiven Psychosen“ wie Krieg, Bürgerkrieg, Aufstände, Terror(-ismus), Massaker, Genozid, usw.. Bei fortgesetzter Nichterkenntnis / Nicht-Heilung droht der befallenen Population Untergang und Aussterben. Entsprechende Warnungen finden wir in der Literatur.

Wir stehen in der Erfahrung dieser schlimmsten aller Krankheiten seit mehr als 10.000 Jahren – und vor der Herausforderung, sie nun endlich auch kollektiv zu erkennen und den Weg der grundlegenden, natürlichen, Heilung zu beschreiten.

Das erfordert intensive wahrheitsgemäße Aufklärung – und zwar mit zunehmender Dringlichkeit; denn die Krankheit wächst exponentiell.

Mehr dazu auf meiner Webseite: http://www.Seelen-Oeffner.de

Zur Literaturliste bezüglich der Kollektiven Neurose ist hinzugekommen:

Christian Kohlross: „kollektiv neurotisch. Warum die westlichen Gesellschaften therapiebedürftig sind“.

Bei YT fand ich einen Beitrag mit einem Interview mit Erich Fromm, der das Problem auf den wesentlichen Punkt brachte mit dem Satz:

Die Erwachsenen der modernen Gesellschaft sind nicht erwachsen. Erich Fromm [Anmerkung: siehe u.a. auch zum angepassten, entfremdeten Menschen]

Aufschlußreich auch der Satz „Die Wissenschaft hat den Fehler der Kirche übernommen.“ im Klappentext des Buches „Dialektik der Aufklärung“ von Adorno / Horkheimer (1944/1947).

Und die Darstellung von Sigmund Freud in seinem Werk „Das Unbehagen in der Kultur“, daß die von ihm so genannte „Menschheitsneurose“ von der „Religion“ verursacht sei. Was das „christliche Abendland“ betrifft, kann er damit m.M.n. nur die primär durch die Römer initiierte Religion meinen – die nach meinen Erkenntnissen als eine Strategie zur völligen Unterwerfung, Versklavung und Ausbeutung dient(e); eine Strategie, die sinngemäß lautet: „Nimm deinen Feinden ihren Gott / ihre Seele(n)“.

Davon sind ca. 99,9 % der abendländisch-zivilisierten Menschen persönlich betroffen.

Evtl. kannten die Römer auch schon das Buch von Sunzi / Sun Tsu „Die Kunst des Krieges“.

Die gegenwärtige Corona-Problematik hat vielen Menschen die pathologische Unreife / Unweisheit – z.T. auch Psychopathologie – in den Führungseliten vor Augen geführt.

Parallel dazu fielen in den Kirchen die massenhaften Mißbräuche auf, die man als Teil der Strategie der „Kirche“ verstehen kann, Kinder zu traumatisieren, damit sie keine wahren Erwachsen.en werden.

Sehr wichtig auch die Rolle der Wissenschaft / Medizin / Psychiatrie in diesem Zusammenhang, die sich lt. Vorgabe der Kirche nicht mit Geist-Seele befassen darf (!).

Dazu hörte ich in einer Planungsgruppe den Leiter einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie sagen:

Wir haben es hier mit der Psyche zu tun; die Seele gehört der Kirche.

Wobei die „Kirche“ sich regelhaft auch nicht mit der gesunden Entwicklung der Seele befaßt oder mit Heilung der (Grund-)Störung der Seele.

Jesus Christus sagte:

So ihr in meinem Wort (Geist, Bewußtsein) bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen.

Sehr wichtig für das wahre Erwachsenwerden ist diese biblische Aussage:

„Trachte zuerst (!) nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles andere …

Version 1: … wird dir dann zufallen;

Version 2: … wird dir dann hinzugegeben werden.“

Das, was ich und andere „Kollektive Neurose“ nennen, war auch den Autoren der ursprünglichen Heiligen Schriften bekannt. Die hatten nicht die Legende von Adam und Eva an die erste Stelle gesetzt (weil diese nicht die ersten Menschen waren / darstellen), sondern die – im jüdischen Tanach noch vorhandene – Legende von Adam und Lilith. Einigen verwaisten (!) Kindern – wie ich vermute – dieses heilen, wahren, Menschentyps widerfuhr eine kollektive Traumatisierung und es fehlten die Eltern / Vertrauenspersonen, die für die Heilung erforderlich gewesen wären, so daß die Neurosen dieser Kinder keine Heilung fanden und chronifizierten. Aus dieser kleinen Gruppe entstanden alle entfremdeten „Hochkulturen“ und die gegenwärtige „Hochkultur“ der globalen zivilisierten Gesellschaft.

Die „Kollektive Neurose“ ist das (DAS) „Übel“, wie es früher im „Vaterunser“ hieß, wo es heute das „Böse“ heißt. Gemeint ist das pathologische, heilbare, „Böse“; und es ist identisch mit der „(Erb-)Sünde“ – die nicht mit den körperlichen Erbanlagen weitergegeben wird, sondern zu Lebzeiten durch „Tradieren“.

(Kollektiv-)neurotische Eltern sind auch beim besten rationalen Willen nicht in der Lage, traumafreie Kinder aufzuziehen, geschweige denn, solche Kinder angemessen aufzuklären über den Prozeß des wahren Erwachsenwerdens oder sie dahindurch weise – als Mentoren – zu begleiten. Mangels Kultur und Wissen.

Grundlegende Heilung der Neurose und Aufstieg zum wahren Menschsein ist immer möglich.

Die Bibel sagt es deutlich und durch Jesus Christus auch wiederholt.

Nur die Kirche veschweigt es bzw. deutet Wahrheiten falsch.

„Prüfet alles; das Gute aber behaltet.“

Wer kann – kompetent – prüfen?

Nur der Christus? Ja. Denn das soll jeder von uns als wahrhaft Erwachsener sein.

„Christus“ ist ein „Titel“, den die Griechen jedem Erleuchteten verliehen: „christos“. Aus diesem Wortstamm kommt auch das Wort „Kristall“. Der Kristall strahlt, glänzt, leuchtet.

Uns leuchtet eine glänzende Zukunft, in der wir alle – wieder – strahlen werden.

Wenn wir die Krise nicht als Chance nutzen, droht allerdings der Untergang – auch das steht in der Bibel.

Herzlichen Gruß!

Wolfgang